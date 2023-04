Oud-sekswerker Mariska Majoor runt Koekje uit Amsterdam-imperium vanuit huis: ‘Laat mij maar koekjes doen’

Toen oud-sekswerker Mariska Majoor (54) zeven jaar geleden hoorde dat ze ziek was, verliet ze haar geliefde rosse buurt en gooide ze het roer totaal om. Nu runt ze een koekjesimperium vanuit huis. ‘Ik wil me niet hoeven verantwoorden tegenover klanten.’

“Kijk, dit is mijn koekje, de Mini Amsterdam.” Mariska Majoor wijst naar het roomboterkoekje dat café de Walvis op de Spaarndammerstraat bij de koffie serveert. “Deze is verpakt in composteerbare folie. Soms verpak ik nog in plastic, maar dat doe ik dit jaar voor het laatst. Ik kan mezelf niet recht in de spiegel aankijken als mijn verpakkingen de gracht in waaien.”

In 2017 begon Majoor Koekje uit Amsterdam, een bedrijf waarmee ze dozen koekjes levert aan horecabedrijven in de stad. De bezorgingen doet ze allemaal zelf, op de fiets – ze fietst de hele stad door. Het bakken besteedt ze uit aan een bakkerij net buiten Amsterdam, waarmee ze het recept uitzocht. Twee keer per week rijdt ze naar haar opslag in Lijnden om een aantal dozen op te halen voor de bestellingen van die week. Die slaat ze thuis op, in de oude kamer van haar dochter.

In die kamer liggen ook de boeken die Majoor schreef over haar leven op de Wallen, waar ze vanaf 1984 vijf jaar als sekswerker werkte en later als belangenbehartiger van prostituees. Ze richtte in 1994 het Prostitutie Informatie Centrum (PIC) op, waar iedereen terechtkan met vragen rondom sekswerk. Toen ze in 2016 de diagnose lymfeklierkanker kreeg, zette Majoor een punt achter haar leven op de Wallen. “Ik dacht: misschien ga ik wel dood, dan wil ik wel verder kijken in de wereld dan het Wallengebied.”

Koekje uit Amsterdam heeft een trapgevel, drie Andreaskruizen en twee golfjes

Het idee voor de koekjes kwam als vanzelf, zegt Majoor. “Ik heb een enorme passie voor eten en vooral voor koek. Daarnaast houd ik van ondernemen en projecten opzetten.” Ze tekende zelf het ontwerp van de koeken: een trapgevel van een grachtenpand met drie Andreaskruizen en twee golfjes die de grachten symboliseren. “In het begin rekende ik mezelf hartstikke rijk. Iedereen wil een koekje uit Amsterdam, dacht ik.” Maar het bedrijf kwam moeizaam op gang. Ondertussen ging het met Majoor fysiek niet goed en moest ze veel onderzoeken ondergaan.

Het koekjesproject zette ze op een lager pitje en er ontstond een nieuw idee. Met haar dochter, Robin (25), maakte Majoor vanaf het najaar van 2017 dertien reizen naar landen op verschillende continenten. Ze verzamelden verhalen van allerlei verschillende sekswerkers en bundelden die in een boek: United under a red umbrella (uitgegeven door het Prostitutie Gezondheidscentrum P&G292). Robin deed de fotografie. “We waren meestal een week weg. Terug in Amsterdam deed ik tussendoor nog wat koekjes, maar ik had weinig klanten, dus dat kon makkelijk naast elkaar bestaan.”

Aan deze dierbare periode kwam een eind toen in 2018 bij Majoor maagkanker werd geconstateerd. “We hadden nog een aantal reizen voor het boek te gaan, ik mocht er nog twee maken. Daarna moest ik direct aan de chemo. Robin heeft de laatste reizen zonder mij gemaakt.” De hersteltijd na de chemokuur gebruikte Majoor voor het uitwerken van de verhalen en eind 2018 was de boekpresentatie. In de tijd dat Majoor zelf te ziek was, fietste Robin de bestellingen rond.

“Op een gegeven moment kon ik weer met dozen koekjes fietsen en durfde ik weer wat meer vooruit te denken en met het bedrijf bezig te zijn.” Toen het net een beetje begon te lopen, kwam corona. Alle horeca ging dicht, dus ook de klanten van Koekje uit Amsterdam. Majoor bleef zitten met tientallen dozen, die ze weggaf aan de daklozenopvang. Nog steeds doneert ze daar elk kwartaal een deel van haar omzet in de vorm van spullen, zoals slaapzakken en toilettasjes. “Kleinschalig hoor, het is geen liefdadigheidsproject. Ik kan leven van mijn omzet, maar het is geen vetpot. Toch moet het wel goed voelen en leuk zijn. Alleen een product verkopen geeft mij niet genoeg voldoening.”

Haar vorige leven op de Wallen

De solidariteit met daklozen komt niet zomaar uit de lucht vallen. “Ook ík heb te maken gehad met hoe het is om niks te hebben en op straat te leven. Dat is, denk ik, de reden dat die groep mij zoveel doet. Van jongs af aan heb ik het gevoel dat ik met één been buiten de maatschappij leef. Het gevoel dat je iets doet voor een ander houdt me bij de les. Het laat je zien wat ertoe doet. Ik heb een periode echt gedacht dat ik doodging, dan maakt de rest je allemaal niet meer uit.”

Toen de laatste lockdown achter de rug was en de horeca de deuren weer opende, ging het snel. “Ik heb veel gesampeld in die tijd. Dozen weggegeven aan bedrijven die ik graag als klant wil. In no time had ik nieuwe bestellingen.” Nu zijn de koekjes te vinden bij onder andere De Plantage, de Stadsschouwburg, De Balie en Wildschut.

Met de groei van het bedrijf merkte Majoor dat het lastig was om de koekjes gescheiden te houden van, hoe zij het noemt, ‘haar vorige leven’. In het begin was ze heel voorzichtig. “Uit ervaring weet ik dat een groot deel van de maatschappij nog op zijn minst gemengde gevoelens heeft over prostitutie. Dat heb ik altijd in mijn achterhoofd. Ik wilde die twee levens eerst niet mixen met elkaar, want ik wil me niet hoeven verantwoorden tegenover klanten. Dat vond ik best ingewikkeld. Vooral toen ik op een gegeven moment aan een hotel leverde dat mij de algemene voorwaarden voor leveranciers toestuurde. Daarin stond specifiek dat het niet de bedoeling was dat de leverancier in enige manier te maken had met prostitutie.”

Majoor kwam er al snel achter dat deze scheiding niet te doen was. “Ik was vroeger altijd belangenbehartiger, ik verzette me tegen stigma’s over de prostitutie. Dat was ik, en wil ik nog steeds zijn. Ik kan simpelweg dat deel van mijn leven niet de rug toekeren.” Ze heeft nog drie boeken gemaakt over haar oude buurt: De Wallen in beeld (1999), Als seks werken wordt (2016) en De Wallen. Toekomst van ons verleden (2020). Die liggen thuis, tussen de dozen met koekjes.

Over de vraag of het bevalt dat ze haar tijd op de Wallen achter zich heeft gelaten en een nieuwe weg is ingeslagen, moet ze even nadenken. “Het is dubbel. Ik mis het PIC heel erg, dat is zo lang mijn plekje geweest. Het wordt nu gerund door een fantastische groep mensen en bestaat volgend jaar dertig jaar. Daar ben ik heel trots op. Daar waar ik mijn bijdragen kan leveren, doe ik dat. Maar sommige dingen moet ik ook aan deze generatie overlaten. Laat mij maar koekjes doen.”

Hoe het in de toekomst zal gaan met haar bedrijf, hangt af van hoe haar gezondheid zich ontwikkelt. Ze is nog niet beter. “Ik weet dat er een dag komt dat het weer misgaat. Als ik dit werk wil blijven doen, zal ik toch het fysieke gedeelte uit handen moeten gaan geven. Soms denk ik na over een bezorger, wie weet iemand van de daklozenopvang die een bijbaantje zoekt. Maar ‘boem is ho’ zeg ik altijd. Wie dan leeft, wie dan zorgt.”