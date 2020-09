Paralympisch atleet Fleur Jong: ‘Zo gaaf, het Olympisch Stadion’

Fleur Jong Beeld Wollaert Carly

Eerste keer in Amsterdam

“Dat was in 2005 tijdens Sail. Mijn ouders en veel van hun vrienden hadden een eigen bootje. Vanaf Volendam voeren we met een hele groep naar Amsterdam. Ik heb de stad leren kennen vanaf het water. Op een boot door de stad, dat vind ik nog steeds het mooist.”

Mooiste plein

“Ik ben heel vaak op het Stadionplein, omdat ik elke dag een of twee keer train in het Olympisch Stadion. Ik vind het zo’n fijne plek en het is zo gaaf om de hele tijd naar het stadion te kunnen kijken. Meestal drink ik eerst koffie bij Stach, haal ik daarna een broodje bij het Vlaamsch Broodhuys en als ik dan nog plek overheb bananenbrood bij De Drie Graefjes.”

Mijn buurt

“Ik woon met twee andere sporters in een rijtjeshuis in Sloten. Een rustig buurtje, dat is wel lekker voor ons. Toen ik besloot weg te gaan van Papendal (trainings­accom­modatie, red.) om in Amsterdam te gaan trainen, heeft Topsport Amsterdam geholpen met het zoeken van een huis. Ze trokken een cirkel rond de trainingslocatie waarbinnen de reistijd maximaal twintig minuten was. Toen kwamen we hier uit.”

Geheim adresje

“Ik zit graag bij Hotel Jansen op industriegebied De Schinkel. Best afgelegen, maar ze hebben een fijn café. Ik heb hier weleens besprekingen met mijn trainer of kom er om te studeren.”

Hotel Jansen Beeld Wollaert Carly

Ik voel me Amsterdammer, omdat...

“...alles wat je nodig hebt in de buurt is. Ik kom oorspronkelijk uit Middenbeemster, maar wil hier nooit meer weg. Ik doe niets liever dan door de stad fietsen. Amsterdam is echt mijn thuis geworden.”

Beste plek om te sporten

“Het Olympisch Stadion, natuurlijk. ­Topsport Amsterdam heeft geregeld dat ik met de zeven andere Amsterdamse paralympische sporters kan krachttrainen in de Ookmeerhal. Team Para Atletiek is helaas niet officieel erkend als team, dus we zijn afhankelijk van goodwill. In ons team zitten twee wereldrecordhouders, waar ik er een van ben, dus ze kunnen eigenlijk niet om ons heen. We trainen ook geregeld bij het Friendship Sportcentre in Noord. Daar zit onze prothesemaker, heel handig.”

Theater

“Voor de opening van mijn universitaire jaar ben ik een keer in Carré geweest. Dat is effe een theater, joh. Heel indrukwekkend, maar ook knus. Dat had ik niet verwacht.”

Museum

“Het Moco Museum, aan het Museumplein, is mijn favoriet. Ik ging erheen voor Banksy. Ik ben in best veel musea geweest, maar dit was echt bijzonder. Alsof ik in iemands huis liep.”

MOCO museum Beeld Wollaert Carly

Een avond stappen met...

“Marieke Elsinga. Ik ken haar alleen van sociale media, televisie en radio, maar ze komt over als een echte spring-in-’t-veld. Dat vind ik mooi. Volgens mij weet ze ook wel waar we heen zouden moeten.”

Mooiste plek om op te treden

“Ik zou graag eens een verspringwedstrijd organiseren op de Dam. Met de Nederlandse kampioenschappen organiseren ze ook weleens onderdelen op locaties in de stad, zoals speerwerpen op het Museumplein in 2016. Hoe vet zou het zijn als ik met mijn blades mag verspringen op de Dam? Dan kunnen we meteen een groter publiek bekendmaken met de sport.”

Restaurant

“Mijn favoriete restaurant was altijd ­Helder in Zuid, maar dat is helaas gesloten. Ik heb nog geen vervanger gevonden. Dus Helder, mochten jullie toch nog bestaan: waar zitten jullie? Ik kwam er echt graag, het voelde als een avondje uit.”

Fijnste winkel

“All the Luck in the World in de Linnaeusstraat. Dat is echt zo’n – hoe noemen ze dat tegenwoordig – überhipsterboetiekje. Je kunt er koffiedrinken en winkelen. Heerlijk. Ze hebben er van alles, van oorbellen tot boeken en accessoires voor in je huis. Beetje rondkijken, beetje zitten: alles is er prima.”

All the luck in the world Beeld Wollaert Carly

Lekkerste broodje

“Als ik tijd heb om even te zitten en te eten, ga ik voor een tosti naar het Vlaamsch Broodhuys. Anders haal ik een broodje kiprollade met pesto bij Stach. Ik ben gek op pesto.”

Beste uitzicht

“Bij Pllek op de NDSM-werf. Dat is een oase van rust. Ik heb daar altijd het gevoel dat ik van een afstandje naar Amsterdam kijk. Alsof je pas weer richting het feest­gedruis gaat als je de pont pakt.”

