Outdoor looptrainingen met ‘blotevoetenschoenen’ tijdens de lockdown bij De Trek Barefoot

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“Het is rampzalig. We zijn nu grotendeels afhankelijk van de website en missen een hoop klandizie. Onze barefoot-schoenen zijn een soort handschoenen voor de voeten. Met deze schoenen lijkt het of je op blote voeten loopt, maar dan met meer grip. Je moet ze passen, want ze moeten goed aansluiten. Deze minimalistische schoenen zijn nog niet zo bekend in Nederland, dus je verkoopt ze online minder dan in de winkel.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“We hebben op de website gezet dat mensen op het raam kunnen tikken om buiten individueel schoenen te passen. Dat kan bij ons voor de winkel, op het Haarlemmerplein. Het begint een beetje te werken. We doen in ieder geval iets, daardoor komen er wat mensen.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“We willen nog harder aan de website werken. Er is in Nederland weinig bekend over hoe je moet lopen. Op blote voeten loop je anders dan met schoenen met demping in de zool, bijvoorbeeld. Daarom geven we nu ook de hele dag looptraining om technieken uit te leggen, buiten, en voor maximaal twee personen. Meestal verkopen we na een training wat schoenen.”

Hoe houdt u de moed erin?

“We gebruiken de tijd om de winkel op te knappen. De trainingen helpen niet om het gat te dichten, maar we timmeren aan de weg, want door de trainingen hebben we meer te zeggen op de website. We posten bijvoorbeeld filmpjes met uitleg over looptechnieken.”

Wat is het eerste dat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Dat hangt van de ‘soepelheid’ af. We willen in ieder geval gewoon open. We buiten nu uit wat er mag, en zoeken het randje op om ons hoofd boven water te houden. Mijn baas Jeroen van der Meij (60) en ik snappen niet alle maatregelen, maar we zijn dankbaar voor de dingen die nog wel kunnen.”

