Oud-nieuwslezer Noraly Beyer: ‘Toen ik op een zomerdag in de Bijlmer uit de metro stapte, was ik verkocht’

Beeld Nina Schollaardt

Mijn buurt

“De Bijlmer, al 35 jaar. Ik heb de wijk zien worden tot wat die nu is. Dat het het afvoerputje van Nederland was geworden, kwam vooral doordat de mensen die er kwamen te wonen niet werden begrepen in hun gewoontes. Ze kregen ten onrechte de naam dat ze de wijk naar de afgrond dreven. Ik moest in de jaren tachtig een woning hebben en daar was plek. Ik wilde er niet heen, maar toen ik er op een mooie zomerdag uit de metro stapte, was ik verkocht. Ik zag er mannen domino spelen, kinderen rondrennen, het was er groen, en ik dacht: hé, dit ken ik, van Curaçao en Suriname.”

Theater

“De Stadsschouwburg, daar wordt de drempel om naar binnen te gaan verlaagd doordat de programmering langzaam verandert. Het moet alleen nog meer de huiskamer van de stad worden. De diversiteit moet ernaar binnen; dat ze zich realiseren dat ze er ook voor ons zijn. Het Rijksmuseum was ook lang een gesloten bolwerk, daar kwam ik niet. Het was niet uitnodigend. Dat veranderde met een kleine tentoonstelling over de eerste foto van een Surinaams echtpaar, uit het begin van de fotografie. Toen vroegen ze om fotoalbums van Surinamers. Inmiddels denk ik: het Rijks is er ook voor mij.”

Ik voel me Amsterdammer...

“Omdat mijn meisjesnaam Oostvriesland gebeiteld staat in een gevel aan het Damrak. Mijn voorouders kwamen uit Amsterdam, zij werden als slaven gekocht. Dat is een zwarte bladzijde, maar ik ben dankbaar dat ik er als nazaat goed uitgekomen ben.”

Gevel met Oostvriesland op het Damrak. Beeld Nina Schollaardt

Restaurant

“Afhalen bij Roopram Roti in de Eerste Van Swindenstraat. Daar hebben ze de echte massalagerechten. Wat dat is? Smeuïg, de aardappels niet te hard gekookt, de eieren ook niet – niet groen uitgeslagen, en met sappig vlees. Heerlijke rotirollen hebben ze ook. Ik ga er graag voor naar de stad. Als de metro rijdt tenminste.”

Met pek en veren de stad uit

“De nieuwbouw van nu in West en Noord, die zo op elkaar gepropt is. Er wordt niet naar de wensen van de bewoners gekeken. Natuurlijk, alle huizen extra zijn meegenomen, maar kijk dan ook eens naar de buitenruimte. Geef me er een mooi terras bij waar ik lekker in de zon kan zitten. Ze moeten meer moeite doen om het leuk te maken.”

Monument

“Het gedenkteken voor Nelson Mandela in het Nelson Mandelapark, voorheen Bijlmerpark. Ik heb ervoor in de bewonerscommissie gezeten. Het moest geen standbeeld worden, ook geen borstbeeld, want daarvan staan er al tig in de wereld. Mohau Modisakeng is gezichten van mensen in de Bijlmer gaan fotograferen en heeft die uitvergroot in een cirkel gezet. Het mooie vind ik dat het Mandela’s gedachtegoed weergeeft; wij zijn mens door de menselijkheid van de ander.”

Het gedenkteken voor Nelson Mandela in het Nelson Mandelapark. Beeld Nina Schollaardt

Mooiste plein

“Onder de zogenoemde olifantspoten van de metrobaan, tussen de metrostations Ganzenhoef en Kraaiennest. De metrobaan rust hier niet op één, maar op twee ‘poten’, waardoor ertussenin een grote open plek ontstaat die mooi zicht geeft op het hart van de Bijlmer. Het is vlak naast de plek waar in 1992 het vliegtuig is neergestort. En doordat het open is, krijgt het licht en kan het gras er groeien.”

Eerste keer in Amsterdam

“Ik was een jaar of vijf, zes, en was met mijn ouders mee die groot verlof hadden gekregen. Ik logeerde een maand bij mijn oom in De Pijp. Wat me vooral bijstaat van toen ik er later op mijn elfde terugkwam, was dat ik het koud had en de huizen benauwend vond; piepklein, met een trap naar boven, je zat opgepropt. Ik kwam van Curaçao, waar we een vrijstaand huis hadden, waar het warm was.”

Lied over Amsterdam

“Aan de Amsterdamse grachten vind ik een prachtige meezinger. Het lied heeft nog meer betekenis gekregen toen het door mensen werd gezongen buiten voor de woning van de zieke burgemeester Van der Laan. Dat je als Amsterdammer zo’n man lief hebt gehad, dat ontroerde me.”

Lekkerste broodje

“Pom van Tjin’s, in de Van Woustraat. Het is niet te droog, heeft smaak. Ik krijg er meteen trek in.”