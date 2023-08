Paradijsvogel of postbode, bij sportschool Splash voelde iedereen zich vrij en veilig

Mensen uit de lhbtq-community sportten er zij aan zij met Brad Pitt en ‘gewone’ Amsterdammers. Maar na bijna veertig jaar is het doek gevallen voor Splash Healthclub, de iconische sportschool die voor velen een tweede thuis was. Fitness- en wellnessjournalist, auteur en allround trainer Angélique Heiligers gaf er vroeger les: ‘Bij Splash hoefde je niets uit te leggen, je hoorde er gewoon bij.’

Begin jaren negentig. Ik studeerde in Amsterdam en verdiende bij met lesgeven bij Splash Healthclub. Ik bleef tot lang na mijn afstuderen en tot op de dag van vandaag zit Splash in mijn hart. Het was een plek waar je de vrijheid voelde om te mogen zijn wie je bent, waar je de spirit van Amsterdam voelde.

Splash was voor de fitnesscultuur wat de Roxy voor het nachtleven was. Dit was de plek waar nieuwe trends werden gelanceerd en internationale trainers langs kwamen om nieuwe ideeën te introduceren. Mensen uit de lhbtq-community, het nachtleven, de modewereld, kunst- en cultuursector, advocaten van de grachtengordel, maar ook de postbode uit de Jordaan, sekswerkers van de Wallen en celebrity’s als Brad Pitt, de Spice Girls, Val Kilmer, Lou Reed, Lenny Kravitz en The Rolling Stones vonden hun weg naar de sportschool aan de Looiersgracht en later Lijnbaansgracht.

Net nu ik werk aan een nieuw boek om het verhaal van Splash vast te leggen, komt het nieuws dat de gym na bijna veertig jaar de deuren sluit. En daarmee verliest Amsterdam een icoon.

Paradijsvogels

Splash werd in 1985 opgericht door schrijver, zakenman en filantroop Jacob Gelt Dekker. Het was een van de eerste gyms in Amsterdam. Met zijn connecties in de Amsterdamse gayscene stond Splash in de beginjaren al snel bekend als een plek voor gays. Maar ook als een plek waar hard getraind werd en je lessen van een hoog niveau kon volgen. In 1994 werd Theo Robert, die zelf trainde bij Splash, gevraagd in te stappen als eigenaar en Splash te reorganiseren. Onder zijn leiding groeide het ledental van de relatief kleine sportschool aan de Looiersgracht midden jaren negentig uit tot tweeduizend en moest er een ledenstop komen.

Wijlen Theo Robert, eigenaar van Splash tussen 1994 en 2017, met zijn vrouw Astrid (circa 2008). ‘Splash was Theo’s passieproject.’ Beeld privéfoto

Sinds Theo’s overlijden in 2017 staat zijn vrouw, Astrid Robert, aan het roer. Vorige week werd bekend dat Splash failliet is en sindsdien stromen bij haar de appjes, mails en andere berichtjes binnen. “Splash was dertig jaar lang mijn tweede thuis,” vertelt ze. “In 1993 mocht ik er stage lopen als aerobicsinstructeur en ik wist niet wat ik meemaakte! Ik werkte in Amsterdam bij het casino waar heel strakke regels waren en opeens kwam ik terecht tussen al die prachtige paradijsvogels.”

“Toen ik voor het eerst het lerarenkamertje inliep om me om te kleden kwam ik daar Carlo tegen, een heel populaire instructeur uit die tijd. Hij moest dansen in de iT, had een boa om z’n nek en vroeg of ik zijn hanenkam even wilde bijwerken. Dat soort dingen waren zo gewoon bij Splash. Tegenwoordig hebben we het over diversiteit, inclusie en lhbtq+. Toen kenden we die termen niet. Je mocht gewoon zijn wie je was. Niemand had daar een vraag, oordeel of ook maar een gedachte over.”

“Niet lang nadat ik begon met lesgeven bij Splash werd ik verliefd op Theo Robert, die toen net de nieuwe eigenaar was geworden. In de jaren die volgden, kwam er een tweede locatie aan de Lijnbaansgracht en zelfs nog even een derde in Osdorp. Uiteindelijk is Splash aan de Lijnbaansgracht overgebleven. Mensen fietsten door wind en regen en vanuit de hele stad naar Splash. Voor de gezelligheid, maar ook om hard te trainen. Als trainer kwam je niet weg met een makkelijke les. Je moest het in je hebben om mensen even alles te laten vergeten, muziek gebruiken uit het Amsterdamse nachtleven én superfit zijn, want anders hield je de Splashleden niet bij.”

Normaal om gay te zijn

Hard trainen is ook wat Danny Sterman (54) zich herinnert toen hij halverwege de jaren negentig bij Splash aan de slag ging als een van de eerste personal trainers van Nederland. “We zaten in de nasleep van de aidsepidemie, en dat voelde je nog. Er liepen genoeg mensen met hiv rond en ja, er zijn ook mensen overleden. Maar er was een enorme wil om voluit te genieten van het leven. Splash was een veilige omgeving om het leven te vieren en gezondheid uit te stralen, in plaats van het sombere beeld dat de media je voorhield. In de krachtruimte werd met toewijding getraind en ook de groepslessen waren van een niveau dat je nergens anders vond.”

“Als eerste gym in Nederland zette Splash een goede structuur op voor personal trainers,” vervolgt Sterman. “Dat was heel bijzonder, want het zat niet in de Nederlandse cultuur om een-op-een te trainen. Maar de eerste expats kwamen naar Amsterdam, en die waren dat wél gewend. Theo zag dat en ik kan wel zeggen dat ik mijn carrière aan Splash te danken heb.”

Ook voor Johan Noorloos (51), yogaleraar en oprichter van De Nieuwe Yogaschool in de Laurierstraat, heeft Splash veel betekend. “Zo rond 2000 werd ik lid, omdat ik me eigenlijk heel alleen voelde in de grote stad. Bij Splash volgde ik mijn allereerste yogales en werd ik opgenomen in een community waar het heel normaal was om gay te zijn. Niet in de laatste plaats omdat er ook zoveel hetero’s trainden die nergens van opkeken en aan wie je niets hoefde uit te leggen. Je voelde je er veilig en hoorde er gewoon bij.”

“Als ik dat nu zeg, krijg ik kippenvel over mijn hele lichaam. Dat yoga op een plek als Splash werd aangeboden met al die hippe en bijzondere mensen, was heel vooruitstrevend van Theo. Het had veel impact op de yogacultuur in Amsterdam en daardoor ook in de rest van Nederland. Die eer komt Theo echt toe. Ik besloot een lerarenopleiding te volgen, mocht al vrij snel mijn eerste les bij Splash geven en later ook workshops. Splash betekende voor mij het begin van mijn carrière, levenslange vriendschappen en een anker in het leven in de grote stad. En ik vind echt dat Theo postuum een standbeeld verdient voor wat hij Amsterdam heeft gegeven.”

Familiegevoel

Scrollend door alle berichten en comments die mensen de afgelopen week hebben achtergelaten op sociale media, valt op hoe vaak het woord ‘familie’ wordt gebruikt. Joost Dekkers (55) werd in 1998 lid en ook voor hem voelde de community als familie. “In het weekend zag je elkaar bij de April, Exit, Havana, iT, of gewoon buiten op straat in de Reguliersdwarsstraat, en doordeweeks kwam je elkaar tegen bij Splash. Je kende iedereen en iedereen kende jou. Dat klinkt misschien een beetje vrijblijvend, maar waar kom je dat nu nog tegen? Het maakte niet uit wie je was, wat je vond, voelde of wilde. Dat was zo bevrijdend. Bij andere gyms, ook nu zoveel jaar later, is dat lang niet altijd vanzelfsprekend.”

Team van Splashmedewerkers, rond 2018.

Inge van Haselen (69) schrijft op Facebook dat het sluiten van Splash voor haar ‘een zwarte dag’ is. In 1986 werd ze er lid om vervolgens 37 jaar lang te blijven, waarvan de laatste zeventien jaar als personal trainer. “Mijn eerste les was bij Jean-Luc,” vertelt ze. “De passie waarmee hij lesgaf, de paradijsvogels achter de bar, dat was geweldig. Jean-Luc is, net als zoveel andere prachtige trainers uit die tijd, overleden aan de gevolgen van aids. Ook dat hebben we samen meegemaakt bij Splash. Maar we hebben ook altijd het leven omarmd.”

“Toen Theo de zaak overnam, gaf hij een heel groot feest in de koepel van Metz & Co aan de Keizersgracht. We kregen les van aerobicskampioenen, deden natuurlijk mee aan de eerste Gay Prides, en toen de grote fitnessrage Tae Bo overwaaide uit LA, kwam grondlegger Billy Blanks in een lange witte limousine naar Splash. Er is veel veranderd in de loop der jaren. Een nieuwe locatie, mensen die weggaan, nieuwe mensen die erbij komen. Maar wat altijd is gebleven, is dat familiegevoel. Ik realiseer me nog niet helemaal dat het nu voorbij is.”

Astrid Robert en haar zoon Oscar Robert. Ze runden Splash de afgelopen jaren samen. Beeld Chris van Houts

Ook bij Astrid is het gegeven dat Splash tot het verleden behoort nog niet helemaal geland. “De klap van de lockdowns en de gevolgen daarvan bleken onoverkomelijk. Tot zijn overlijden in 2017 was Splash Theo’s passieproject. Het is zijn nalatenschap aan Amsterdam. Bewust of onbewust hebben we bij Splash altijd voor elkaar gezorgd. Met het sluiten van Splash raken we dat en het laatste stukje van Theo kwijt. Daar zit mijn grootste verdriet.”

Op dit moment wordt gekeken of een doorstart mogelijk is voor Splash Healthclub.