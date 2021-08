Paradiso zoekt paradijsvogels en nachtvlinders

Beeld Shutterstock

Paradiso is op zoek naar bewakers, podiumtechs en paradijsvogels?

“En nachtvlinders en sfeermakers.”

Wat doet de paradijsvogel?

“Dat kan van alles zijn, van schoonmaken en programmeren tot achter de bar staan. Het nachtleven leek weer op gang te komen – althans dat dachten we – en dat betekende dat we veel nieuwe mensen aan moesten gaan nemen. Maar al die functieomschrijvingen waren nog niet klaar, dus zijn we een campagne begonnen om in ieder geval alvast het type mensen dat we zoeken aan te ­trekken.”

Dus de paradijsvogel is een type?

“De paradijsvogel is heel erg zichzelf, excentriek, kleurrijk, vrij. En de paradijsvogel kan het heel goed vinden met de nachtvlinder, daar hebben we er ook een hoop van nodig.”

Wie zijn nachtvlinders?

“Nachtvlinders zijn mensen die in het Amsterdamse nachtleven te ­vinden zijn, ook als ze niet bij ons werkten. De paradijsvogel en de nachtvlinder hebben elkaar nodig. De paradijsvogel is een creatieveling, maar houdt er soms wat extravagante ideeën op na. De nachtvlinder blijft wat meer op de achtergrond en leidt alles in goede banen.”

En waarom zou de vogel of de vlinder bij Paradiso willen werken?

“Het Amsterdamse nachtleven en de cultuursector zijn van hoge kwaliteit. Het is waanzinnig om daar deel van uit te maken.”

Mogen tortelduiven en grijze muizen ook solliciteren?

“Tortelduiven zeker – de liefde is ­belangrijk. En grijze muizen zijn ­natuurlijk ook welkom, maar ze moeten wel echt van een feestje kunnen genieten.”