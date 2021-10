Parfum Hunq: zo ruiken de automonteur en de tuinman

Hyun Yeu, bedenker van parfum Hunq: ‘Het resultaat van de coronacrisis.’ Beeld Birgit Bijl

“Ik ben het resultaat van de coronacrisis,” zegt Hyun Yeu in zijn Koreaanse beautywinkel Laboratory K in de Huidenstraat. Daar schuin tegenover begint hij deze week met een nieuw avontuur, de geurenlijn Hunq. “Laboratory K en Hunq ontstonden doordat covid mijn wereld op zijn kop zette. Ik kan heerlijk dramatisch doen als dingen niet gaan zoals ik wil, maar het leidt altijd tot iets nieuws.”

Tien jaar geleden maakte de creatieve duizendpoot naam en faam in de Nederlandse modewereld met zijn ­label Ado Les Scents, waarmee hij de een na de andere ­modeprijs won. Maar ondanks alle lovende woorden bleef het met een beginnend kledingmerk lastig om geld te verdienen. Yeu werd hoofd design bij Gsus en toen dat failliet ging, koos hij voor een leven als freelancer.

Tot corona dus toesloeg. “Alle opdrachten stopten van de ene op de andere dag en stilzitten is niets voor mij. Mijn ­inspiratie ontstaat vaak door dingen die ik mis of zoek, en zo ontstond Laboratory K: een winkel waar je terechtkunt voor met zorg uitgezochte Koreaanse beautyproducten en eerlijk advies. Goede selectie en goed advies waren er nauwelijks, terwijl K-beauty – innovatief en met uitgebreide beautyroutines – razend populair is.”

Seksueel getint dagdromen

De winkel was vanaf dag één een succes, maar moest net als alle andere winkels de deuren sluiten tijdens de lockdown. “Stond ik daar elke dag de online bestellingen in te pakken. Ik werd er echt down van, voelde me een nietsnut en onaantrekkelijk.” Tijdens het inpakken kreeg Yeu het idee voor een geurenlijn. “Hoe kon ik me weer lekker in mijn vel voelen? Het antwoord zat in de optelsom van alles waar ik me mee bezighoud: een geur.”

Geurenlijn Hunq is gebaseerd op archetypes van typische mannenberoepen, waar menig seksueel getinte dagdroom mee begint: de barman, de automonteur, de timmerman, de tuinman en de badmeester. “Het ligt zo voor de hand om vanuit beroepen te denken en alle fantasieën die we daarbij hebben, maar toch is het nooit eerder ­gedaan. Terwijl geur allesbepalend is. Hoe knap je ook bent: als je niet lekker ruikt, is dat meteen een afknapper.”

De eerste vijf geuren – de volgende drie zijn al in de maak – presenteerde Yeu onlangs tijdens de Pitti Fragranze in Florence, de toonaangevende geurenbeurs waar iedereen rondloopt die er toe doet in de parfumwereld.

“Toen ik me aanmeldde als beginnend merk werd ik ­direct afgewezen. Ik was misschien ook wat overmoedig, want meer dan mijn moodboards en de eerste geurmonsters had ik niet. Die heb ik toch maar opgestuurd en dat leverde me zowaar een eigen plek op, tussen de grote merken.”

De stand trok meteen de aandacht en niet alleen door de geuren. De campagnebeelden, geschoten door Philippe Vogelenzang, laten weinig aan de verbeelding over. Yeu: “Voor Hunq speel ik met beeld, taal en geur, en heb ik me zeker door porno laten inspireren. Daar beginnen de films ook altijd met stereotypen. En ook al praat niemand ­erover, iedereen weet precies wat ik bedoel, haha.”

Alle toonaangevende winkels in Europa wilden een ­afspraak, van het prestigieuze Nose uit Parijs tot het 10 Corso Como in Milaan. Winkels waar Yeu eerder aanklopte als modeontwerper en die hem toen niet zagen staan. “Het voelde best lekker dat ze nu naar mij kwamen in plaats van andersom.”

Hunq Gardener. Beeld Hunq

Adembenemend en choquerend

De eerste contracten zijn getekend en deze week opent de eerste Hunqwinkel in de Huidenstraat. “We voeren het mooiemannenthema zeker door in de winkel. De teaser­video’s zijn op schermen te zien, evenals de campagnebeelden met de bijna naakte modellen.” Deze week is zelfs het bekende penisbeeld van Herman Makkink, dat ­wereldberoemd werd door de film A Clockwork Orange, te zien, met fier opstaande cactussen ernaast. “Om het in stijl te houden,” zegt de ondernemer lachend.

Yeu kwam per toeval in Amsterdam terecht. De Zuid-­Koreaan werkte na zijn studie business in Australië, om te ontsnappen aan de beklemmende sociale structuren van thuis. Zijn oog viel op het tijdschrift Dutch: een Nederlands modeblad dat populair was in het buitenland door hun baanbrekende modereportages met veel Nederlandse ontwerpers en fotografen. “Het was alsof de wereld even stilstond toen ik het blad inkeek. Het was een special met Viktor & Rolf en het was adembenemend mooi en choquerend tegelijk. Ik besloot ter plekke dat ik modeontwerper wilde worden.”

Yeu vertrok naar Europa en eenmaal in Nederland wilde hij studeren aan Artez in Arnhem omdat Viktor & Rolf daar ook vandaan kwamen, maar besloot zich toch aan te melden bij de Rietveld Academie, omdat ‘Amsterdam een leukere stad was’. “De Rietveld was echt geweldig. Ik voelde me er heel gelukkig.”

Intussen wisten zijn ouders van niets. Die dachten dat hij nog steeds in Australië was. Doordat hij geld opnam met de familiecreditcard, om in zijn onderhoud te voorzien, ontdekten ze dat Yeu in Amsterdam zat. “Ik had niemand verteld dat ik hier ging studeren en werken. Mijn vader heeft vier jaar niet met me willen praten. Pas toen ik een vaste baan had als hoofd design bij een modemerk, is onze relatie verbeterd.”

De ‘neus’ voor Hunq vond Yeu in Grasse, de beroemde parfumstad. “Het was voor de parfumeur een heel andere manier van werken. Ik had een sterk visueel beeld en geen ingrediëntenlijst in mijn hoofd, zoals de meeste merken een geur ontwikkelen. Toch ging het proces zelf vrij snel. Ik ­begon met moodboards in december en deze week liggen de geuren in de winkel.”

Natuurlijk ging niet alles even gemakkelijk, zegt Yeu. “Door de lockdown kon ik bijvoorbeeld niet reizen om met onze neus te overleggen. Er zijn heel wat samples met DHL naar haar gegaan en terug.”

De enige die Yeu hoofdpijn gaf, was de timmerman. “Er zijn zoveel soorten hout voor een geur, maar het moest uniek zijn. De automonteur, geur Mechanic, is een gekke onconventionele geur. Kenners zijn er lyrisch over, maar de gewone consument vindt het raar – het ruikt naar autobanden, naar garage. Zo wil ik het ook graag, niet ­alleen in beeld, ook de geuren zelf moeten uitdagend zijn. In iedereen zit een hunk, een knap mens, ook al voel je dat misschien niet als je in de spiegel kijkt. Met mijn geuren hoop ik mensen mooier te maken, zich beter te laten voelen en mee te geven dat het niet in een sixpack zit of in een strakke kaaklijn. Leuk voor een fantasie, maar jij brengt het pas echt tot leven.”

Hunq Store, Huidenstraat 29 c is, vanaf nu geopend. Over twee weken zijn in de kelder Koreaanse beautybehandelingen van ­Laboratory K. De geuren kosten €149 per stuk voor 100 ml.