Oud-artistiek leider Concertgebouw componeerde stiekem in Kamp Vught

Componist en muzikaal wonderkind Marius Flothuis, 1946. Beeld Archief Het Parool

De podcast is genomineerd voor een Tegel. Gefeliciteerd.

“Dankjewel. Zijn levensverhaal leende zich goed voor een podcast. Het is spannend en laat zien wat muziek voor mensen kon betekenen tijdens de oorlog. Het was zijn redding.”

Kunt u zijn verhaal samenvatten?

“Hij was een muzikaal wonderkind, al op jonge leeftijd aangenomen bij het Concertgebouw. Tijdens de ­oorlog werd hij gezien als Joods, want hij had een half-Joodse vrouw. Het ­Concertgebouw liet hem vallen. Hij vertrok daar, nam onderduikers in huis, werd verraden en moest naar Kamp Vught. Daar componeerde hij stiekem. Hij wilde z’n muziek het kamp uit smokkelen, werd betrapt, en heeft daarna weer alles uit zijn hoofd opgeschreven. Uiteindelijk is hij nog naar kamp Sachsenhausen gestuurd, waar hij de dodenmars moest lopen, met die partituren op zijn buik. Gelukkig overleefde hij het.”

U weet inmiddels veel over hem.

“Ja, we hebben gesproken met familie, zijn schoonzoon leeft nog. Hij heeft ook veel interviews gegeven. En er is iemand die een biografie over hem schrijft. We konden ook putten uit het meterslange archiefmateriaal over hem, waaronder een dagboek.”

Hoe gaat het verhaal verder?

“Hij komt thuis, hoort dat zijn moeder zelfmoord heeft gepleegd en ontdekt wie hem verraden heeft. Na acht jaar vervolgt hij zijn carrière bij het Concertgebouw als artistiek leider.”

Hij voelde geen rancune?

“Nee, ook niet richting zijn verrader, die hij zelfs heeft beschermd door zijn naam niet te noemen. Hij vond: als ik stil blijf staan bij wat de oorlog mij heeft aangedaan, kom ik niet ­verder in het leven.”