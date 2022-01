Paroolcollega’s Hanneloes en Raounak: ‘Laat je niet afschrikken, dit is het leukste beroep dat er is’

Hanneloes Pen werkt ruim dertig jaar bij Het Parool, waar haar vader ook al in dienst was. Raounak Khaddari kwam vier jaar geleden bij de krant en ziet Hanneloes als een van haar voorbeelden. ‘Het liefste ben ik buiten aan het werk: de stad doorfietsen en reportages maken.’

Hanneloes Pen

“Mijn vader werkte veertig jaar bij Het Parool: eerst als machinezetter, toen kranten nog met loden letters werden gedrukt, en later op de repro-afdeling. Daardoor ben ik opgegroeid met de krant. Na mijn studie Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam wilde ik maar één ding: bij Het Parool aan de slag als verslaggever.

Toen ik ruim dertig jaar geleden voor het eerst de redactie opliep, werd er weleens gesproken over een mogelijke transitie van avond- naar ochtendkrant. Maar in die tijd vond men de concurrentie vanwege andere ochtendkranten te groot. Ik vind het een goede zaak dat het nu gaat gebeuren. De meeste mensen hebben het nieuws al overdag online gelezen, waardoor de papieren avondkrant voor hen deels al bekend is.

Als er iets gebeurt in de stad, zoals een ongeluk of een liquidatie, staat het meteen online. Ik ben zelf redelijk competitief ingesteld. Het liefste wil ik dat Het Parool grote nieuwszaken als eerste brengt. Als ik een artikel, vijf minuten nadat ik het bij de eindredactie heb aangeleverd, op de site zie verschijnen, geeft dat voldoening.

In dit vak moet je meegaan met de ontwikkelingen. Ik heb nog meegemaakt dat ik het nieuws aan een stenograaf moest doorbellen. Sinds een aantal jaar typ ik tijdens een rechtszaak mee op mijn laptop. Het is iedere keer een race tegen de klok en daar hou ik wel van. Ik volg ook de sociale media en deel links van onder meer Instagram en Twitter in mijn artikelen.

Ik merk dat het beroep de laatste jaren minder aanzien heeft gekregen. Het beroep van journalist is in ons land niet beschermd. Iedereen die dat wil, kan zich journalist noemen.

Toen ik begon, leerde ik de kneepjes van het vak van ervaren verslaggevers op de redactie, zoals Frans Peeters en Corrie Verkerk. Op mijn beurt vind ik het nu leuk om tips en tricks te delen met beginnende journalisten. Het is mooi om een jonge verslaggever als Raounak met veel doortastendheid en enthousiasme aan het werk te zien. Ik vind het knap hoe ze haar fulltime baan combineert met presenteren voor de radio.

Dertig jaar geleden was ik een van de weinige vrouwelijke verslaggevers met kinderen. Dat ik vanwege het moederschap parttime zou gaan werken, is nooit bij me opgekomen. Dit werk geeft me juist energie. Ik had daarin mijn moeder als voorbeeld. Zij werkte veertig jaar fulltime in het onderwijs.

Het liefste ben ik buiten aan het werk: de stad doorfietsen en reportages maken. Dat vind ik nog steeds het allerleukste aan dit vak.”

Hanneloes Pen, verslaggever bij Het Parool.

Getrouwd met Coleman Willis, violist. Ze hebben drie kinderen en wonen in stadsdeel Centrum.

Raounak Khaddari

“Toen ik vier jaar geleden als stagiaire bij Het Parool begon, was er al sprake van dat de krant in de ochtend zou gaan verschijnen, nu gaat het echt gebeuren. Ik zie het als een nieuw avontuur, het nieuws dat ik versla gaat nu meteen online en daarna komt het in de papieren krant, voorheen was dat andersom. Omdat steeds meer mensen hun nieuws vooral van internet halen is dit voor papieren kranten dé manier om te blijven bestaan.

Het is ook mooi dat er online veel meer ruimte is voor grotere verhalen, die met aandacht worden opgemaakt. Tegelijk hou ik echt van de papieren krant, de zaterdagkrant lezen met een kop koffie is een vast onderdeel van mijn weekendritueel.

Als meisje wilde ik al de journalistiek in, maar ik wist nog niet in welke vorm. Ik volgde een aantal snuffelstages en ik werkte als freelancer voor Linda.nl en Blendle. Na mijn stage bij Het Parool ging ik aan de slag als de jongste verslaggever. De redactie voelde meteen aan als een warm bad, waarbij iedereen elkaar ondersteunt of aanscherpt waar nodig. Samen vormen we een hecht team dat een zo goed mogelijke krant wil neerzetten.

De mix van oudere en jonge verslaggevers geeft een leuke dynamiek. Hoewel er op de verslaggeverij overwegend meer mannen dan vrouwen zitten, ben ik blij hoe representatief onze krant is op het gebied van man-vrouwverhouding. Daarin gaat het ontzettend goed; we hebben ook vrouwelijke chefs en een vrouw als hoofdredacteur, en zij is niet eens de eerste. Hanneloes is als vrouwelijke verslaggever voor mij ook echt een voorbeeld, ze werkt al meer dan dertig jaar fulltime en laat zien dat je dit werk kunt doen én moeder van drie kinderen kunt zijn.

Als geboren Amsterdammer vind ik het fantastisch dat ik de stad en de bewoners via mijn werk beter heb leren kennen. Als verslaggever was ik een paar jaar vliegende keep, dat doe ik nog steeds, maar ik merkte ook dat ik klaar was voor meer diepgang en het runnen van mijn eigen toko. Nu schrijf ik vooral veel over jongvolwassenen en onderwijs.

Naast mijn fulltime baan voor Het Parool presenteer ik de radioshow Vroeg van BNNVara en ik werk mee aan het radioprogramma Sinan’s Atlas. Daar hoor ik ook veel verhalen van mensen buiten de Randstad. Dat houdt me scherp; er is ook een wereld buiten mijn Amsterdamse bubbel.

Tijdens mijn werk, bijvoorbeeld bij de coronaprotesten op het Museumplein, bespeur ik veel boosheid richting de media en de journalistiek, maar daar lig ik totaal niet wakker van. Ik hoop oprecht dat journalisten in spe zich er niet door laten afschrikken, want dit is het leukste beroep dat er is.”