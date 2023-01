Paul’s Patatboot wint vier horecaprijzen: ‘Het enige wat ik niet verkoop is nee’

Beeld Sterre Kranenburg

Wat heeft u allemaal gewonnen?

“Ik zal het voorlezen. Wacht, even de awards erbij pakken. Komt ie: in de categorie cafetaria winnaar in de gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht. Winnaar van de Golden Award. En winnaar van de Vakjury Award. De laatste is de belangrijkste, die betekent: beste cafetaria van Nederland.”

Met uw pr zit het dus wel goed?

“Ze zeiden al: meestal win je er één, of hooguit twee. Maar vier, belachelijk! Schijnbaar hebben zo veel mensen op me gestemd, dat ze, de organisatie van de Nederlandse Horeca Prijzen dus, maar zijn gestopt met het aantal stemmen publiceren. Want dan zou de rest het opgeven.”

Kunt u iets vertellen over uw patatboot?

“Ik woon aan de Vinkeveense Plassen, mijn boot ligt voor de deur. Ik vaar de sloot uit en de mensen liggen al op me te wachten. Logisch: op de recreatie-eilanden is nauwelijks horeca. En bij mij hebben ze een lekker groot patatje, met flink wat mayo, altijd onder de vijf euro.”

U doet ook feestjes.

“’s Avonds ben ik partycateraar. Dat gaat zo: er is een bruiloft of partijtje, de sfeer is ingetogen. Dan komen wij aanvaren, heel zachtjes, en plots zet ik de rookmachine aan, laat de muziek over die wolk rook galmen en doe er allemaal lichten bij aan. Dan heb je een feest. We gaan door tot de mensen zeggen: het is mooi geweest.”

U staat erom bekend alles te kunnen leveren.

“Het enige wat ik niet verkoop is nee. Als je een dag van tevoren iets bestelt, haal ik het. Kreeft, een lekker vleesje, champagne van 30 euro, champagne van 750 euro. Alles kan.”