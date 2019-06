Piepknorjazz bij het afscheid van een Amstelringbestuurder

Scheidend voorzitter Eric Hisgen: ‘Ik kijk in de zaal en zie mijn hele wereld. Familie, vrienden, collega's. Een rare gewaarwording.’ Met vriendin Judith Bollen en zijn kopie. Beeld Hans van der Beek

Ik raak verzeild in een flinke file – met kapotte airco. Een kwartier te laat kom ik aan bij het afscheid van Eric Hisgen als voorzitter van de raad van bestuur van zorgorganisatie Amstelring, dampend van zweet en stress.

Een bandje speelt piepknorjazz en dat maakt deze entree tot een hallucinerende ervaring.

Bij de ingang staat een bord met een afbeelding van Hisgen op ware grootte. Ernaast zit een tekenaar van karikaturen. Ook loopt er een goochelaar rond en er staat een ­ijscokar.

Ze hebben er wel werk van gemaakt.

Ik drink drie glazen water met ijsklontjes en word weer langzaam mijn charmante zelf.

De praatjes zijn al geweest, meteen om vijf uur. Bij Amstelring zijn ze van de klok.

Het jazztrio is ermee opgehouden, maar daar staat tegenover dat de ijscoman aan een bel trekt bij elk ijsje dat hij uitdeelt.

Ik ga zitten in een hoekje met meubilair uit grootmoeders tijd en stoot behoorlijk mijn hoofd aan een hanglamp boven de tafel.

“Pas op voor de lamp!” roept een vrouw, toch niet de eerste reactie die je verwacht bij een zorginstelling.

Voor Hisgen staat een lange rij. Hij geeft handjes en krijgt cadeaus. Die hoeft voorlopig niet naar Gall & Gall.

Er komt toch nog een praatje, van Anky Atzema, voorzitter van de raad van toezicht. Ik noteer verbinder, bestuurder en naar de toekomst loodsen.

En: “Je bent als Hagenaar van 010 naar 020 gekomen, je bent hier zelfs komen wonen.”

Hisgen legt zijn wijsvinger voor de mond: “Sssst!”

Tja, nu komt het in de krant.

Hisgen wil piano leren spelen en daarom krijgt hij een metronoom en een stemvork. Atzema: “Omdat je bij Amstelring ook altijd de juiste toonhoogte vond.”

Daarna vertelt Hisgen dat hij het na 46 jaar werken, waaronder 24 jaar als bestuurder, lastig vindt te ontdekken hoe zijn nieuwe leven, zijn nieuwe identiteit, eruit gaat zien.

“Gelukkig heb ik nu deze metronoom.”

Ik ben dol op praatjes tijdens een afscheidsreceptie.

De band gaat weer spelen. Ze doen nu iets kalmer aan met me. Ik neem een ijsje en sluit aan in de rij. Ik ben vooral benieuwd naar de wandeltocht die Hisgen en zijn vriendin gaan maken naar Salamanca.

Hisgen: “Iedereen gaat naar Santiago de Compostela. Waar iedereen dan rechtsaf slaat, gaan wij nog een stukje rechtdoor.”

Vriendin Judith Bollen: “Officieel moet je beginnen in Haarlem en dan via Maastricht, maar wij gaan gewoon de voordeur uit. Met onze twee honden.”

Bollen zet in op dertig kilometer per dag, maar dat moet nog tot Hisgen doordringen, laat ik me vertellen.

Wat Afscheidsreceptie Eric Hisgen

Waar Restaurant Bureau, Johan Huizingalaan

Wie Eric Hisgen, Judith Bollen, Anky Atzema, Joke van Lonkhuijzen, Antonette Bergmans

Wanneer Dinsdag 25 juni, 17.00 tot 19.00 uur Drank en spijs **

Sfeer ***

Hans moest even acclimatiseren

Collega's Yoanette den Boer, Yvette Gorter, Ruth Boyd en Antonette Bergmans: ‘Heb je het feestvarken al?’ Beeld Hans van der Beek

De raad van toezicht: Pieterbas Lalleman, Annemarie van Dalen, Frank Verhoef, Anky Atzema, Lucas Lombaers en Robert Muijsers. Beeld Hans van der Beek

Gasten Sophy-Ann (liever geen achternaam), Chiel Bakkeren en Myriame Bollen, en de hand van illusionist Steve Carlin. Beeld Hans van der Beek

Oud-collega Joke van Lonkhuijzen wordt vastgelegd door cartoonist Jeroen Busschers. Met een bril ben je altijd het haasje. Beeld Hans van der Beek

Dochter Lisanne Hisgen, haar baby Noël Cloo, dochter Anouk Hisgen en haar zoon Dyon Lots. Noël vindt het jazztrio interessanter. Beeld Hans van der Beek