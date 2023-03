Personaliseer je VanMoof bij Mogo Wraps: ‘Door de opvallende kleur weet ik nu waar de mijne staat’

Beeld Hannah Bults

Achter de zwartgelakte deur aan Amsteldijk 13 schuilt een garage van zo’n acht vierkante meter. Dit kleine stukje grond vormt voor Ties Anderson (22), bewoner van het pand naast de garage, en Henk Niezen (24) de werkplaats van hun bedrijf.

Sinds een paar maanden wrappen ze VanMoofs in allerlei kleuren. Door de fietsen te verpakken in een speciaal folie worden ze beschermd én vallen ze op tussen alle andere VanMoofs. “Een VanMoof is van zichzelf best een kleurloze bedoening. Zo kwamen we op het idee om onze fietsen te wrappen.”

Toen familie en vrienden vroegen of ook hun VanMoof kon worden opgeleukt, begonnen de mannen serieus te denken over het opzetten van een bedrijf. Nu groeien ze bijna de garage uit. “Waar we begonnen met één fiets per week, wrappen we nu soms wel vier of vijf fietsen op een dag. Dan moeten we plakken in de woonkamer,” zegt Niezen.

De wraps kunnen inclusief montage worden gekocht (€129). Wie denkt zelf een stabiele hand te hebben is €40 euro goedkoper uit. “We verkopen de wrapkits met instructievideo, zodat mensen het ook zelf kunnen doen, maar het resultaat is al snel mooier als wij er een uurtje mee aan de slag gaan.”

Volgens Anderson zijn er verschillende redenen waarom mensen hun VanMoof willen wrappen: “Zelf had ik steeds moeite met het vinden van mijn fiets tussen alle andere VanMoofs. Door de opvallende kleur weet ik nu altijd waar de mijne staat. Ook is het een goede bescherming tegen regen en andere weersomstandigheden.”

Dat VanMoof de laatste tijd financiële problemen heeft, baart de mannen geen zorgen: “Er rijden er zoveel rond in de stad, dat we vast nog wel even vooruit kunnen.”

Mogo Wraps Amsteldijk 13, Zuid

Prijzen

Wrapkit exclusief montage: €89. Montage: €40 extra. In de toekomst

Mogo Wraps wil ook andere elektrische fietsen gaan wrappen. Opvallend

Alle fietsen worden met de hand gewrapt.

