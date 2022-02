Overal in de stad duiken Peace Posters op om mensen tot rust te laten komen

De Peace Posters van Ciska Matthes (57) sporen Amsterdamse passanten niet aan tot kopen, maar om even stil te staan bij het leven zelf.

Overal in de stad duiken ze op, uw posters, wat is er de bedoeling van?

“Dit is een langgekoesterde droom van me. In India vond ik het zo fijn om benaderd te worden als een spiritueel wezen, niet als een consument of als iemand die zich beter moet gedragen. Toen dacht ik: ik ga een ander geluid laten horen.”

Wat is uw boodschap?

“De posters willen niks. Soms zie je een boodschap op een poster en denk je: leuk, maar dan blijkt het toch niet belangeloos te zijn. Dan moet je ergens in gaan geloven of je aanpassen. Wij geven een cadeautje waar je aan voorbij mag lopen. Het enige doel van mij en mijn nicht Johanneke, met wie ik het samen doe, is mensen tot rust laten komen.”

Wie betaalt dit allemaal? U plakt niet wild immers, u hangt in de lijsten van Centercom.

“Ik had wat geld bewaard, omdat ik dit plan al had en het belangrijk vind. Wel heeft Centercom een lager, cultureel tarief. Ook kunnen mensen me steunen via de website, peaceposters.nl, maar daar gaat het allemaal niet om. Al zou het leuk zijn als we het nog een keertje, eventueel buiten Amsterdam, zouden kunnen doen.”

De posters doen denken aan Loesje.

“Maar dan spiritueel, of liever gezegd: mindful. Het gaat bij ons niet om vaag blauw licht, het gaat erom even te onthaasten, waar te nemen wat er is.”

Wat is uw favoriete posterspreuk?

“We hebben twee soorten: van bekende mensen, en van onszelf. ‘Loop alsof je de aarde kust met je voeten’, van Thich Nhat Hanh, en van onszelf ‘Wees gul met je glimlach’.”