Parijse Wild & The Moon opent tweede vestiging in Amsterdam

Wild & The Moon. Beeld Jennifer Gijrath

Naast het binnenkort uitgebreide Station Zuid heeft het koppel Nick en Do Peperkamp (38) een tweede zaak van Wild & The Moon geopend. De Parijse veganistische hotspot kwam eerder dit jaar naar Amsterdam, naar de Van Woustraat. In het pand op de Zuidas zat eerst alleen nog de productiekeuken, al waren er al meteen plannen voor een tweede vestiging. “De ruimte op de Zuidas is zo groot, die is niet helemaal nodig voor een keuken.”

Nick volgde de Hogere Hotelschool en was daarna werkzaam bij Wagamama, tot hij het Parijse concept tegenkwam en besloot dat hij in Amsterdam zo’n zaak wilde openen. Do Peperkamp is vanaf het begin betrokken bij het bedrijf, sinds kort fulltime; eerst had ze nog een andere baan.

De Franse roots van Wild & The Moon zie je terug in de inrichting, die identiek moet zijn aan de Parijse stijl. Het tweetal heeft daarom veel meubels uit Frankrijk laten komen.

Het menu is eveneens grotendeels gelijk aan het Parijse, maar mag ook deels in Amsterdam worden bepaald. Wel zo handig, vindt Do: “Sommige dingen zijn echt een hit in Frankrijk, maar verkopen hier absoluut niet.”

Zo bestel je hier een açai bowl (€10,50) van gepureerde açaibessen met banaan en ahornsiroop, of Banh Mi (€9,90), een broodje met veganistisch vlees, groenten en satésaus. De sappen (€6,90), gemaakt van biologische producten, zijn verpakt in afbreekbare flessen, gemaakt van suikerriet. De pulp wordt gebruikt voor granola en crackers.

Wild & The Moon wil met haar producten een bijdrage leveren aan de verbetering van het klimaat. Nick: “Het moet niet alleen goed zijn voor jou, het moet ook goed zijn voor de wereld.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.