Oud-Proefwerk-recensent Gilles van der Loo schreef een kookboek: ‘Ik denk niet in recepten, ik kook met wat er is’

Oud-Proefwerk-recensent Gilles van der Loo schreef zijn eerste kookboek Koken zonder recept, over de Van der Loo-methode: beter inkopen, bewaren, voorbereiden en bereiden. ‘Als ik kook, is er geen plan. Dát is juist het plan.’

Het was op een vakantie toen Gilles van der Loo (49) erachter kwam dat hij het allemaal anders aanpakt dan zijn vrienden: boodschappen doen, koken, het hele eetwezen. Na een lange en vermoeiende autorit wilde hij nog wel even inkopen gaan doen, vriend Johannes ging mee. Eenmaal daar nam Van der Loo de leiding. Winkel na winkel gingen ze af, langzaam vulden de tassen zich, en daarmee de verbazing bij Johannes. “Wat gaan we nou maken, Gil? Wat is het plan?” Maar er was geen plan. Dat is er nooit, dat ís juist het plan.

Van der Loo legde uit: “‘Ik koop bepaalde hoeveelheden zetmeel, groenten, eieren, zuivel en vlees. Ik koop olie en zout, droogwaar, smaakmakers als ansjovis en buikspek. Thuis gaan we wijn drinken en alles verwerken tot onderdelen die zich goed laten bewaren en die in de komende dagen makkelijk inzetbaar zijn. Vanavond eten we wat het eerste op moet en wat daar het best bij past. We gaan werken met wat er ís.’

Geen reet snapte Johannes ervan, maar dit is de Van der Loo-methode: beter inkopen, bewaren, voorbereiden en bereiden. Thuis doet hij het net zo en in Koken zonder recept – zijn eerste kookboek – legt hij uit hoe dat moet en waarom het aan te raden is.

Metakookboek

Maar eerst: hoe is het met hem? Ruim een jaar geleden zwaaide hij af als restaurantrecensent in deze krant. Eigen keuze, samengevat: hij stond voor zijn gevoel meer aan de kant van de restauranthouder dan aan de kant van de klant of de krant.

Van der Loo: “Ik ben blij dat ik niet meer hoef te oordelen. Ik lag er wakker van, het maakte me niet gelukkig. Stoppen was de juiste keuze. Als ik nu uit eten ga, zie ik geen angst meer in de ogen van de chef als hij me ziet zitten. Ik word vaak niet eens meer herkend. Dan loop ik na afloop nog langs de keuken om te zeggen dat ik het heel fijn vond, en dan zie ik ze kijken: wie is die vent? Oh lord, heerlijk. Dat had ik gemist.”

En nu is er dus een boek. Niet z’n eerste, Van der Loo schreef al een paar romans, maar wél zijn eerste kookboek. Hij noemt het een metakookboek, een gids waarin hij uitlegt hoe je door je huishouden op een meer professionele manier te benaderen elke week minder tijd kwijt bent, gezonder eet, goedkoper uit bent én creatiever wordt in de keuken. Klinkt mooi, maar hoe dan? Stap voor stap in elk geval. De eerste: juiste spullen. Naast gerei – weinig maar goed – hoort daar voorraad bij: van de bonen die hij altijd in huis heeft tot specerijen en olie. En de verse waar: van ui en limoen tot boter en ansjovis. Houdbaar spul groot inkopen, dat scheelt.

Het zorgt ervoor dat er altijd basis is om mee te werken, maar de echte pret zit hem in het wekelijkse boodschappenmoment, elke zaterdag op de markt. Daar koopt hij dan van alles, net wat goed is, wat nu is, wat het seizoen levert. Als de visboer een mooie snoek heeft liggen gaat die mee. Glimmen de tomaten, dan zitten die zo in z’n tas. Alles bij elkaar: veel groenten en fruit, kaas en wat minder vlees en vis.

Vervolgens: hoe bewaar je dat moois? Waar gaat het in? Open? Afgesloten? Koud? Hoe koud dan? Van der Loo: “In restaurants is dat iets heel wezenlijks. Als je de voorraad binnen krijgt en je gooit het allemaal maar ergens neer, krijg je gigantisch op je flikker. Kapitaalvernietiging is dat. Het gaat om het bewustzijn van je producten. Alleen al het idee dat planten levende dingen zijn, ook als ze zijn afgesneden: dat betekent iets voor hoe je het moet bewaren. We zijn allemaal veel te afhankelijk geworden van tht’s, houdbaarheidsdata. Wat mij betreft moeten we meer vertrouwen op onze eigen neus.”

Buurtwinkels

Het is een voorbeeld van hoe de aanpak van Van der Loo voor thuis op allerlei manieren lijkt op hoe hij het leerde in professionele keukens. Zo ook de mis-en-place, het voorbereiden van zijn producten zodat hij de rest van de week in een oogwenk – binnen een kwartier – bereidt wat hij bereidt, en dat is dan weer net wat hij ter plekke bedenkt. Hij zei het al: zonder plan.

“Ik geef toe: dat vergt wat ervaring. En je moet het leuk vinden, houden van eten maken en daarover nadenken. Maar als je dat hebt, is dit een manier om heel bewust met eten bezig te zijn. Er zitten zoveel voordelen aan, maar om er een paar te noemen: het is duurzamer, het is goedkoper, het is lekkerder. En het maakt creatief. Door niet in recepten te denken, ontstaat er vrijheid in de keuken en dat zorgt voor minder stress en meer plezier. Ik vind deze vaardigheden belangrijker dan aardrijkskunde en gymnastiek, maar op geen enkele school is er aandacht voor.”

Beeld Eva Plevier

Maar er is nog een reden om niet een paar dagen per week bij de supermarkt te winkelen, maar in plaats daarvan gericht en bij de markt of buurtwinkels. Het sociale aspect, legt Van der Loo uit. “Het is lastig om in Amsterdam niet in je eigen bubbel te blijven. De bubbel van je eigen huishouden natuurlijk, maar als ik uit eten ga, zit ik meestal in mijn culinaire bubbel. In het café ontmoet je nog weleens iemand uit een andere laag van de bevolking, alleen dat wordt ook steeds minder met de stijgende prijzen daar. De enige plek waar ik nog écht mensen met andere levens en achtergronden tegenkom is in buurtwinkels. En dan heb ik het niet over de wijnwinkel waar ik trouwens ook graag kom, maar wel bij de islamitische slager. Dat contact, dat is wat waard.”

En trouwens, die hele aanpak, alles wat Van der Loo doet eigenlijk, het gaat uiteindelijk om mensen. Zíjn mensen, die mensen die aanschuiven. “Ik geloof in de boodschap van dit boek,” zegt hij, “maar het is niks zonder degenen voor wie je koken mag. Om dat zo lekker, leuk en gezond mogelijk te doen, dát is het plan. Het enige plan, maar meteen het belangrijkste.”

Gilles van der Loo: Koken zonder recept, Nijgh & Van Ditmar, €29,99.