‘Pap huilde omdat hij overspoeld werd door een intens geluk over ons gezin’

Michel Sorbach (61) en Ravi Sorbach (19) spelen allebei basgitaar. De een op het toneel, de ander op het conservatorium. ‘Om mooie muziek te maken moet je jezelf laten zien.’

Michel Sorbach (61)

“Sinds Ravi op de jazzafdeling van het conservatorium zit, studeert hij uren per dag op zijn basgitaar. Soms is hij om één uur ’s nachts nog bezig.

Dat gepassioneerde had hij al op jonge leeftijd. Rond zijn zevende viel hij regelmatig in slaap met de jeugdencyclopedie erbij. Bij het ontbijt vertelde hij ons dan zijn nieuwtjes. In die tijd zei hij vaak: ‘Pap, ik probeer deze familie slimmer te maken.’

Muzikaliteit zit zowel in mijn familie als in die van mijn vrouw Marieke. We spelen allemaal een instrument. Ming, onze dochter, speelt viool. Ik speel basgitaar en ik zing. Afgelopen jaar heb ik de rol van de sultan gespeeld in de musical Aladdin.

Eerst speelde Raaf trompet, maar toen hij in de ban raakte van heavy metal is hij overgestapt op basgitaar. Binnen no time had hij vijf of zes gitaren en ging hij werken bij een muziekwinkel op de basgitaarafdeling. Toen hij op zijn zeventiende auditie deed voor het conservatorium werd hij meteen aangenomen. Ravi heeft enorm veel talent.

In zijn eerste jaar keek hij enorm op tegen de andere studenten. De meesten komen van over de hele wereld en hadden al veel ervaring. Wij probeerden hem gerust te stellen door te zeggen dat hij alleen maar beter kan worden.

Marieke en ik gaan af en toe naar jamsessies waar Ravi aan meedoet. Hoe jong hij ook is, je ziet dat hij zich op zijn gemak voelt tussen die andere – vaak veel ervarener – musici. Hij heeft zoveel geleerd. In zijn muziek hoor je zijn liefde voor zijn vak.

Met mijn eigen vader had ik een moeilijke relatie. Ik had altijd het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Toen Marieke zwanger was van een zoon, was ik wel even bezorgd. Ik hoopte dat ik een vader zou zijn die wel een goede verhouding met zijn kinderen heeft.

Werken in het theater slokt je op. Ik was regelmatig zes dagen per week weg. Wel zorgde ik er altijd voor dat ik ’s morgens bij het ontbijt was en probeerde ik de kinderen van school te halen. Maar ik realiseerde me dat ik toch te weinig bij hun opvoeding betrokken was en het voor Marieke zwaar was om grotendeels in haar eentje verantwoordelijk te zijn voor de zorg. Daarom heb ik toen de kinderen jong waren, besloten om een tijdje minder grote klussen aan te nemen. Ik vind het heerlijk om op het toneel te staan, maar uiteindelijk gaat het in je leven toch om de relatie met de mensen van wie je houdt.”

Ravi Sorbach (19)

“Een paar jaar geleden zaten we met zijn vieren in de auto op weg naar Italië. Pap zat aan het stuur en we luisterden naar Easy van The Commodores. Plotseling barstte hij in tranen uit. Wij schrokken en vroegen wat er aan de hand was. Hij vertelde dat hij huilde omdat hij overspoeld werd door een intens geluk over ons gezin.

Vorig jaar heeft hij met drie vrienden de voorstelling Fifty-ish gemaakt. In één scène vertelt hij over dat moment in de auto. Ik zat in de zaal met mijn moeder en zus en, hoewel we er zelf bij waren geweest, waren we alle drie opnieuw geraakt omdat hij zich op het podium volkomen blootgeeft. Dat is zo knap.

Mijn moeder noemt dat de kracht van kwetsbaarheid. Doordat zij het een naam geeft, begrijp ik hoe belangrijk kwetsbaarheid is voor kunstenaars. Ook om mooie muziek te maken moet je jezelf laten zien. Ik oefen daar nu mee. Het is zo moeilijk, echt niet normaal. Eigenlijk doen mijn vader en ik hetzelfde op het podium: we vertellen een verhaal, alleen gebruiken we een ander medium.

Als acteur was mijn vader heel vaak weg toen mijn zus en ik nog jong waren. Ik herinner me dat we zelfs ruzie maakten wie er naast hem mocht zitten als hij even thuis was. Hij is toen gestopt met die grote producties om meer thuis te zijn voor ons. Ik heb diep respect dat hij zijn carrière op dat moment heeft omgebogen voor zijn gezin.

Ik herinner me nog dat ik vanuit de coulissen naar de voorstelling De kleine kapitein keek. Ik vond het moeilijk om hem als een personage te zien, voor mij bleef hij mijn vader. Ik zag wel hoe hij op het toneel als een vis in het water is.

Mensen zeggen vaak dat ik uiterlijk op mijn vader lijk. Dat klopt. Maar ik denk dat ik qua persoonlijkheid meer op mijn moeder lijk. Als ik ergens mee zit, ga ik meestal naar haar. Zij geeft mij houvast.

Mijn eerste basgitaar heb ik van pap gekregen, het is zijn oude gitaar. Tijdens de tweede lockdown luisterde ik veel naar rockmuziek en heavy metal. De trompet, die ik toen speelde, is geen geschikt instrument om zulke muziek te begeleiden. De basgitaar wel, dat deed ik uren achter elkaar. Dat was echt supervet.

Als ik bas speel, hoort iedereen in huis dat. Pap komt weleens mijn kamer binnen of het zachter kan. Nee, denk ik dan, ik wil mezelf lekker omringen met muziek. Maar ik snap hem wel.”