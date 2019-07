Patty Zomer: ‘Als iedereen op vakantie is, gaat alles in een ander tempo’

Mijn buurt

“Ik heb al zo’n 21 jaar een huurwoning in Oud-West aan de Jacob van Lennepstraat. In die tijd is er veel veranderd. Vroeger zag je oude vrouwtjes met pantykousjes eindeloos op een bankje zitten in de Kinkerstraat, maar nu de buurt een boost heeft gekregen is de boel behoorlijk aan het veryuppen. Er is nog wel een mooie mix, maar het gevoel is minder vrij. Oudjes die op hun stoepje aan een kopje koffie zitten, gewoon met hun deuren open, dat zie je niet meer. Dat vind ik wel jammer.”

Verkoeling

“Dan ga ik het water op. Ik heb zelf geen boot, maar wel vrienden met boten, dus dat is nog beter: alleen de lusten. Ik doe absoluut niet aan zwemmen in de grachten. Mijn zoon was laatst met zijn fiets de gracht ingereden. Hij zei dat hij moest uitwijken voor een scooter. Nouja, dat geloof ik ook wel, maar ik denk ook dat hij een drankje te veel op had. Gelukkig is het goed afgelopen, maar die fiets was hij kwijt. Hij wilde er bijna weer inspringen voor zijn sleutels die er nog in zaten. Ik zei: seriously?”

Ultiem zomergevoel

“Als iedereen op vakantie is. Dan gaat alles in een ander tempo en is iedereen relaxter. En je kunt parkeren.”

Festival

“Dat ik te oud ben, klinkt wel heel triestig, maar ik ben nooit echt een festivalganger geweest. Dat met zijn allen springen in een tent heeft wat leuks, maar dan moet je er wel een pilletje bij nemen. Ik vind North Sea Jazz leuk, omdat dat wat relaxter is.”

Mooiste terras

Beeld Carly Wollaert

“Hangar. Ik vind de ruimtelijkheid daar aan het IJ heerlijk en je hebt een waanzinnig mooi uitzicht. Je ziet de cruiseschepen er draaien, dus het heeft iets buitenlands. Lekker eten en een ongedwongen sfeertje.”

Favoriete Amsterdammer

“Eberhard van der Laan. Het mooie aan hem was dat hij zo ontzettend echt was en enorm verbindend. Hij was er echt voor alle Amsterdammers. Bij mij om de hoek is een opvang waar veel zwervers zitten en dan heb ik zo’n jonge stagiair die als ze dat ziet ‘ieuw’ zegt. Dan zeg ik: girl, kom op, er zijn mensen die om allerlei redenen ergens linksaf zijn gegaan, terwijl wij rechtdoor gingen. Ik heb een groot sociaal gevoel en trek het me aan dat die mensen op een zijspoor worden gezet. Van der Laan hield die boel meer bij elkaar.”

Favoriete ijssalon

Beeld Lin Woldendorp

“Van Leeuwen op het Haarlemmerplein, want daar hebben ze heerlijk vegan ijs. Ik ben al ruim dertig jaar vegetarisch, maar nu doe ik ook af en toe periodes vegan. Ik ben niet hysterisch hoor, want als ik zin heb ik een koffie verkeerd met melk neem ik die gewoon.”

Zwoele zomeravond met...

“Mijn vriendinnen! Lekker aan de rosé of de cocktails. Ik heb een enorme girlbase waarmee ik ook altijd samen het nieuwe jaar inluid. Dan komen we samen en vertellen we om beurten wat het jaar voor ons heeft betekend, de ups en downs en hoe we het nieuwe jaar voor ons zien.”

Restaurant

“Dat is en blijft Toscanini. Vooral in de zomer als je buiten op de stoep kunt eten. Ik vind het leuk als een terras er niet zo bedacht uitziet, maar het meer lijkt alsof er gewoon wat tafels naar buiten gesleept zijn. Ik was vroeger bevriend met Wim Kieft en zijn eerste vrouw, en hij was natuurlijk een bekende voetballer, ook voor Italianen. Als we dan spontaan besloten uit eten te gaan, lieten we hem altijd bellen: ‘Met Wim, kan ik nog eten?’ Nou, mensen werden nog net niet uit hun reservering getrokken, maar dan werd er meteen een tafel voor hem geregeld. Prachtig.”

Favoriete stadsstrand

“Het is geen echt strand, maar dat grasveld bij George Marina waar je zo heerlijk aan het water kunt liggen en kunt zwemmen in de Amstel.”

Met pek en veren de stad uit

“De expats die al die panden rondom het Vondelpark opkopen voor astronomische bedragen. De stad wordt er gewoon niet leuker van. Dan gaat de ziel eruit.”

Winkel

Beeld Lin Woldendorp

“Ik kom door mijn werk al veel in kledingwinkels, dus daarom vind ik interieur­winkels heel fijn. Winkels als Pols Potten, de prachtige etalages van Menno Kroon in de Cornelis Schuytstraat, en wat net geopend is: Casa Gitane. Dat was eerst een webshop waar je prachtige vintage woonitems kon kopen, maar nu is er dus een showroom in de Gerard Doustraat.”

Zomerdrankje

Mojito Beeld Lin Woldendorp

“Mojito! Vooral als mijn zoon ze maakt. Die werkte een tijd bij The Harbour Club en die van hem zijn het allerlekkerst.”