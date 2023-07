Paulaner Biergarten, aan het IJ in Noord, vervangt Noorderlicht tijdens de verbouwing

In Noord vervangt Paulaner Biergarten Noorderlicht, totdat de verbouwing klaar is. Beeld Koosje Koolbergen

Uitkijken over het IJ en de NDSM-werf kon je al twintig jaar bij Noorderlicht. Maar nu die zaak een uitgebreide verbouwing ondergaat, zit sinds kort de Paulaner Biergarten op die plek.

“Dat is om de tussentijd te overbruggen,” zegt mede-eigenaar Krijn van Santen (44). “We moeten zeker nog twee jaar wachten tot we door kunnen gaan met verbouwen. En we hebben wel een van de mooiste plekjes van Amsterdam, dus het zou zonde zijn om daar niets mee te doen.”

De nieuw geopende biertuin heette eerst ook Noorderlicht, maar dat leverde bij de bezoekers verwarring op. “Dus toen hebben we het de Paulaner Biergarten genoemd, naar het biermerk.” Bestellen doe je via QR-codes op de houten picknicktafels of aan de bar, gebouwd in een container. Van Santen: “We hebben een simpele kaart. Onze Noorderlichtburger is er nog. Maar het is nu een café, geen restaurant meer.”

Bij de Biergarten kun je uiteraard bier van de tap drinken. Ze hebben Paulaner Hefe Weisse en Paulaner Fest (€5,50). Behalve de Noorderlichtburger (€18,50) is er een stoof van biologisch rundvlees (€19,50) en een curryworst (vegan, €7,50).

Alles bij de Biergarten wordt, net als bij Noorderlicht, zo duurzaam mogelijk gemaakt. Vlees is lokaal en biologisch, en er zijn veel vegetarische gerechten. “Ik ben ervan overtuigd dat het helemaal niet zo moeilijk is om de wereld een stukje mooier te maken,” aldus Van Santen. “Dat deden we bij Noorderlicht, dat doen we hier ook. Als iedereen een beetje daaraan bijdraagt, hebben we al zoveel opgelost.”

