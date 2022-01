Perdu levert boeken bij je thuis en organiseert een dichtersmarathon tijdens de lockdown

Steve Scheirsen, interim-directeur van Perdu: ‘We zijn vooral gefrustreerd dat boekhandels niet als essentieel worden gezien, zoals in Duitsland en België.’ Beeld Jakob van Vliet

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“We hebben een afhaalservice en fietsen door Amsterdam voor leveringen aan huis. De verkoop loopt terug; mensen kopen veel minder lokaal en de poëzie is al best een niche. Vooral tijdens de feestdagen hadden we gehoopt op meer omzet. We zijn gefrustreerd dat boekhandels niet als essentieel worden gezien. In Duitsland en België namelijk wel. Daar vinden ze dat je toegang moet hebben tot literatuur en dat men zich moet blijven informeren.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“We hebben nog wel wat om naar uit te kijken, zoals de Poëzieweek vanaf 27 januari. Ook organiseren we de jaarlijkse dichtersmarathon, waarbij twintig dichters in een video hun eigen werk voorlezen. Die video’s presenteren we op 21 januari achtereenvolgens in een live-uitzending, met als host van de avond dichter en Perduboekhandelaar Peter Prins.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“De pandemie vraagt om constante aanpassing en pragmatisch denken en handelen. Het is geen ideale context voor het verkrijgen van nieuwe creatieve inzichten, in mijn ogen. Ik vind het kwalijk dat kunstenaars altijd geacht worden zich aan te passen in moeilijke tijden. Inmiddels is er een bepaalde moeheid in geslopen, dat staat de creatieve geest in de weg.”

Hoe houdt u de moed erin?

“We zorgen ervoor dat het aanbod hoog blijft en we blijven zoeken naar samenwerkingen met andere literaire instituten. En natuurlijk vechten we voor de poëzie, want het is een precaire kunstvorm. Ook willen we steeds schrijvers uitnodigen, om hun een podium te geven. Het is een tijd waarin je moet blijven doorgaan met wat je doet.”

Wat is het eerste dat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Ik denk dat we dan met alle Perdisten, zo noemen we de medewerkers en vrijwilligers van Perdu, samenkomen om lekker te eten en poëzie aan elkaar voor te dragen.”

