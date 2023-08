Pak gerust een bal mee, bij dit nieuwe kunstwerk van Hans de Tweede

Beeld Karijn Kakebeeke

‘Ik krijg mijn bal niet onder de auto vandaan,’ staat er op jouw schilderij. Ervaring mee?

“Ik ben opgegroeid in Osdorp. We voetbalden de hele dag op straat en moesten dan op de auto’s letten en uitkijken tegen welke garagedeur we de bal wel of niet konden trappen. Planoloog Cornelis van Eesteren, naar wie het museum is vernoemd, richtte Nieuw-West in met veel ruimte voor auto’s. Het schilderij verbeeldt de strijd die we als kind voerden met de moderne elementen.”

Het schilderij wordt omringd door twintig voetballen.

“Het werk viel weg in de kast waarin het stond. Ik had nog een half uur om daar iets aan te doen en bedacht me dat een vriend recent allemaal ballen had gevonden toen hij op het dak van een school klom. Die ben ik op gaan halen, met een zak vol voetballen fietste ik weer terug naar het Van Eesterenmuseum. Wat mij betreft wordt de installatie een ‘ballenbibliotheek’. Net als de boekenkastjes op straat: bezoekers mogen een bal meenemen, om zo het spelen op straat weer aan te wakkeren.”

Wordt er in Amsterdam te weinig op straat gespeeld?

“Ik speel zelf in ieder geval nog steeds graag op straat. Voor mijn projecten beweeg ik door de stad van hot naar her. Ik vind het leuk om plekken te ontdekken in buurten die ik nog niet ken, ook rondom Amsterdam. Als kind was de ‘grote weg’ een natuurlijke grens, het begin van een nieuwe wereld. Zo kijk ik er nog steeds naar.”

Spelen in Nieuw-West, tot 3 september, open donderdag t/m zondag 12.00-17.00 uur, Van Eesterenmuseum, Noordzijde 31. Entree: 4 euro of gratis (kortingstarief en kinderen t/m 12 jaar).