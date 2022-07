Paindemie weet zelfs het broodje frikandel elegant te maken (8-)

Paindemie serveert een nieuwe generatie sandwiches. Culinair recensent Mara Grimm proeft er op maat gemaakte kroketten, een coutureversie van de Big Mac en een broodje frikandel. Lekker, en gelukkig is de mousserende wijn een tegenhanger voor al dat vet.

De afgelopen jaren schreef ik meer­dere columns voor deze krant over de nieuwe generatie sandwiches. Die worden steeds beter, groter, copieuzer. En heus niet alleen in Londen en New York; ook Amsterdam is uitgegroeid tot sandwichparadijs.

De lockdown heeft daar aan bijgedragen, want broodjes en burgers leenden zich niet alleen perfect voor take away, maar ­bleken ook een ideale uitlaatklep voor chefs die tijdens de sluiting van de horeca hun creativiteit toch ergens kwijt moesten. Zo ontstond Paindemie: een pop- up bedacht door Guillaume de Beer van The Breda Group, bekend van restaurants als ­Breda en Maris Piper. Pain de mie is een luchtig witbrood met een zachte korst, een beetje vergelijkbaar met ons casinobrood – de naam is meteen een knipoog naar de pandemie.

Het werd zo’n succes dat het inmiddels een volwaardige zaak is waar je burgers, sandwiches en tosti’s eet, en sake, natuurwijnen en cocktails drinkt. Er zijn twee etages. Het souterrain is geïnspireerd op een metro­station in Tokio – inclusief witte tegeltjes en redelijk afschuwe­lijke verlichting. Alles wat je via een QR-code bestelt, komt in kartonnen doosjes en op plastic dienblaadjes op tafel. Je rekent direct af, vandaar de twee ­bonnetjes hiernaast.

Boven is het een ander verhaal: daar kun je ’s avonds en in het weekend aanschuiven in een sexy-chique bar met spiegels op het plafond, veel donker hout en gedempt licht. Je eet hier van zilveren dienblaadjes en naast het gewone menu hebben ze ook toast met escargots of paling.

Sandwichspread

Hoe goed doordacht ook: als we op een zaterdagmiddag binnenkomen zijn we de enige gasten. Dat de Kinkerstraat open ligt, helpt natuurlijk niet. Dat de automatiek bij de entree leeg is, ook niet. En dat de chef en de gastvrouw tijdens ons bezoek samen voor de deur gaan staan roken, lijkt me al helemaal geen best idee. Maar het moet gezegd: het personeel is verder extreem snel, vrolijk en op de hoogte.

We beginnen met de Big Mie: een gigantische, op de Big Mac geïnspireerde smash burger van geitenvlees, die ook vega is te bestellen. Bij smash burgers wordt het gehakt op een gloeiendhete bakplaat platgeslagen waardoor een gekaramelliseerd korstje ontstaat. Helaas ontbreekt dat vandaag, waarschijnlijk omdat de burger niet heet genoeg is gebakken. Gelukkig is het speciaal voor Paindemie ontwikkelde brood uitstekend en de saus zelfs zaligmakend. Het geheime ingrediënt? Heinz Sandwichspread. Ik zou nu een preek kunnen ophangen over het belang van pure producten, maar uiteindelijk draait het om smaak. En die is zo onweerstaanbaar – denk aan een high-end versie van Big Mac-saus – dat je niet anders kunt dan deze burger vol overgave verzwelgen, tot je handen volledig onder zitten en de saus van je kin druipt.

Tot de laatste hap

We proeven ook de Mie Kroket (€8,50). De runderkroket is op maat gemaakt, waardoor hij precies even groot is als de boterhammen waar hij tussen ligt. De korst is goudbruin en mooi krokant, de ragout is wat monotoon van structuur maar prima op smaak. So far so good. Probleem is alleen dat het brood aan de buitenkant is besmeerd met een royale hoeveelheid boter en kort op de bakplaat is gelegd. Zo wordt het geheel niet alleen erg vet, maar ontbreekt ook dat wat een broodje kroket normaal zo onweerstaanbaar maakt: het contrast tussen het krokante en smeuïge van de kroket en het zompige van een wit broodje. Erbij frietjes die niet huisgemaakt zijn, maar wel goed af­gebakken in ossenwit en geserveerd met homemade ketchup.

Beeld Eva Plevier

We spoelen het weg met een glas sappige Duitse petnat van Bastian Beny. Petnat (een afkorting van pétillant naturel) is de natuurwijnversie van champagne: de ideale tegenhanger van al dat vet. Wat dat betreft zouden er ook beneden meer mousserende wijnen op de kleine maar vrolijkmakende wijnkaart mogen staan.

De frikandeltosti is bescheidener, qua formaat en prijs (€4,50), en gemaakt in een ouderwetse tostiklem. Tussen de twee boterhammen zit curry, uitjes en een in de lengte gehalveerde frikandel, wat hem goed behapbaar maakt. Nooit gedacht dat ik dit ooit over een broodje frikandel zou zeggen, maar deze is op het elegante af.

Ook lof voor de Black Pudding Sando met twee flinke ­plakken gebakken bloedworst ertussen. Voor een euro bestel je er pittige en fruitige madame-jeanettechutney bij, wat ik absoluut zou doen. Het resultaat is overdadig, maar zo woest lekker dat ik het broodje – het vijfde dat ik met mijn tafelgenoot deel – tot de laatste hap verslind.

Beeld Eva Plevier

Je snapt: ik hoef voorlopig niet meer te eten. Komt mooi uit, want de komende twee weken is er geen Proefwerk. Ondertussen zou ik iedereen zonder hartkwaal aanraden vooral langs Paindemie te gaan. Want hoewel er verbeterpunten zijn, verdient deze zaak een veel groter publiek dan hij nu heeft.

Best Het broodje frikandel en de Black Pudding Sando.

Minder Het broodje kroket is te vet.

Opvallend Paindemie werd tijdens de lockdown bedacht als pop-up, maar is nu een volwaardige zaak.

Leukste tafel Ga vooral voor een tafel in de sexy-chique bar op de eerste etage.

Paindemie Kinkerstraat 122

Vr & za 12.00-01.00 uur

zo, woe, do 12.00-22.00 uur



Mara Grimm. Beeld Sjoukje Bierma

