Pascal (29) en Janna (33) stonden op het punt een lap grond in Griekenland te kopen, maar vonden toen een huurhuis voor 1000 euro in de maand

Pascal Tan (29) en Janna Stam (33) wilden zo graag weg uit hun wooncomplex dat ze op het punt stonden land in Griekenland te kopen en de wooncorporaties stalkten. ‘Eigen Haard verzocht me te stoppen met bellen.’

Huizenjacht De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Dit artikel is onderdeel van een serie over de huizenjagers van Amsterdam: met welke dromen begonnen ze, en welke zijn daar nog van over? Lees ook voorgaande afleveringen: hoe vind je nog een huis in Amsterdam?

Tot zijn 24ste woont Pascal Tan, nu 29, bij zijn ouders in Nieuw-West. Dan vindt hij het de hoogste tijd om op zichzelf te gaan wonen. “Mijn droom om direct een huis te kopen bleek niet reëel. Via via kwam ik terecht in een kamertje van 6 m2 in Amsterdam-­Oost, samen met huisgenoten.”

Als Pascal net een jaar op zichzelf woont, wordt hij verliefd op Janna Stam (33). Ze besluiten al vrij snel om in haar huurhuis te gaan samenwonen. Pascal: “Haar huisgenoot ging weg en het voelde als een logische stap, al kenden we elkaar nog maar drie maanden.”

Dat huis, in een rustig hofje in De Pijp, heeft Janna twee jaar daarvoor weten te krijgen dankzij slecht weer. “Tijdens de bezichtiging hagelde en stormde het, ­niemand kwam opdagen, ik had mazzel.” Wooncorporatie De Key vroeg toen 1300 euro huur per maand, die ze deelde met haar zus. “Omdat ik een goedlopende beautysalon had, was dat prima te doen.”

Richel des doods

Ze woont er vier jaar als Pascal bij haar intrekt. Pascal: “De huur was jaarlijks met 5 procent verhoogd, ook tijdens corona. Toen ik er net een jaartje woonde, waren de kosten al opgelopen tot 1600 euro. Dat wilden we niet langer betalen.”

Wonder boven wonder staat Pascal ­precies op dat moment op nummer 1 bij twee jongerenwoningen via Woningnet. Hij kiest voor een appartement van 38 m2 op de Marnixstraat. Deze keer trekt Janna in bij hem. “In dat complex woonden veel andere jongeren. Tijdens corona was dat gezellig, maar na een tijdje werden we gek van de chaos. We keken ook uit op de ‘richel des doods’, een punt op de Lijnbaansgracht waar altijd iets naars aan de hand was. We zagen mensen de gracht in fietsen, vechtpartijen. Het voelde steeds meer als een verdoemde plek.” Omdat ze voortdurend op elkaars lip zitten, lijdt ook hun relatie eronder.

Na een klein jaar is de grens bereikt en gaat Janna op zoek naar een nieuw huurhuis. “Ik schreef me in op mailinglijsten van makelaars en woningcorporaties en reageerde non-stop via Woningnet. Ik ­zette zelfs wekkers: wanneer de reactie op de ene woning verliep, ging ik meteen door met de volgende.”

Anderhalf jaar lang leveren haar inspanningen niets op. De drang om hun woning te verlaten is dan zo sterk dat ze overwegen al hun spaargeld in een stuk grond op het Griekse eiland Samos te ­steken. Pascal: “De koop ging op het laatste moment niet door vanwege een fout van de makelaar.”

Grotemensenhuis

Het leven kan raar lopen: vlak daarna wordt het koppel uitgenodigd om meer­dere woningen te bezichtigen in een nieuw woningbouwcomplex in Bos en Lommer. Janna: “We geloofden onze ogen niet, zoveel ruimte. Alleen de berging was al groter dan onze slaapkamer.” Na afloop stalkt Janna woningcorporatie Eigen Haard: “Ze verzochten me zelfs te stoppen met bellen. Toch was het goed dat ik vol bleef houden, want na een paar weken belde ik weer, en toen bleek er nog maar één woning beschikbaar te zijn.”

Beeld Jakob van Vliet

De verhuizing gaat bijna niet door als blijkt dat het koppel te weinig verdient. Janna: “Gelukkig wist ik dat je 10 procent van je spaargeld mee mag rekenen bij je inkomsten. Zo kregen we de woning alsnog.”

Pascal: “De overspannen woningmarkt zorgde ervoor dat we ons bijna weggetreiterd voelden uit Amsterdam. En nu wonen we hier, in een prachtig grotemensenhuis, voor maar 1000 euro per maand. Het is een geschenk! Er moeten veel meer betaalbare huurhuizen als deze komen, alleen op die manier zorg je ervoor dat mensen met een modaal inkomen de stad niet hoeven te verlaten.”

Wie Pascal Tan (29), presentator van Het Klokhuis en collagist, Janna Stam (33), verkocht haar beautysalon en is nu freelancer in de culturele sector.

Wonen In een huurhuis van 85 m2 in Bos en Lommer voor 1000 euro per maand.

Beeld Laura van der Bijl

Verhuisgeschiedenis Pascal 1993-1996 Waalstraat

1996-2003 Liedekerkeplantsoen

1993-2018 P. Hans Frankfurthersingel

2018-2019 Insulindeweg Janna 1990-2008 Hilversum

2009-2012 Buitenveldert

2013-2015 Spuistraat

2016-2018 Thérèse Schwartzestraat Samen 2019-2020 Thérèse Schwartzestraat

2021-2022 Marnixstraat

2023-heden Akbarstraat