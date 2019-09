Paul McCartney als opa is schandalig happydepeppie

Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: boekpresentatie Hé Yopa!

De leukste opa van de wereld heeft zijn eerste kinderboek geschreven. Bij uitgeverij Rubinstein bedoelen ze daar Paul McCartney mee.

Ik twijfel. Bij opa McCartney heb ik toch een schrikbeeld. Elke zondag, kleinkinderen om hem heen, open haard – en dan Mull of Kintyre op gitaar.

In de presentatieruimte van Rubinstein, met houten steunbalken, gezellig, zitten vooral oudere mannen van het type: die slaan op een rommelmarkt geen bak met oude langspeelplaten over.

Uitgever Dik Broekman vertelt dat straks een gesprek komt over het kinderliedjesgehalte in het repertoire van de Beatles, en van McCartney in het bijzonder.

Ik schiet in de lach (duidelijk kamp-Lennon, ik), maar hou me meteen in. In dit gezelschap moet je oppassen. Voor je het weet heb je een linnen tas met vier mazzeltjes in je nek.

Eerst gaat Yorick van Norden een van de favoriete liedjes van Sir Pauls kleinkinderen zingen. Mijn god, toch niet Yellow Submarine? Ob-La-Di, Ob-La-Da?

Hij zingt Blackbird, en ik heb niks gezegd.

Vertaler Erik Bindervoet leest een stukje voor, en dat doet hij bijzonder enthousiast en het werkt ongetwijfeld op de rand van een kinderbed vlak voor bedtijd, maar het is zoals hij zelf al zei: “Er zit hier niemand van de doelgroep.”

Hey Grandude! heet het boek; zo werd McCartney door een van die kleinkinderen genoemd. Bindervoet vertaalde dat in Hé Yopa!

Gespreksleider Jan van Galen: “Die titel is bijna niet te evenaren, hè. Grandude is tamelijk briljant.”

Bindervoet: “Nou, ik vind Yopa ook niet slecht.”

Iedereen in de zaal snel lachen.

Bindervoet: “Of weet je een betere? Voor de tweede druk?”

Don’t fuck met een vertaler, dat is maar weer eens vastgesteld.

Snel een andere vraag. Herkende Bindervoet in het kinderboek iets van de muzikant McCartney?

“Zeker. Het verhaal is schandalig positief en blij en happydepeppie.”

De kou is meteen uit de lucht, ik geloof toch niet dat het vechten wordt.

Wat vindt Bindervoet van McCartney’s imago van zeikerdje?

“Ieder mens is wel eens een zeikerdje en Paul is daarin geen uitzondering, maar daar staat zoveel tegenover. Maxwell’s Silver Hammer bijvoorbeeld. Dat is een liedje over een psychopaat, maar het is ook een kinderliedje.”

Interessant. Toch straks thuis even luisteren.

We sluiten af met samenzang. Van Norden: “Dit lied is verguisd, maar ook heel geliefd, en het past in een lange traditie van Pauls fascinatie voor kinderliedjes en de belevingswereld van kinderen.”

En inderdaad: We all live in a ­yellow submarine, yellow sub­marine, yellow submarine.

Lekker dan. Die gaat voorlopig niet uit mijn hoofd. Dat is wat Paul McCartney met je doet.

Tips? Mail naar schuim@parool.nl.

Wat Boekpresentatie Hé Yopa!

Waar Uitgeverij Rubinstein, Prinseneiland

Wie Erik Bindervoet, Yorick van Norden, Dik Broekman, Jan van Galen, Ron Bulters, Patrick van den Hanenberg, Hanneke van Herwerden

Wanneer donderdag 19 september, 15.30 tot 17.30 uur Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans hoorde nu pas hoe wacko die Maxwell was

Vertaler Erik Bindervoet, met de jongste vriendin, student moderne literatuur Tiana Fischer, maar ook de meest psychedelische blouse. Beeld Hans van der Beek

Zanger Yorick van Norden: “Paul is ook heel competitief. Toen The Who het hardste nummer hadden geschreven, wilde hij dat beter, en schreef Helter Skelter.” Beeld Hans van der Beek

Beatles Fanclubvoorzitter Ron Bulters en Beatlesexpert Jan van Galen: “Elke dronken Angelsaks moet huilen bij Mull of Kintyre, dan kan het geen slecht nummer zijn.” Beeld Hans van der Beek

Uitgeverij Rubinstein. Dik Broekman: “Erik vertaalde ook James Joyce, dus Paul zal in zijn nopjes zijn.” Met Irene Kunst en Hanneke van Herwerden. Beeld Hans van der Beek

Floor Minnaert, ook Rubinstein, en recensent Patrick van den Hanenberg: “Zeker geen zeikerd! Hij was soms zoetsappig, maar ook ruiger dan Lennon.” Beeld Hans van der Beek