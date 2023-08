Perfecte sausdragertjes uit Zuid-Italië, bijzondere sla en eens wat anders dan de doorsneelunch

Kees van Unen verzamelt de smakelijke nieuwtjes en pikante geheimen van de stad.

Nasmaak

Pasta op rolletjes

In Italië is casarecce een van de bekendste pastasoorten, maar die populariteit is amper de grens overgestoken. In Nederlandse supermarkten is ie heel soms te vinden, iets meer kans maak je bij Italiaanse traiteurs of in restaurants; zie Proefwerk van deze week. Casarecce betekent ‘huisgemaakte’ – casa betekent huis, ziet u, zo komen we er wel – en heeft de vorm van een opgerolde perkamentrol. Geweldige sausdragertjes zijn het, want in de ruimte tussen de rollen blijft het allemaal goed zitten.

Ze worden gemaakt door het deeg door een bronzen mal te persen of – voor de thuiskoks – langs een soort staafje te wikkelen, de zogenaamde ferro of ferretto. De casarecce kwam voor het eerst van de ferro gerold op Sicilië en werd snel omarmd door andere Zuid-Italiaanse regio’s, dus de passende sauzen zijn die met ingrediënten uit de hak van de laars: aubergine en tomaat, maar ook alles uit de zee of pesto.

De boer op

Cichorei. Beeld Shutterstock/jiangdi

Sla je slag

Wie Theo van Theo’s Tuin

Wat Bijzondere sla

Waar Elke zaterdag op de Lindenmarkt, ter hoogte van Lindegracht 248

Theo (75) van Theo’s Tuin is een eigenzinnig baasje – z’n eigen woorden – en dat is te zien in wat hij oogst en zaait. Deze weken: sla, maar ándere sla. Zo’n vijf soorten nu, want het is de tijd. “Nu moet je kroppen kopen,” zegt Theo. “Volgroeide, zware bonken zijn het: je eet er de hele week van. Beeldschoon: cichorei catalogna, andijvie-achtig, ik heb er struiken vol van staan. Rauw als sla, maar ook goed te stoven – en wie kent het nou?”

Dat geldt voor veel van Theo’s oogst. Nog zo eentje: kleine paprikaatjes om te vullen. In Turkije noemen ze dat dolmalık biber, en Theo kan het weten, want hij woonde er ooit. Vullen met rijst, pijnboompitten en rozijnen.

Alles in zijn tuin en kraam is gifloos, gekweekt op vakmanschap. Het weer? “Ach,” zegt Theo, “eerst was het droog, toen werd het nat. Niet over zeuren: hoort bij het spelletje. En een prachtig spelletje is het.”

Tamtam

•De oude schietbaan op het Marineterrein krijgt een nieuwe bestemming, met onder andere de bakkers van Kometen Brood uit Noord.

•Deze week opende Utage, de eerste Amsterdamse sake-bar. Sake in de hoofdrol, maar met bijpassend Japans eten: Lekstraat 11.

•‘Een Oeigoers avontuur zonder consessies’ noemde onze Mara Grimm restaurant Silk Road Kebab House. Ze zijn verhuisd, nieuw adres: IJburglaan 500.

Kookboek

Een aanklacht tegen de Hollandse ­bammetjescultuur is het niet, maar wel gedrukt bewijs dat de lunch ánders kan, voor wie dat nog nieuws is. 75 keer anders in dit geval, want 75 recepten. Een gadogadobowl bijvoorbeeld, spring­rolls of een salade met halloumi.

Simone van der Koelen, Lunchen zonder boterham, €23,99