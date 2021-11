‘Papier hier’ van Holle Bolle Gijs, maar dan met licht

Beeld Shutterstock/Bjoern Wylezich

Ineens was ik weer zes en liep ik in de Efteling, waar Holle Bolle Gijs ‘papier hier’ riep. Zoiets?

“Dat is wel een beetje het idee, ja. Alleen dan met licht, niet met geluid. En Holle Bolle Gijs zei ‘dank u’ na een prop, onze Lumipole-afvalbak licht groen op.”

Uw afvalbak schittert in het donker met een wit poppetje dat iets weggooit. Komen we zo van zwerfvuil af?

“Wij werken in dit project samen met ANDC, een bureau dat concepten bedenkt. Dat had contact met gedragsonderzoekers die het op straat gooien van afval wijten aan twee factoren: de anonimiteit van de nacht en dat je geen afvalbak ziet. Beide zaken zijn te verhelpen met een lichtje.”

Er is al erg veel licht in de stad, mensen noemen het soms lichtvervuiling.

“Toch zijn er ook veel plekken waar het, ook in Amsterdam, behoorlijk schemerig is. Daarbij: onze afvalbak geeft niet meer licht dan een fietsreflector en is zelfvoorzienend; hij werkt met zonnepanelen. Begin- en eindtijd zijn instelbaar, het licht brandt niet overdag.”

Trekt het licht van uw bak mensen aan, als vuurvliegjes?

“Dat valt wetenschappelijk niet te onderbouwen, maar ik sluit het niet uit. Vooral appelleert onze afvalbak aan gemak. Vroeger zei je moeder: ‘Je bewaart je prop maar tot we thuis zijn.’ Ik ben geen zedenprediker, maar tegenwoordig moet je het de mensen in alle opzichten wel erg makkelijk maken om iets te doen. Dus doen we dat.”

Wanneer staat de Lumipole op straat?

“We zijn nu bezig met proeven, in het tweede kwartaal van 2022 is hij leverbaar.”