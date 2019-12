Patrick Avontuur is de grootste versierder van de stad

De tien meter hoge kerstboom in Magna Plaza trekt veel toeristen. ‘Dat kan decoratie doen.’ Beeld Elmer van der Marel

In december 1990 kwam de eerste kerstklus van Patrick Avontuur op zijn pad. “Ik werd gevraagd café Ritz op het Rembrandtplein, wat nu de Escape is, te decoreren. De eigenaar zei: ‘Je krijgt vijfduizend gulden van me, dan hang je voor kerst de lampjes op en haal je ze in ­januari weg.’ ‘Wat moet ik er daarna mee?’ vroeg ik. ‘Dat zoek je zelf maar uit,’ antwoordde hij. Het jaar erop wilden andere zaken op het Rembrandtplein en het Leidseplein ook kerstdecoratie van me huren. Zo begon het.”

Lampjes en kerstbomen in cafés en winkels waren nieuw en in die tijd kon dat absoluut niet voor sinterklaas. “We begonnen in de nacht van 5 december en werkten dag en nacht door, want iedereen wilde alles voor 10 december hebben hangen.”

De tijden zijn veranderd. Het laatste weekend van oktober is nu de piek voor Avontuur, zodra de klok weer naar wintertijd gaat. Het laatste weekend van maart worden de laatste spullen weggehaald. “Het Amstel Hotel is een van de weinige plekken waar strikt na sinterklaas de kerstboom naar binnen mag voor de traditionele tree lighting ceremony.”

Energiezuinig

Avontuur en Gijs Ooms (36), sinds vier jaar partner in de zaak, hebben hun kantoor vanmiddag verplaatst naar de achttiende etage van de A’DAM Toren, in de besloten club Adam&Co. Op de achtergrond doet de middagzon haar best de stad een oranje herfstgloed te geven. “In dit licht werkt kerstversiering niet, zon en lampjes zijn geen goede combinatie,” zegt Avontuur wijzend naar het plafond. Nu heeft led sowieso geen goede naam als het om gezellig, warm licht gaat. “Dat ligt eraan hoe je het gebruikt, wij mixen lichtsets: twintig procent ‘puur wit’ en tachtig procent ‘warm wit’. Zo krijg je dat winterse magical effect.”

Het jargon vliegt, na de vraag wat hier precies hangt, over tafel. Als leek denk je dat het gedrapeerde lampjessnoeren zijn, maar dit blijkt stalactite light te zijn, ijspegelverlichting. Een hardloper? “Jazeker, je ziet ze door de hele stad aan de gevels hangen. En guirlandes, van die groene dennenslingers waar kerstballen en lampjes in zijn verwerkt, zie je ook veel.”

Het is drie uur en Avontuur en Ooms zitten aan de borrel. “Dit zijn hectische weken voor ons, dus we nemen het er even van.” Een goed moment om over zijn achternaam te beginnen. “Mensen denken altijd dat de naam bedacht is en met het avond-uur te maken heeft”.

Hij lacht. “Ach, wat zal ik zeggen. Toen ik nog bedrijfsfeesten deed, hoorde ik er meer over. Mijn dochter heet Lente Avontuur, dat is nog grappiger. Maar serieus, de vraag die ons meer gesteld wordt, gisteren nog vijf keer, en ik eigenlijk niet meer horen kan, is: wat doen jullie de rest van het jaar? Ik snap wel dat mensen dat niet begrijpen. Maar we zijn met veertig man het hele jaar fulltime bezig om deadlines te halen voor onderhoud, ontwerp en inkoop. We hebben nu al dertig aanvragen voor volgend jaar lopen.”

Krijgt hij ook kritische vragen over al die verlichting in de stad? “Wij gebruiken de nieuwste generatie ledverlichting, de meest energiezuinige. Maar ze uitzetten is natuurlijk het zuinigst. Laatst kwam ­iemand in Hoorn naar me toe die me vroeg of dit echt nodig is in deze tijd. Terwijl er in het centrum twee weken lang veertig dieselaggregaten staan te loeien voor de kermis en je daar niemand over hoort. De vraag van de winkelgebieden groeit alleen maar, om klanten te trekken die anders online gaan shoppen.”

Patrick Avontuur (rechts) met Gijs Ooms, zijn compagnon. ‘Thuis heb ik alleen de bomen in de tuin verlicht.’ Beeld Elmer van der Marel

Golden hour

Avontuur is geboren in Noord, verhuisde op zijn zesde naar West-Friesland en kwam op zijn achttiende weer terug naar de stad. Nu woont hij met zijn gezin in Hoorn. De Amsterdamse tongval is nog te horen, als hij vertelt over hoe het begon.

Op de kruk tegenover hem zit Ooms gebogen over zijn ­telefoon. “Hij heeft dit verhaal al duizend keer gehoord, hij valt zo in slaap.” Avontuur lacht. “Het was geen langetermijnvisie en ook geen briljante ingeving, het is geleidelijk gegaan. School ging niet, bij een baas werken ook niet, dus ben ik ondernemer geworden. Het begon met schil­derijen huis-aan-huis verkopen. Dat ging over in ­styling van kantoorpanden, handel in kunstplanten en decoratie van ­bedrijfsevenementen. In de eerste jaren deed ik de kerstdecoratie er als extraatje bij, als een fietsenmaker die vuurwerk verkoopt. In 2008 begon de crisis en zakte de ­bedrijfsevenementenbusiness in. Dat jaar besloot ik ­alleen nog kerst te doen en nam ik een ­Amsterdams bedrijf over dat in de kerstdecoratie zat. We waren gelijk marktleider.”

Hebben ze intussen een monopolie? “Dat klinkt zo arrogant, maar we doen wel het grootste deel.”

Het golden hour is aangebroken. We hebben de pont ­vanuit Noord naar het centrum gepakt en lopen het Centraal Station binnen. “Kijk, dit is ook van ons. De pilaren lijken door de lampjes net bomen. We hebben een contract met de NS, we doen veertien stations door heel Nederland.”

Als we het station uitkomen, zien we links de kerstlampjes van rederij Stromma knipperen, ook een klant. Rechts op het Rokin vallen lichtdruppels omlaag aan de gevel van een snackbar. Ook van hen? Ooms: “Nee, absoluut niet!” Avontuur: “De Bijenkorf wilde ooit de snowfall, zoals we dat noemen, graag hebben, maar dat hebben we afgeraden. Die druppels zijn dit jaar hot, zei ik tegen ze, dan gaan de Chinezen ze namaken en heeft het jaar erop elke shoarmazaak op de hoek ze. Dan is De Bijenkorf de grootste ­shoarmazaak van Nederland.”

Nu heeft De Bijenkorf ­videoanimatie aan de gevels naar ontwerp van Avontuur. “Tot vorig jaar werd de kerstdecoratie van De Bijenkorf de derde donderdag in november aangezet tijdens het evenement Turn on the lights, om het feestseizoen in te luiden,” vertelt Avontuur. “Wij zijn daarmee begonnen in 2008. Toen had ik als geste aangeboden een openingsevenement te organiseren. Ik had Hans Klok ingehuurd om de verlichting in de kerstboom aan te toveren, met een blower en alles erbij. Daar kregen ze zo veel pr mee, dat ze dat zijn gaan uitbreiden met een grote show. Vanwege ­bezuinigingen is De Bijenkorf daar dit jaar mee gestopt.”

De Bijenkorf: dit jaar zonder lichtevenement, wel met videoanimatie aan de gevels. Beeld Elmer van der Marel

Vooral niet schreeuwerig

We staan op de Dam. De twintig meter hoge boom op het plein met 40.000 lichtjes – niet van Avontuur – zal traditiegetrouw wel aan gaan op 8 december. Ooms: “Begrijp jij dat nou? Op het belangrijkste plein van de stad hangen al tien jaar van die lelijke lampjestoeters aan de lantaarn­palen. Dan kun je ze beter weghalen.”

De telefoon van Ooms gaat voor de zoveelste keer. “Sorry, er zijn driehonderd man aan het werk nu.” Of hij voor elk wissewasje wordt gebeld? “Gelukkig niet, dan kom ik nergens aan toe.”

Links de Nieuwendijk en voor ons het verlichte Magna Plaza. De handtekening van Avontuur is bij beide te herkennen. “Met respect voor de architectuur en de panden, subtiele vormgeving en vooral niet schreeuwerig,” legt Ooms uit.

Even later staan we in Magna Plaza voor de tien meter hoge kerstboom, waar de ene toerist na de andere naar binnen loopt om een foto te maken. “Dat is de kracht van decoratie. Online kun je lang niet zo gezellig kerstshoppen als offline. En als deze boom op sociale media wordt geplaatst, komen er nog meer mensen langs, zo werkt dat.”

En thuis? Heeft Avontuur nog puf om een eigen boom op te ­zetten? “Ik heb alleen de bomen in de tuin verlicht. Het is net de landingsbaan van Schiphol.”

Dan gaat de telefoon van Ooms weer. Als hij ophangt, zegt hij tegen Avontuur: “We moeten zo nog even bij de ­leverancier langs, de zuignappen zijn op.”

Verlichting op de Nieuwendijk. ‘Met respect voor de architectuur.’ Beeld Elmer van der Marel