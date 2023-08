Pablo (23) werd met 457 anderen ingeloot in een starterscomplex: ‘We beseffen hoeveel geluk we hebben’

Als één van achtduizend woningzoekers schreef Pablo Cantatore (23) zich in voor een starterscomplex. Nu hij er woont, telt hij zijn zegeningen. ‘Ik heb de ratten ingeruild voor baby’s en de Canta’s voor Biro’s.’

De coronajaren brengt Pablo Cantatore door in een studentenhuis in Noord. Na tweeënhalf jaar, als hij stopt aan de Fotoacademie omdat hij de kans krijgt zijn werk te exposeren in Londen en Milaan, vertrekt hij ook uit zijn studentenkamer. “Per toeval stuitte ik via de website van woningcorporatie Lieven de Key op een nieuw woonproject speciaal voor jongeren: Lariks en Mahonie in de Houthavens. Samen met nog achtduizend anderen meldde ik me aan voor een van de sociale huurwoningen die je deelt met anderen. Er was geen inschrijfduur van Woningnet voor nodig, en dus ook geen wachtlijst – iedereen maakte evenveel kans. Wel moest je voldoen aan de voorwaarden van een jongerencontract: niet ouder dan 28 jaar en een inkomensgrens.”

Pablo is een van de 458 gelukkigen die in april dit jaar een woning in appartementencomplex Lariks mag betrekken. “Tijdens corona was het samenleven met anderen in het studentenhuis in Noord wat me op de been hield. Diezelfde sociale cohesie vind ik hier ook, maar dan zonder de viezigheid van een studentenhuis. Ik heb de ratten ingeruild voor baby’s en de Canta’s voor Biro’s. Ik ben ontzettend blij dat ik hier nu kan wonen.”

Beeld Jakob van Vliet

Waterfietsen

Aan zijn twee huisgenoten is hij gematcht via kunstmatige intelligentie, door een uitgebreide vragenlijst. “Er werden allerlei vragen gesteld, onder andere over huisdierallergieën en wel of niet roken. Het pakte heel goed uit, mijn huisgenoten en ik passen echt bij elkaar. We hebben zelfs dezelfde smaak en hebben samen de gedeelde woonkamer ingericht. Alle bewoners hier beseffen dat we enorm veel geluk hebben om op zo’n mooie locatie te kunnen wonen met, zeker voor Amsterdamse begrippen, een lage huur.”

In het appartement hebben de jongeren (tussen de 18 en 28 jaar) allemaal een eigen kamer en badkamer en delen ze een woonkeuken. Er zijn verder allerlei gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een ­binnentuin met fitnessapparatuur, een wasruimte en een gedeelde woon-werk­ruimte. Pablo vindt het een inspirerende omgeving. “Laatst had een van de bewoners, die ook community builder is, een opruimdag voor de buurt georganiseerd. Met kano’s en waterfietsen gingen we, samen met andere buren, waaronder veel kinderen, door de grachten varen om plastic te verzamelen. Het was heel mooi om zoiets samen te doen.”

Kwetsbaar en fragiel

De plek waar je woont bepaalt je toekomst, stelt Pablo. “Samen met een compagnon ben ik een start-up begonnen, Art For Impact, waarin we manieren ontwikkelen om steden te helpen verduurzamen en armoede te bestrijden. We hebben een verzamelpunt voor blikjes en plastic ontworpen voor in parken, speciaal voor daklozen, die zo op een humane manier wat geld kunnen verdienen. Met het idee staan we op de shortlist van de Omarmprijs en we mogen nu een pilot gaan uitvoeren in het Westerpark. Dat komt ook dankzij een gesprek dat ik voerde met Thomas Hermans, bestuurder van stadsdeel West en gebiedsmakelaar Tessa Pormes, die tijdens de opening van Lariks in onze deelwoning kwamen kijken en meteen enthousiast waren over het idee.”

Beeld Jakob van Vliet

De sociale huurwoningen voor starters staan in een wijk waar koophuizen van 1,4 miljoen niet ongewoon zijn. “Het idee is dat dit starterscomplex de komende tien jaar blijft bestaan. Ik mag hier nu vijf jaar blijven, daarna maak ik plaats voor een andere jongere. Het is belangrijk voor Amsterdam om jonge mensen de kans te geven ergens betaalbaar te kunnen wonen. Het maakt veel verschil; zeker in deze periode waarin alles heel kwetsbaar en ­fragiel is, geeft het veel ademruimte om je zonder stress over de huur op je studie of werk te kunnen focussen.”

Waar Pablo over vijf jaar zal gaan wonen ziet hij dan wel weer, zegt hij. “Ik hou enorm van Amsterdam, maar de stad verandert voortdurend en de vraag is of ik tegen die tijd nog wil meebewegen.” En daarnaast wil hij ook nog andere plekken ontdekken. “Ik denk sowieso dat het geen gek idee is om met het oog op de stijgende zeespiegel te verhuizen naar een ander land. Wie weet vertrek ik tegen die tijd wel naar Denemarken of Zweden.”

Beeld Jakob van Vliet

Huizenjacht De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Dit artikel is onderdeel van een serie over de huizenjagers van Amsterdam: met welke dromen begonnen ze, en welke zijn daar nog van over? Lees ook voorgaande afleveringen: hoe vind je nog een huis in Amsterdam?

Wie Pablo Cantatore (23), fotograaf, documentairemaker, oprichter van de start-up Art For Impact en mede-organisator van ­Progressief Café.

Woont met twee huisgenoten in Lariks, een starterscomplex voor jongeren, in een appartement van 90 m2 in de Houthavens voor 420 euro per maand.

Beeld Jamie Groenestein

Verhuisgeschiedenis 2008-2020 Vinkeveen

2020-2023 H. Cleyndertweg

2023-heden Revaleiland