Oud-MMA-vechter Marloes Coenen schreef een kinderboek: ‘Onze missie is om jongeren gezonder te krijgen’

In 2017 stopte Marloes Coenen (41) met haar carrière als vechtsporter. Ze werd moeder en werkte daarna aan een grote droom: een kinderboek schrijven. Deze week ligt Ava en de 5 geheimen van Supersensei in de winkel. ‘Schrikbarend hoe weinig kinderen tegenwoordig nog een koprol beheersen.’

Voor Marloes Coenen is er geen denken aan dat ze op een andere plek aan de eettafel gaat zitten. Zeker niet vandaag. De Amsterdamse wil het zicht op de straat houden. Haar ogen turen voortdurend door het grote raam naar buiten. Geen auto of voetganger gaat ongemerkt voorbij. Ze schuift onrustig heen en weer op haar stoel. Gespannen bijna, alsof ze over enkele minuten de kooi in moet stappen voor het gevecht van haar leven. Als ze een bestelwagen de hoek om ziet rijden, veert ze op. Meteen volgt de teleurstelling, omdat het voertuig niet remt en zijn weg verder in Amsterdam-Oost zoekt.

Na jaren van hard werken is de dag van de levering eindelijk gekomen. Vandaag mag ze voor het eerst haar ‘nieuwe kindje’ vasthouden. Het is dus alleen nog wachten op de koerier. “De boeken zijn onderweg naar mijn huis, ze kunnen elk moment hier zijn. Ik ben heel benieuwd.”

Voor de buitenwereld lijkt het een grote overgang: een drievoudig wereldkampioen ‘mixed martial arts’ (MMA) – een mengvorm van verschillende vechttechnieken zoals boksen, jiujitsu, judo, worstelen, kungfu en karate – die met een kinderboek komt. Alsof Coenen al haar agressiviteit heeft ingeruild voor tederheid. Maar in de ogen van Coenen, die in 2017 stopte met topsport, is het ‘doodnormaal’. “Ik begrijp dat het voor mensen een stretch in hun hoofd is, maar zij weten niet dat ik uit een heel creatieve familie kom. Mijn vader en broers zijn net zo.”

Bewegingsarmoede

Ava en de 5 geheimen van Supersensei is volledig ontsproten aan het brein van Coenen. Haar eigen korte samenvatting van het boek: “Denk Popeye 2.0 met een meisje in de hoofdrol, een ‘MMAma’ en een kleptomane kat.” Maar daarmee doet ze zichzelf tekort.

Het boek is een familieproduct. Hoofdpersoon in het boek is Ava, naar de 4-jarige dochter van Coenen. Ava’s vader, de supersensei, is in het echte leven Roemer Trompert, de vriend van Coenen en voormalig eigenaar van een dojo, een ruimte voor vechtsporten. De supersensei draagt een zwart vechterspak. De moeder is gekleed in een rode outfit in en heet MMAma, een speelse verwijzing naar Coenen zelf, de MMA-vechtster. “Ik zie eruit zoals ik er altijd uit heb willen zien.”

In het verhaal wordt Ava geconfronteerd met de gevolgen van ongezond eten, een telefoonverslaving en weinig tot geen beweging. ‘Ava is niet snel genoeg, Ava is niet lenig genoeg, Ava is niet sterk genoeg.’ Gezondheid is het terugkerende thema.

Coenen legt in haar boek de nadruk op het belang van sporten. Ze schrikt elke keer als ze de cijfers van de bewegingsarmoede in Nederland ziet. Slechts de helft van het totaal aantal Nederlanders voldeed volgens het CBS in 2021 aan de Beweegrichtlijnen. Voor kinderen betekent dat een uur matig intensieve inspanning per dag en drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten. “In Amsterdam is bovendien steeds minder ruimte om te sporten,” zegt Coenen. “Daar raak ik zo geïrriteerd door.”

“Projectontwikkelaars leggen natuurlijk veel meer geld neer dan een voetbalclub,” vervolgt ze. “Volgens mij moet je anders gaan rekenen. Wat kost het ons op termijn dat alle kinderen ongezond zijn omdat ze nergens kunnen sporten? Dat gaat een aanslag op onze gezondheidszorg worden. Maak sport leidend in de stad, dat betaalt zich uiteindelijk terug.”

Rolmodellen

De verhaallijnen komen van Coenen, alle tekeningen zijn van de hand van haar vriend Roemer Trompert. “We zijn al twintig jaar samen en onze onderlinge visuele verbeeldingskracht is een van de mooie connecties tussen ons,” zegt Coenen. “Hij komt soms met de meest fantastische tekeningen, die ik niet eens kan bedenken. Het werkt heel goed.”

Het idee voor een boek ontstond kort na de geboorte van Ava. Coenen hoorde horrorverhalen over kinderen die geen broccoli aten en zag zo’n strijd met haar eigen dochter niet zitten. In de coronaperiode had ze tijd en energie over en die stak ze in de ontwikkeling van het verhaal. “Bij alles wat ik tegenwoordig doe, ligt de focus heel erg op de positie van de vrouw,” zegt Coenen, voorheen actief in de Sportraad Amsterdam.

Trompert is er inmiddels bij komen zitten, net als zijn vriendin in opperste staat van paraatheid om de boeken in ontvangst te nemen. Coenen: “Ik wil vrouwen een podium geven, rolmodellen naar voren schuiven. Toen ik op mijn negentiende in Japan wereldkampioen werd, was er niemand voor mij, ik had geen voorbeeld. Dat is waarom het boek zo ontzettend vanuit m’n hart komt.”

Zonder te hard op de zaken vooruit te willen lopen, weet Coenen ook al dat er een deel twee en drie moeten komen. In het tweede deel van Ava en de 5 geheimen van Supersensei duikt nog een ander familielid op. Karl Trompert, de opa van Ava, presenteert uit verschillende keukens gezonde gerechten voor kinderen. Als kok won hij in het verleden grote prijzen in de keuken, zoals in 1982 de Zilveren Koksmuts, en met het Nederlandse team verschillende internationale kookwedstrijden.

In het tweede boek verschijnt ook Ali ten tonele, een klasgenoot van Ava. In dit deel gaat het vooral over training. Vechtsport en MMA komen centraal te staan. “Het stoort mij soms hoe negatief er naar MMA wordt gekeken. Mensen projecteren hun eigen angsten op de sport,” zegt Coenen, nog altijd met de ogen op de voordeur gericht. “Als je MMA op de juiste manier inzet, hoef je echt geen harde klappen of een elleboog op je neus te krijgen. Het is ontzettend goed voor de persoonlijke groei en bovendien leg je een bewegingsfundament voor de rest van hun leven. Het is schrikbarend hoe weinig kinderen nog een handstand of koprol beheersen tegenwoordig.”

Epileptische aanvallen

Coenen: “Deze boeken zijn een minidruppel op een mega gloeiende plaat, dat weten Roemer en ik ook wel. Maar het is wel onze missie om jongeren gezonder te krijgen. Daarin willen wij ons verder ontwikkelen.”

Het derde boek zal met name gaan over rusten, ook naar aanleiding van eerdere ervaringen van Coenen zelf. Gedurende haar carrière was ze constant oververmoeid en overtraind. Ze jaagde zichzelf volledig over de kling. Tot een soort epileptische aanvallen aan toe. Ze maakte elke beginnersfout die ze kon maken, er was zoals gezegd geen voorbeeld dat ze kon volgen.

“Er bestaan veel misverstanden over het concept rusten in de sport,” vertelt ze. “Net als trainen niet alleen het snot voor de ogen werken is, is rusten niet hetzelfde als acht uurtjes slapen of zo nu en dan even op de bank gaan liggen. Geestelijke rust is enorm belangrijk. In het derde boek neem ik mijn eigen ervaringen mee.”

Tijdens haar laatste zinnen is het geluid van een stationair draaiende bestelbus te horen. Een bezorger staat met twee grote dozen op de stoep: of mevrouw Coenen een handtekening wil zetten, hoort ze hem zeggen. Ze springt op, slaakt een kreet van blijdschap en sprint naar de voordeur.

Marloes Coenen en Roemer Trompert: Ava en de 5 geheimen van Supersensei, uitgeverij Rose Stories, 56 blz., €15,99.