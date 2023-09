Orna & Gilad: ‘Ik hoorde dat sommige thuiswonende jongeren huur moeten betalen aan hun ouders als ze achttien worden, bij ons is dat anders’

Hoe is het om op te groeien en op te voeden in Amsterdam? Deze keer in de rubriek Ouder & kind: Orna (60) en Gilad (22) Zukerman. ‘Op mijn vijftiende ging ik voor het eerst uit huis, naar een kostschool in Israël.’

Gilad: “Met ons hele gezin zijn we erg close. Dat komt denk ik door onze Israëlische cultuur.”

Orna: “De band in Israëlische families is denk ik closer dan die in Nederlandse. Het zit in onze cultuur om veel te doen voor de kinderen. Ik hoorde dat sommige jongeren huur moeten betalen aan hun ouders als ze achttien worden en nog thuis wonen. Dat verraste mij, bij ons is dat anders. Sinds kort woont Gilad niet meer thuis. Hij is voor de derde keer uit huis gegaan.”

Gilad: “Nee, voor de vierde keer. Nu woon ik in Noord. Eerder heb ik in Buitenveldert en ergens anders in Noord gewoond. En ik ben naar kostschool geweest.”

Orna: “Hij kwam daartussen een paar keer thuis wonen, omdat het financieel moeilijk was.”

Gilad: “Nou, ik had nooit het gevoel dat het geld op was. Het was meer dat ik terugkwam om te re-strategizen, een beetje te sparen en een nieuwe woonplek te vinden.”

Orna: “Hij is altijd welkom hier, we hebben een extra kamer voor hem.”

Gilad: “Op mijn vijftiende ging ik voor het eerst uit huis. Ik ging naar een kostschool in Israël.”

Orna: “Hij is in Israël geboren. Toen hij zeven was, verhuisden we naar Nederland. Maar we wilden later weer terugverhuizen naar Israël en dan zou hij daar eindexamen doen. Alleen was zijn schriftelijke Hebreeuws daar nog niet goed genoeg voor.”

Gilad: “Dus ging ik daarheen. Ook omdat ik in Nederland weinig andere scholingsopties had, ik was twee keer blijven zitten.”

Orna: “Na een jaar wilde hij terug naar Amsterdam. Eigenlijk wilden wij naar Israël verhuizen. We bezochten hem tweewekelijks, maar mijn man en ik hadden drie tandartspraktijken in Amsterdam en konden hier niet weg. Toch is het goed dat Gilad daar geweest is, het heeft hem volwassen gemaakt. Hij klaagde wel altijd over het eten op die Israëlische school.”

‘We doen extreme dingen op familievakantie’

Gilad: “Omdat ik het goede eten van jou gewend was. Op vrijdagavond eten we meestal met het hele gezin, om de Joodse heilige dag sjabbat te vieren. Wij zijn niet zo religieus, maar vinden het een mooie traditie om dan met z’n vijven samen te komen. Dan eten we cuisine uit het Midden-Oosten: hummus, salades en gerechten met lamsvlees.”

Orna: “Verder gaan we met de familie minstens een keer per jaar op familievakantie.”

Gilad: “Dat is verplicht. Dan doen we vaak extreme dingen, zoals paragliden. We hebben ook samen gedoken.”

Orna: “Onze volgende vakantiebestemming is Japan. We hadden al tickets voor de coronapandemie. Ik wacht op een nieuwe datum waarop iedereen kan. Want hij, zijn oudere broer en zijn oudere zus zijn met veel andere dingen bezig.”

‘Ik heb jouw koppigheid en hoge standaarden’

Orna: “Gilad spreekt Hebreeuws, Engels en Nederlands. Dat talentalent komt van zijn vader. Qua persoonlijkheid lijkt hij ook meer op hem. Ik ben excentrieker, zijn vader meer...”

Gilad: “...introvert. Maar ik heb best wat eigenschappen van jou meegekregen. Vooral de koppigheid en hoge standaarden. Als ik iets wil, ga ik ervoor. Al ben ik eerder geneigd ergens mee te stoppen of een andere aanpak te kiezen als mijn plan niet lukt.”

Orna: “Hij heeft twee gezichten. Op het podium is hij een ander mens, gaat hij makkelijk met het publiek om en is hij zelfverzekerder.”

Gilad: “Ik maak muziek die komt vanuit de hiphop: boom bap. De elementen van de oldskool hiphop verpak en vernieuw ik in een moderne sound. In juni had ik mijn ep-releaseparty in Sexyland.”

‘Je had zeker wel een tijd waarop je thuis moest zijn’

Gilad: “De muziekinteresse begon door mijn broer. Alles wat hij deed, wilde ik ook. Hij liet mij eens een hiphopliedje horen, dat vond ik wel wat. Toen ging ik zelf een tekst schrijven. Mijn vriendengroep en ik behoorden tot de klassieke Amsterdamse hangjongeren die je in het Vondelpark vindt. Veel van hen gebruikten drugs en alcohol, wilden niet naar huis. Ik was veertien en wat jonger dan de rest. Telkens wanneer iedereen ’s avonds iets stouts ging doen, ging ik naar huis, teksten schrijven in mijn bed. Hadden we toen afspraken over hoe laat ik thuis moest zijn? Ik denk het niet echt.”

Orna: “Je had zeker wel een tijd waarop je thuis moest zijn, al wilde jij je niet altijd aan de afspraken houden. Op de Nederlandse Joodse basisschool in Amsterdam had je wel een lastig sociaal leven. Het was elke dag vechten om naar school te gaan. Je werd gepest, of niet?”

Gilad: “Mwah. Ik had daar niet echt goede banden of vriendschappen gevormd en er was een divide tussen Israëlische en Nederlandse Joodse kinderen.”

Orna: “Een keer was hij zo geïrriteerd, dat ik zelf moest huilen.”

Gilad: “Daar was ik me leip van geschrokken. Dat kon ik niet aanzien. Sindsdien ging ik gewoon naar school. Uiteindelijk stapte ik wel over naar een internationale school, dat was beter.”