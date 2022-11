Pak elke dag iets uit van je eigen miniwarenhuis of kleine make-uptafel: 14 beauty-adventskalenders getest

Adventskalender Molton Brown

Langzaam maar zeker tellen we af naar kerst en dat doe je tegenwoordig met een adventskalender. Betekende het vroeger dat je elke dag een ander plaatje te zien kreeg – of met een beetje geluk een chocolaatje vond achter het luikje – tegenwoordig kun je het zo gek niet bedenken of er is een adventskalender voor. Van Lego tot hondensnoepjes (Butternut Box) tot seksspeeltjes (EasyToys).

Vooral beautymerken spelen steeds vaker in op onze behoeften om 24 verrassingen te onthullen. “We zien de adventskalender absoluut toenemen in populariteit,” zegt een woordvoerder van parfumerie Douglas. “Er is steeds meer aanbod en door de vraag hebben we ook eigen kalenders ontwikkeld. Onze Douglas Exclusives Adventskalender is zelfs de best verkopende aftelkalender. Het is een kalender waarin 24 producten van populaire merken verstopt zitten. Onze kalender met uitsluitend Douglas make-up doet het ook heel goed. Werkelijk naar alle soorten kalenders is vraag. Of het nu om een multibrand (met meerdere merken, red.) of een single brand gaat. We zien zelfs het aanbod van adventskalenders voor mannen toenemen. Voor volgend jaar verwachten we veel van de 12-daagse adventskalender. Je begint met uitpakken op Tweede Kerstdag en onthult het laatste geschenk op Driekoningen, 6 januari. Een ideaal kerstgeschenk.’

Volgens Douglas zit de populariteit van de kalenders in de kracht van het cadeau en met een kalender krijg je er meteen 24. Daarnaast spelen sociale media een grote rol. De kalenders worden daar veelvuldig uitgepakt en beoordeeld, de zogeheten unboxing video’s, die razend populair zijn.

Herbruikbare koffer

Maar hoe kies je nu een leuke uit en zijn ze de prijs ook echt waard? Als er één ding uit deze test komt, is dat je de kalenders eigenlijk niet met elkaar kunt vergelijken. Als je niet gelukkig wordt van nagellak, is 24 lakjes onthullen een teleurstellende bezigheid. Duidelijk is wel dat de verrassing groter is bij kalenders waar verschillende merken inzitten, zoals die van Zalando, Douglas en de Bijenkorf. Of als er veel afwisseling zit in het soort product, zoals bij Essence en Rituals.

Adventskalender Lush

Verpakkingen maken ook een groot verschil. De kalender van Lush was echt overweldigend groot en mooi, doordat deze in een door Arthouse Unlimited ontworpen, herbruikbare koffer is verpakt. Ook Balmain Hair Couture maakt een feestje van hun kalender. De kalender kreeg het thema ‘De notenkraker’. Alle producten zijn verpakt in een trommel en komen tevoorschijn als een klein theater. Molton Brown brengt je meteen in de kerstsferen met een enorme adventskast in klassiek rood en goud, maar Rituals heeft de meest originele vorm. De kalender komt in een grote gouden doos met strik waarin een kartonnen kerstboom zit. Deze moet je zelf in elkaar zetten, waarna je de cadeautje er kunstig ‘inhangt’. De premium versie uit deze test komt zelfs met lampjes voor in de adventsboom.

Qua prijs verdient de kalender zichzelf zeker terug. De producten zijn omgerekend* bij elkaar opgeteld, bijna altijd meer waard dan de verkoopprijs van de kalender. De prijzen veranderen deze dagen nogal eens, maar de kalenders van de Bijenkorf en Zalando kosten op het moment van schrijven tegen de 130 euro en als je alles uitrekent, zit er voor meer dan 500 euro aan producten in. Douglas Exclusives is omgerekend ruim 360 euro waard en kost in de winkel 59,99 euro. Maar ook een van de goedkoopste kalenders, die van Essence (€25,99) levert je bijna het dubbele in waarde aan producten, eenmaal uitgepakt. En voor wie het nog wel iets voordeliger mag een kleine tip: de meeste kalenders worden rond 1 december afgeprijsd.

* Van alle producten in de kalenders hebben we de verkoopprijs opgezocht bij het merk zelf of berekend op basis van een fullsize product.

Adventskalender Hema

Hema €19,95 (waarde €35)

Tien dagen lang nagellak openmaken, inclusief glittervarianten. De kalender is niet zo stevig, wat de pret een beetje bederft.

www.hema.nl

Adventskalender Essence

Essence €25,99 (waarde €56,72)

Vol met fullsize make-upproducten, maar ook met een grappig oogmasker.

Essence via c, www.kruidvat.nl

Adventskalender Douglas make-up

Douglas Collection make-up €44,99 (waarde €135)

De kalender is net een kleine make-uptafel, met uitschuiflades, waar je na kerst alle uitgepakte producten in kunt bewaren. Ideaal voor wie met make-up begint.

www.douglas.nl

Adventskalender Douglas Exclusive

Douglas Exclusive €59,99 (waarde €364,21)

Veel travelsize-producten van bekende en minder bekende merken, die aan de binnenkant van elk vakje worden geïntroduceerd.

www.douglas.nl

Adventskalender LookX

LookX 12 days of happiness €74 (waarde €177,75)

Het Nederlandse beautymerk pakt het anders aan met hun twaalfdaagse kalender die je elk moment van het jaar kunt uitpakken, dankzij het neutrale – niet het meest aantrekkelijke – ontwerp. Elk deurtje verbergt een cadeau en een motiverende boodschap.

www.lookx.com

Adventskalender Compagnie de Provence

Compagnie de Provence €78 (waarde €143,04)

Deze kalender is een ideaal cadeau. Je blijft ernaar kijken. Het ziet er aantrekkelijk uit en de inhoud is zo middle-of-the-road dat het nooit verkeerd is en misschien stiekem daardoor een klein beetje saai.

Compagnie de Provence via www.babassu.nl

Adventskalender Néonail

Néonail €80 (waarde €147,09)

Dit is de kalender voor de nagelstylist in spe. Met lakjes en accessoires als siersteentjes kun je thuis als een professional nagelkunst maken. Het enige minpuntje is dat je de benodigde ledlamp (rond de €25) apart moet aanschaffen.

www.neonail.nl

Adventskalender Sabon

Sabon €99 (waarde €141,09)

De verpakking is een cadeau op zich, de inhoud verbleekt er bijna bij. In de vakjes zitten verschillende producten van drie geurlijnen verstopt.

www.sabon.nl

Adventskalender de Bijenkorf

De Bijenkorf €129 (waarde €581,87)

Je eigen miniwarenhuis, waar uit elke schuiflade een volwaardig, goedverkocht product te voorschijn komt van populaire merken als Paula’s Choice, Charlotte Tilbury en Kiehl’s.

www.debijenkorf.nl

Adventskalender Zalando

Zalando €129,95 (waarde €536,07)

Op het eerste gezicht een saaie bruine doos, maar eenmaal open komt er een pastelkleurige kastje te voorschijn, waar het een na het andere geweldige geschenk uitkomt. De huidverzorging tool van Foreo is op zichzelf al duurder dan de kalender.

www.zalando.nl

Adventskalender Rituals

Rituals €149,90 (waarde €224,95)

Dit is de meest luxe adventskalender, van Rituals. De kalender is een kerstboom met werkende verlichting, waar je de cadeautjes inlegt. De cadeaus zijn heel divers, van autoparfum tot douchegel. Wel jammer dat op de verpakking van het cadeau al staat wat er in zit.

www.rituals.com

Adventskalender Molton Brown

Molton Brown €220 (waarde €369,80)

Het is instant kerst met deze enorme uitklapdoos vol met de beroemde douchegels van het Britse merk. Het leukste zijn de kerstballen gevuld met doucheschuim.

www.moltonbrown.eu (of via de Bijenkorf en Babassu)

Adventskalender Balmain Hair

Balmain Hair Couture €209 (waarde €250)

Ook Balmain Couture heeft meerdere uitvoeringen. Dit is de meest luxe versie, verpakt in een prachtige trommel. De tien cadeaus in de kalender – die telt vanaf 15 december – zijn allemaal fullsize en er zit zelfs een unieke kerstbal in.

www.balmainhair.com

Adventskalender Lush

Lush €235 (waarde €235)

Wie van Lush houdt wordt lyrisch van deze enorme doos vol geurige en kleurige bruisballen, douchegels en bodylotions. Inclusief vier exclusieve bruisballen, die je alleen in de adventskalender vindt.

www.lush.nl

Met dank aan Charlotte van Leur.