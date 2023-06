Patta komt met eigen, inclusieve wielerploeg en dito kledinglijn, en is niet de enige: ‘Wielrennen is geen oudewittemannen-sport meer’

Was wielrennen tot een paar jaar geleden voornamelijk een elitaire, niet-diverse sport, er komen steeds meer initiatieven om de wielersport inclusiever te maken. Met teams én met kleding. ‘Onze lijn is bedoeld voor mannen, vrouwen en alles daartussenin.’

“Er een groei is van de wielersport in het algemeen, maar de sport wordt ook steeds inclusiever,” zegt Ellen Dobbelaar, woordvoerder van het NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Vrouwelijke wielrenners blijken bovendien gemiddeld jonger dan hun mannelijke kompanen. “De helft van de vrouwen die de sport beoefenen is jonger dan 35. Bij mannen is dat 24 procent.”

Ook bij het Amsterdamse streetwearmerk Patta hoorden ze eerder signalen over het gebrek aan diversiteit binnen het wielrennen. “Bijvoorbeeld vrouwen die zeggen: ‘We zijn gek op fietsen, maar we voelen ons niet altijd welkom.’ Ons doel is om de sport voor iedereen toegankelijk te maken.”

Daarom lanceerde Patta in maart in samenwerking met wielerkledingmerk Rapha de eigen wielerploeg Patta Cycling Team. Lee Stuart (41), brand director en deel uitmakend van de ploeg, speelde al langer met dat idee. “Ik zocht zelf al een tijd naar een alternatieve sport voor hardlopen. Met een vriend had ik het vaak over fietsen, en via via kwam ik in contact met ex-profwielrenner Marit Huisman. Zij werkte toentertijd voor Rapha en vond dit een tof project.”

Het vaste team bestaat uit vijftien amateurwielrenners, deels werknemers van Patta, maar ook vrienden en kennissen. Binnen het team worden alle genders, kleuren en leeftijden gerepresenteerd: “We hebben twintigers, maar ook zeventigplussers. Die herkenning vinden we heel belangrijk – dat iemand kan denken: hé, die lijkt op mij.”

Tocht op de dag van Keti Koti

Het opzetten van een wielerploeg is geen onlogische stap voor Patta. Meer dan tien jaar geleden begon het merk al een eigen Running Team. Deze amateurclub is uitgegroeid tot een serieus hardloopteam dat deelneemt aan verschillende wedstrijden. “Door het succes van ons Running Team, hadden we ook vertrouwen in het concept van het Cycling Team.”

Momenteel werkt de wielerploeg toe naar een tocht op 1 juli, de dag van Keti Koti. Het team fietst dan vanaf het slavernijmonument in het Oosterpark naar het slavernijmonument in Rotterdam en weer terug – 150 kilometer in totaal – om stil te staan bij 150 jaar afschaffing van de slavernij.

De reacties op de wielerploeg waren positief en kwamen uit verschillende hoeken. Stuart: “Mensen vinden het een tof concept. De sport is aan vernieuwing en verjonging toe, het stond lang bekend als oudewittemannensport.”

Stuart herkent wel de mogelijke drempels om te beginnen met wielrennen. “Een racefiets is niet meteen betaalbaar voor iedereen.” Ook Dobbelaar ziet dat de hoge kosten van de sport de diversiteit in het wielrennen enigszins in de weg staat. “Je moet er best veel spullen voor aanschaffen en zo’n fiets is niet goedkoop. Dat beïnvloedt het beeld van de sport.”

Ook het eerst nog vrij schaarse aanbod wielerkleding voor vrouwen laat zien dat de sport tot dan toe vooral gericht was op mannen. Verschillende initiatieven voor andersoortige kleding brengen daar nu verandering in. Zo lanceerden zussen Jobien (28) en Quirijn (29) de Geus al het merk Bellas on Bikes.

Uit de collectie van Tenue des Femmes. Beeld Maxime Beerkens

Weinig wielerkleding voor vrouwen

Ook Lea van Osnabrugge (34) en Paulette in ’t Veld (36) van Tenue des Femmes zagen dat het aanbod wielerkleding wel wat diverser kon. Zelf begonnen ze een paar jaar geleden met wielrennen. “Paulette begon iets eerder dan ik, ik ben een typische wielrenner uit de coronatijd,” zegt Van Osnabrugge. Ze hadden het er tijdens hun gezamenlijke tochten over hoe moeilijk het was om wielerkleding te kopen. “Veel kleding die vrouwen dragen is uniseks. Ook komt het vaak voor dat de kleur het enige verschil is tussen mannen- en vrouwenkleding.”

Om hen heen zagen ze dat steeds meer vrouwen gaan wielrennen. Toen ze hoorden dat veel vriendinnen ook moeilijk passende outfits konden vinden, bedachten ze zelf een kledinglijn. Op 8 maart dit jaar, internationale vrouwendag, lanceerden ze Tenue des Femmes.

Ter inspiratie voor de volledig op het vrouwenlichaam gefocuste kledinglijn hebben ze gekeken naar eigen ervaringen en die van vrouwen uit hun omgeving. “Je zit best een tijdje op die fiets, maar je wilt dat als je eraf stapt je kleding ook comfortabel zit.” Zo is er nagedacht over de positie van naden op shirts en broeken. “Het is niet fijn als er naden over je borstlijn lopen. Dat is bij mannenkleding nog weleens zo.” Niet alleen de pasvorm is van belang, ook de patronen op vrouwenkleding zijn anders. “Veel vrouwen willen juist niet de nadruk op hun benen hebben, dus hebben we ook een paar broeken zonder prints.”

De nieuwe weg die Patta is ingeslagen met een wielerploeg, wordt doorgetrokken met de lancering van een kledinglijn voor wielrenners, sinds dit weekend te koop in de winkel op de Zeedijk. Stuart: “De lijn is bedoeld voor mannen, vrouwen en alles daartussenin.”