Petitie voor korting op studiegeld: ‘Ze vertikken het om fatsoenlijk les aan te bieden’

Zevenduizend handtekeningen al.

“Ja, het gaat ineens heel erg vlot. Ben er ook een beetje van onder de indruk.”

Zat het hoog?

“Nou, het online onderwijs was eind vorig schooljaar best aardig. Maar dit jaar vertikken ze het om fatsoenlijk les aan te bieden. Belangrijke werk- en hoorcolleges zijn vervangen door vragenuurtjes. Dus ik zat me vorige week behoorlijk op te vreten. Ik mailde naar school, maar kreeg een soort automatische reactie met: ‘Door de huidige situatie kunnen we hier niets aan veranderen’. Ik dacht: hoe kan ik daar nou verandering in aanbrengen? Want ze moeten de klachten van studenten wel serieus oppakken.”

Tijd voor een petitie, kortom.

“Ja, en dan niet met de focus op het verbeteren van de kwaliteit van het online onderwijs, want daar raak ik de politiek en mijn medestudenten niet mee, snap je? De kwaliteit is nu eenmaal slecht. Maar waar betalen we dan die volle mep voor? Alsof we de duurste streamingdienst van Nederland sponsoren. Korting op het studiegeld lijkt me daarom niet meer dan logisch.”

Hoe zien de schoolweken er nu uit?

“Het zijn voornamelijk online lessen. Ik mag 140 minuten per week naar school, 70 minuten voor begeleiding van docenten en 70 om in groepsverband samen te werken met studie­genoten.”

Heeft de HvA je al benaderd?

“Ik heb nog geen reactie gekregen, wel een telefoontje of ik gauw op gesprek wilde komen. Ze kregen het toch een beetje benauwd, vermoed ik. Ik hoop niet dat ik op het matje word geroepen, maar dat ze echt willen praten over een oplossing voor dit probleem.”