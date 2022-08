Outlaw Queen: ‘Ons genre slaat volgens mij best aan in Duitsland’

Oefenen in de garage, een demo opnemen en op het podium staan: spelen in een band is voor veel jongeren een droom. Deze jonge Amsterdammers doen het. Het Parool gaat bij ze langs. Deze week: Outlaw Queen.

Naam Outlaw Queen

Sinds 2019

Genre alternative en indierock, eigen werk en covers

Bandleden gitarist Otis Straatman (22, Hoofddorp), zangeres Lotte de Waal (22, Nieuw-Vennep), drummer Timo Stevens (19, Hoofddorp), bassist Gijs van Duijn (18, Hillegom)

Kennen elkaar van de middelbare school en muziekopleiding PACT+

Repeteren meestal eens per twee weken bij PACT+, ROC Amsterdam College Zuid

Aantal optredens 25 per jaar

Lotte: “We begonnen als partycoverband. Anderhalf jaar geleden gingen we zelf muziek schrijven.”

Otis: “Nog steeds spelen we covers, maar de lijn tussen covers en eigen repertoire is kort: covers sluiten aan bij eigen nummers.”

Lotte: “We coveren Wolf Alice, Paramore, Nothing But Thieves... Uit Paramore haal ik veel inspiratie voor eigen werk. De zangeres daarvan zingt hard en hoog in refreinen. Dat probeer ik ook. Ik schrijf onze teksten en melodieën.”

Gijs: “Otis stuurt vaak demo’s. Die bespreken we dan in de oefenruimte. Iedereen voegt zijn eigen geluid toe aan de songs. Omdat we geen extra gitarist of toetsenist hebben, probeer ik vaak veel geluid te maken om het op te vullen.”

Timo: “Samen spelen geeft een heerlijk gevoel. Belangrijk is dat we niet alleen een persoonlijke, maar ook muzikale klik hebben. Je moet kunnen samenwerken, want naast vrienden zijn we eigenlijk collega’s.”

Gijs: “Daarom moet je eerlijk zijn tegen elkaar. Bevalt iets niet, dan gooien we het eruit. Verder is het vertrouwen tussen ons groot. Als ik naast me kijk op het podium, weet ik dat het goed komt.”

Lotte: “De jongens houden mij grounded, zij doen spontane dingen, ik ben van het controle houden.”

Otis: “Er staan nog geen eigen nummers online, maar het is belangrijk die stap te zetten. In september staat een opnamedag gepland. Misschien staan we eind dit jaar wel op Spotify.”

Lotte: “We willen die opnames dan naar bookers sturen, om te kijken of we met een van hen kunnen samenwerken. Ik doe het managen nu. Steeds bandinformatie mailen en optredens regelen is veel werk.”

Otis: “We denken dat onze muziek ook kans maakt in het buitenland.”

Timo: “Ik ga een muziekopleiding in Enschede doen, dicht bij de grens. Ons genre slaat volgens mij best aan in Duitsland. Ik ga mijn best doen om ons te promoten.”