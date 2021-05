Philip Gililow (17) was niet goed genoeg voor Roda ’23 en speelt nu bij een Russische topclub

Philip Gililow speelde het afgelopen seizoen bij de Russische topclub CSKA Moskou. Beeld yflrussia.ru / Bykova Evgenia

Het belangrijkste advies dat Anton Gililow (50) in de ­opvoeding aan zijn kinderen meegeeft, is dat ze ten koste van alles hun dromen moeten najagen. Hoe eerder, hoe beter. Werk hard, zet alles ervoor opzij, probeer het, ga ­onderuit, sta weer op en doe opnieuw een poging. Alleen dan slaag je. Succes komt nooit vanzelf.

De geboren Rus vertelt over zijn vier zonen en een ­dochter in de gangen van het W Hotel, vlak naast het Paleis op de Dam. Gililow, normaal gesproken woonachtig in ­­Sint-Petersburg en het Spaanse Marbella, is voor zaken ­terug in de stad waar hij jaren bivakkeerde en maakt eenmaal op zijn luxe hotelkamer via de telefoon een beeldverbinding met zijn trots: zoon Philip. De jonge voetballer ­begroet zijn vader vanuit het voetbalinternaat in Moskou, waar hij bij de Russische voetbalgrootmacht CSKA in de jeugdopleiding speelt. Op de achtergrond gloort het groen van de trainingsvelden waar de geboren Amstelvener ­dagelijks speelt.

Het oudste kind uit het gezin kwam een paar maanden geleden op de radar in Nederland nadat hij zijn verhaal als voetbalnomade vertelde in een podcast van online voetbalkanaal FC Afkicken. Zijn levensloop wekte de interesse in binnen- en buitenland, maar zijn vader wilde de jeugdspeler van CSKA tot het einde van het seizoen in de luwte houden. Interviews kwamen later wel.

Het leven van Gililow staat 24 uur per dag in het teken van de sport. Eten, trainen en slapen. Elke dag weer staat de voetballer met Nederlandse wortels tussen de meest talentvolle ­Russen op het veld. Hij staat weinig afleiding toe in zijn ­leven. “Dat is niet moeilijk, want ik denk toch alleen maar aan voetbal.”

Op het scherm is net daarvoor een vrolijk jongensgezicht verschenen. Vader en zoon Gililow begroeten elkaar in het Russisch en vervolgen hun gesprek in het ­Nederlands. Zijn zoon lacht altijd, verduidelijkt vader ­Gililow. “Hij mag zijn leven wijden aan zijn favoriete sport. Daar zou ik ook blij van worden.”

Roda ’23

Voetbal was niet van jongs af aan zijn favoriete sport. De kleine Gililow deed aan turnen en atletiek, tot hij verknocht raakte aan de bal. De liefde werd omgezet in een lidmaatschap bij Roda ’23 in Amstelveen, waar Gililow als 11-jarige in de D7 terechtkwam. Niet bepaald een team vol talenten bij een vereniging die ook al geen hoge ogen gooide in het amateurvoetbal. Wie daar hardop sprak over een toekomst als prof, was niet goed snik. Scouts van grotere clubs lieten zich niet zien langs de lijn.

Gililow investeerde al zijn vrije tijd in het voetbal om kans te maken op de selectieteams. Toen dat op 14-jarige weer mislukte, droop hij af. “Ik vond het onterecht, omdat ik meer trainde dan anderen en elke dag het beste uit mezelf haalde. In partijtjes tegen de hogere elftallen merkte ik dat echt mee kon komen en soms zelfs beter was. Toch bleef ik in de lagere teams.”

Tijdens de zomervakantie bij zijn vader, die gescheiden was van zijn moeder en in Rusland woonde, werd een ­andere aanvliegroute besproken. Gililow wilde profvoetballer worden, maar zou nooit in beeld komen bij een club uit de eredivisie als er bij Roda ’23 al geen plek was in de ­selectieteams.

“Ik dacht in eerste instantie aan een voetbalkamp van een paar weken, tot mijn vader zei dat ik groter moest denken,” zegt Gililow. Zijn oog viel na een week speuren op het internet op de Marcet Football Academy, een voetbalopleiding bij Barcelona die de ontwikkeling van het individuele voetbaltalent centraal zet. Jeugdspelers vanuit de hele wereld vinden er onderdak.

Gililow, tijdens zijn opleiding bij Marcet Football Academy in Barcelona (2019-2020).

Twee problemen moesten overwonnen worden. De ­opleiding kostte tienduizenden euro’s op jaarbasis; zijn vader betaalde dit met behulp van vrienden. Daarna belde Gililow zijn moeder met de mededeling dat hij vanuit ­Rusland direct naar Spanje vloog, zonder tussenstop in Amsterdam, en het Amstelveen College verruilde voor Marcet. “Ik was bang dat ze helemaal gek zou worden. Met het verlaten van mijn middelbare school en vrienden had ik geen moeite; mijn toekomst lag in het voetbal.”

Zijn vastberadenheid en inzet hielpen Gililow, toen 14 jaar, door de eerste week, de vaste proefperiode bij de ­talentenfabriek die veel profs afleverde bij grote clubs in Europa. Er viel veel te verbeteren aan de voetbalkwaliteiten van de Amstelvener, maar de trainers van de voetbalacademie zagen het doorzettingsvermogen in zijn ogen branden en gaven hem het voordeel van de ­twijfel.

Vloeiend Spaans

Gililow verbleef uiteindelijk twee jaar op Marcet, sliep met drie andere spelers in een hok met twee stapelbedden, speelde tegen jeugdteams van Real Madrid, Getafe, Real Zaragoza en Valencia, sprak binnen een half jaar bijna vloeiend Spaans en zag zijn ouders hooguit een paar keer.

“Ik was gelukkig. Elke dag draaide om voetbal. In alle ­facetten van het spel verbeterde ik, maar de grootste ­progressie maakte ik in mijn hoofd. Bij Marcet leerde ik het spel lezen en tactisch te denken. Mijn inzicht werd naar een ander niveau gebracht. Dat was bij Roda ’23 nooit ­gebeurd.”

Door de coronapandemie was het na twee jaar Marcet ­bijna onmogelijk om alsnog onderdak te vinden bij een club in het betaalde voetbal. Scouts kwamen niet kijken en Gililow moest zelf zijn conditie op peil houden. Via internet benaderde hij ruim driehonderd jeugdtrainers, maar een antwoord kwam niet of zelden. Zijn vader schakelde een ver familielid in die het contact legde met CSKA, een topclub in Rusland. Het hoofd jeugdopleidingen van de zesvoudig landskampioen zag meteen het talent in ­Gililow.

Gililow (r) tijdens de wedstrijd CSKA Moskou-FC Rubin Kazan. Beeld yflrussia.ru / Bykova Evgenia

Voor zijn vader was dat allang geen verrassing meer. “Hij gaat echt zijn doelen halen. Als Philip zijn zinnen ergens op zet, dan redt hij het. Hij maakt zichzelf helemaal gek. Ik wil dat hij succesvol wordt als voetballer en doorbreekt bij CSKA of Ajax, Manchester City of FC Barcelona. Bij wie dan ook. Ik vind dat belangrijk en ik geloof in hem.”

De komende tijd wordt duidelijk of Gililow ook volgend seizoen bij CSKA voetbalt. Het eerste team is daarna niet ver meer. En stel dat het niet lukt en een profbestaan toch niet voor hem is weggelegd? “Daar denk ik geen minuut over na. Hoe meer energie ik aan die gedachte geef, hoe meer energie ik verspeel die ik kan gebruiken voor mijn plan A.”

Zijn vader vult aan: “Het zou natuurlijk een teleurstelling zijn, maar hij gaat hoe dan ook door in het voetbal. Door alle contacten die hij de afgelopen jaren heeft gelegd, weet ik zeker dat het nooit weggegooide tijd zal zijn.”