Oude enveloppen van Reinjan Mulder (73) vormen nu een archief in het Allard Pierson

U was literatuurcriticus bij NRC, u werkte als redacteur bij uitgeverijen, u is de man achter Marek van der Jagt, en toen?

“Ik las dat Arnon Grunberg zijn archief overdroeg aan het Allard Pierson, dat de collecties van de UvA beheert. Met Grunberg heb ik veel samengewerkt, dus toen dacht ik: zou mijn Grunbergiana wat zijn voor dat archief? Dus heb ik maar eens een mailtje gestuurd.”

Wat gebeurde er?

“Conservator Klaas van der Hoek kwam bij me langs, bekeek mijn archief en zei: ‘Nou, niet alleen die faxen met Grunberg, we willen alles wel.’ Ook wat er nog bijkomt, het is dus een levend archief. Uit de tijd dat ik bij NRC werkte, had ik nog correspondentie met bijvoorbeeld W.F. Hermans, Jeroen Brouwers en Karel van het Reve. Met dank aan collega Adriaan van Dis overigens, die me ooit aanraadde de enveloppen van W.F. Hermans niet zomaar in de prullenbak te gooien.”

Want?

“In onze correspondenties zie je de wijzigingen, hun eigen correcties, heel leerzaam. Ook was ik Grunbergs redacteur toen hij zijn pseudoniem Marek van der Jagt aannam, dat is leuk teruglezen, hoe die geheimhouding tot stand kwam.”

En recent verkocht u uw huis?

“Daardoor was ik ineens, helemaal boven verwachting, ontzettend rijk, dat verwacht je niet als je je hele leven een normale baan hebt gehad. Ik dacht: laat ik het niet over de balk gooien, laat ik er wat nuttigs mee doen. Dus gaf ik een bedrag aan het Allard Pierson, dat daarmee een fonds-op-naam sticht en onder mijn naam literatuurkritiekonderzoek gaat doen.”