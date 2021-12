Originele date? Bij de Heart Tour in het Stedelijk leer je over kunst én over die potentiële nieuwe geliefde

Beeld Stedelijk Museum

U biedt de prille liefde een plek om tot bloei te komen.

“Het museum is eigenlijk van oudsher al een heel geschikte, en ook wel geliefde plek voor een date. Je bent iets aan het doen, je beschouwt iets. Je bent ergens samen mee bezig – dat helpt met de zenuwen.”

Waarom dan toch nog een speciale tour maken?

“Omdat de opties voor daters in deze tijden toch vrij beperkt zijn. Als je doordeweeks komt met je date, hoef je maar één keer toegang te betalen. We geven de liefde graag een duwtje in de goede richting.”

En doet u dat dan door allerlei romantische taferelen te tonen?

“De tour zorgt er vooral voor dat je veel gespreksstof hebt. Tijdens de tour leer je van alles over een aantal kunstwerken, maar ook meer over je date door een aantal leuke vragen en opdrachten die we hebben bedacht. Bij een werk van Chagall vragen we je bijvoorbeeld om iets over je kindertijd te vertellen aan de ander, en bij onze roltrap is een spannende opdracht geïnspireerd door een performance van Marina Abramovic en Ulay.”

Welk werk in Het Stedelijk vindt u zelf het meest romantisch?

“Er zit een kubistisch werk van Picasso in de tour en dat werk is zelf niet per se romantisch, maar daar zit wel een hele leuke opdracht bij: ‘doe een grappig trucje met je lichaam en maak indruk op je date’ – geïnspireerd door de manier waarop in het kubisme het lichaam gefragmenteerd en verdraaid is weergegeven. Ik vind het te gek als iemand op een date gewoon zonder gêne iets geks laat zien. Dan kun je bij mij niet meer stuk. ”