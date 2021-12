Petit Kaddour is alweer de vierde vestiging van deze populaire slagerij uit Noord

Petit Kaddour op het Bos en Lommerplein 130. Beeld Sophie Saddington

“Ons broodje kip-grillworst is nu zelfs te bestellen op vluchten van Amsterdam naar Dubai,” zegt Ala Sadoon (45). Samen met Rachid Kaddour (43) opende hij onlangs de vierde vestiging van hun slagerij. Vanwege de grote populariteit van hun broodje grillworst, gemaakt met veel kruiden in de oven, in de varianten naturel, kaas en/of madame-jeanette (€3,50), kwam Petit Kaddour er, met speciale aandacht voor belegde broodjes.

Slagerij Kaddour werd in 1982 opgericht door Ahmed Kaddour (84) in Noord. Inmiddels is de zaak al zo’n 15 jaar in handen van zoon Rachid en zijn ze in Noord, op IJburg, in Osdorp en nu dus ook in Bos en Lommer te vinden. Ook het assortiment is flink uitgebreid. Sadoon: “Ons vlees is de basis. Halal en van hoge kwaliteit. Kiloknallers ga je hier niet vinden.” Daarnaast verkopen ze kruiden, dadels en huisgemaakte halal kroketten.

Petit Kaddour is modern ingericht, met een betegelde groene muur, een marmeren vloer en matzwarte lichtspotjes. De kleine vitrine is gevuld met vlees voor de losse verkoop in elke prijsklasse. Van een kilo rundergehakt (€6,75) tot angus of wagyu (vanaf €20 per kilo).

Naast het broodje grillworst is er keuze uit onder andere een broodje gezond (€3,50) of een luxe broodje rosbief met augurk en truffelmayonaise (€5,75). Sadoon: “De aandacht ligt vooral op de broodjes, waardoor we meer een lunchzaak zijn. Je kunt hier een broodje eten met een kopje koffie, met uitzicht op het plein.”

Tips? open@parool.nl.