Pasta dei Ragazzi heeft de kunst afgekeken, maar het resultaat is droge, smakeloze pasta

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Pasta dei Ragazzi.

Waar bestellen we?

Pasta dei Ragazzi ontstond, zo lees ik online, nadat drie jongens moeite hadden goede Italiaanse afhaalmaaltijden te vinden. Ze besloten zelf traditionele pasta’s, “bereid met passie en liefde”, te bezorgen. Ze zijn nu bijna een jaar actief – via twee, zo lijkt het, zogenaamde dark kitchens in Bos en Lommer en De Pijp.

Op de kaart staan slechts vijf soorten pasta – plus één nagerecht (tiramisu), Peroni-bier en San Pellegrino-limonade. Een ideaal menu voor millennials met keuzestress, maar wel een gevalletje pastiche. Restaurantketen Spaghetteria boekt met exact dit concept en een vrijwel identiek menu namelijk al tien jaar succes in de stad. Zonder daar al teveel over uit te weiden: zij hebben niet voor niets inmiddels vijftien vestigingen – en een goedlopende bezorgservice.

Ai. Ik ben benieuwd!

Al na twintig minuten arriveert de bezorger. Op het eerste oog lijkt alles in orde. Naast drie joekels van bakken pasta (elk een halve kilo!) krijg ik een handvol donzige minibroodjes en drie bakjes Parmezaanse kaas. Over de looks niets dan goeds. De fraaie huisstijl is tot in de puntjes doorgevoerd, inclusief Instagrammable roze placemats. Maar louter met uiterlijk vertoon en maximalisme kom je er niet – of je moet Silvio Berlusconi heten. Bij goed eten komt het áltijd aan op smaak. En die stelt teleur.

Allereerst snap ik niet waarom alle gerechten hetzelfde type pasta als basis hebben (rigatoni). Of nou ja, ik snap het natuurlijk wel: gemakzuchtig één soort koken is handig voor de keuken en goedkoop voor de eigenaren. Voor de klant is het eentonig. Was die rigatoni nu briljant geweest, had je mij er niet over gehoord. Deze geribbelde buisjes zijn echter taai en smaakloos.

De Ai Gamberi (€14,60) is qua saus nog redelijk; de lichtpittige tomatenroomsaus eet op zich prima weg. Helaas liggen er (afgezien van vooral veel saaie pasta) overgare witpootgarnalen in, toegedekt met één sneu plukje peterselie. De Crema di Finocchi e Funghi Porcini (€14,50) moet een “romige pasta met eekhoorntjesbrood en venkelworst” zijn. Die worst speelt verstoppertje en de romigheid is ver te zoeken. Je eet vooral snotterige paddenstoelen en vrijwel ongesauste rigatoni.

Zou de Ragu alla Bolognese (€16,85) beter zijn? Jammer genoeg niet. De donkere kleur van het gestoofde rundvlees verraadt het al: gortdroog. De tomaat is zo goed als volledig weggekookt en de “rijkelijk rode wijn en aromatische groenten” in de ‘saus’ zijn onvindbaar.

Zou het toetje iets goedmaken?

De mierzoete tiramisu (€5.50) mist structuur en doordat deze in het kartonnen bakje lijkt opgespoten, valt -ie bij het eruit halen als een grote klodder op je bord: tiramisoep. Copycat of niet, voor deze prijzen mag je rekenen op kwaliteit. En zeker met zo’n kleine kaart, zou je verwachten die beloofde liefde en passie terug te proeven.

Pasta dei Ragazzi

Bestellen via UberEats en Deliveroo.

Prijs €51,45 voor drie pasta’s en één toetje.

Aanrader Nee.

Meer tips van Monique van Loon? Bekijk haar favoriete adresjes: hier bestel je de beste thuisbezorgmaaltijd in Amsterdam.