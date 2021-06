Oud & Opnieuw: waarom zou je tot december wachten met een goed nieuwjaarsfeest?

Beeld Shutterstock

Wat is Oud & Opnieuw?

“Mijn beste vriend en ik hadden het ruim tien jaar geleden over oud en nieuw. Dat het altijd tegenvalt. We dachten: kunnen we met Buutvrij niet een feest organiseren met alleen de leuke dingen van oud en nieuw? Op een doordeweekse dag in december huurden we een ruimte af, nodigden onze vrienden uit en deden alsof. Dus: aftellen, confetti, oliebollen, prosecco, Abba en Happy New Year zingen. Dat herhaalden we elk uur.”

Dat werd een jaarlijks iets?

“In 2019 vierden we het tienjarig jubileum in Paradiso, met 1750 man.”

Iedereen heeft het altijd over dit feestje.

“We werken met ambassadeurs, via hen kun je een kaartje kopen, er is geen gastenlijst. Het publiek bestaat dus uit vrienden en vrienden van vrienden. Als we willen, kunnen we twee keer de Ziggodome vullen. We krijgen mailtjes van bekende Nederlanders of ze alsjeblieft een kaartje mogen kopen, maar we maken voor niemand een uitzondering. Er is beperkt plek.”

Jullie feest is op een maandag.

“Dat is ons concept, we doen het altijd doordeweeks. Dat komt voor niemand goed uit, dus dan krijg je mensen die er echt voor kiezen. De dag erna komen de mooiste verhalen binnen, mensen die proberen naar hun werk te gaan, maar alleen boven de pleepot hangen.”

Wat gaat er vanavond gebeuren?

“Iedereen heeft anderhalf jaar lang knaldrang opgespaard. Dat gaat er nu heel hard uitkomen. Ik verwacht een emotionele editie. Mensen hebben hier lang naartoe geleefd. Ze mogen weer knuffelen. Er zijn 2000 flessen prosecco. Dus dat wordt een mega-uitbarsting van de summer of love.”