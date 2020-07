Pascal Tan: ‘Skaten op het Olympiaplein, eitje bakken op de halfpipe’

‘Scootterrijden in de zomer is als schaatsen in de winter: als je de mogelijkheid hebt, moet je het doen.’ Beeld Jakob van Vliet

Terras

“Wijmpje Beukers, vooral om de ouderwetse Amsterdamse gezelligheid. Eigenaren Maarten en Jordy, een heel leuk stel, zijn gouwe gastheren en sluiten niet voordat iedereen heeft gegeten, gedronken en genoten.”

Café

“Toen ik in de buurt van de Javastraat woonde was het Walter’s, nu ik in De Pijp woon Volt. Belangrijkste is dat ik naar huis kan rollen. Het is leuk als je ergens niet alleen komt voor een drankje, maar ook voor de gezelligheid van het personeel. Waar je eventueel in je eentje naartoe zou gaan en lekker aan de praat raakt.”

Dagelijkse boodschappen

“Ik heb Too Good To Go ontdekt, een app waarmee je eten kunt kopen dat anders aan het eind van de dag zou worden weggegooid. In de zomer is het heerlijk om door de stad te wandelen en eten op te halen bij traiteurs, restaurants of kaas­winkeltjes. Dikke kaasjes met truffel, voor weinig geld. I like.”

Mooiste zomerherinnering

“Toen het Olympisch Stadion in de steigers stond, zijn een vriend en ik daar op een zomeravond in geklommen. We ­hebben de olympische ringen aangeraakt en zelfs in de fakkel van het olympisch vuur gestaan. Levensgevaarlijk, maar onvergetelijk. Met een mooi uitzicht over de stad.”

Ergste horeca-ervaring

“Het was een warme zomerdag op het terras, ik was zestien en werkte bij brasserie De Joffers in Oud-Zuid. Ik had die ochtend gelezen dat Badr Hari een horecaverbod had gekregen omdat hij een paar mensen had geslagen. En toen zat hij bij ons op het terras, samen met Estelle (Cruijff, red.).

Hij droeg een dikke zonnebril, keek me niet aan en toen ik vroeg wat hij wilde drinken, mompelde hij ‘grattahjuh’. Ik zei: ‘Grattahjuh?’ ‘Ja, grattahjuh,’ zei Badr. Ik begon te zweten, voelde echt pressure, het hele terras keek naar me. Ik zei: ‘Komt eraan.’ Ik heb twintig minuten met mijn leidinggevende overlegd. Wat zei hij nu? Plots bedachten we: zei hij niet ‘grote jus’? Ik bracht de drankjes, hij bedankte me en ik heb geen klap gekregen.”

Broodje

“Ik ben een broodjes-lover. Mijn favorieten zijn de broodjes bij Italiaanse zaakjes, Tjin’s Toko en Joe & The Juice. Op een dag wil ik mijn eigen broodjeszaak beginnen in Amsterdam. Er kan nog een hoop bereikt worden op broodjesniveau. Die game is nog lang niet uitgespeeld.”

Joe & The Juice. Beeld Jakob van Vliet

Favoriet vervoermiddel

“Sowieso de scooter. Daarop rijden is bijna meditatie. Ik krijg vaak goede ideeën op de scooter. Scooterrijden in de zomer is een beetje als schaatsen in de winter: als je de mogelijkheid hebt, moet je het doen.”

Zomerdrankje

“Scroppino, zo verfrissend. Ik drink het weinig, zodat het speciaal blijft. Het voelt als verwennerij als ik het weer eens drink.”

Favoriete winkel

“Skateshop Thisissoul. De eigenaar Ivo Vegter ken ik nog van toen ik begon met skaten. Hij is een van de weinigen die zijn leven wijdt aan het promoten van de sport. Als hij er niet zou zijn in Nederland, zou het stuntskaten, een kleine markt, misschien wel helemaal dood zijn.”

Skateshop Thisissoul. Beeld Jakob van Vliet

Mooiste lied over Amsterdam

“Laat me van Ramses Shaffy. Ik hou van al zijn nummers, maar dit is mijn favoriet. Echt classic. Het laat de Amsterdamse onafhankelijkheid zien, de brutaliteit, het ‘eigen ding doen’ en het leven en laten leven. De wereld zou wat mooier zijn als iedereen elkaar een beetje zou laten, op een gezonde manier. Shaffy sprong eens naakt een fontein in. Dat fascineert me. Zou dat nog kunnen in deze tijd? Waarschijnlijk sta je dan op Dumpert als een gekkie of word je opgepakt door de politie.”

Wil altijd nog

“Mijn eigen kunst exposeren. Anderhalf jaar geleden ben ik begonnen met het maken van collages en ik ben oprecht trots op mijn creaties. Als ik bezig ben, vergeet ik de wereld om me heen volledig. Laatst heb ik mijn eerste collage verkocht. Het is dus een kwestie van tijd voordat er een expo­sitie komt.”

Plein

“Skaten op het Olympiaplein is de beste manier om bruin te worden, door de reflectie van het metaal. We hebben zelfs ooit een eitje gebakken op de halfpipe. Ik ben praktisch opgegroeid op dat plein. Ik heb de wijze lessen van de andere skaters nog vers in mijn hoofd. En ik vermaak me er nog steeds heerlijk, het is een speeltuin voor volwassenen.”