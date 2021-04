Oranjegekte: dit wist je nog niet over het koningshuis

De schoenen van Maxima: hakken van 10 cm zodat haar voeten niet zo groot lijken. Beeld Getty Images

• In 2018 trok Amsterdam op Koningsdag 319.000 bezoekers, met 769.000 Amsterdammers waren er dus 1,1 miljoen mensen in de stad.

• Prinses Amalia doet het zo goed op school dat ze een extra vak mocht volgen. Ze koos voor Chinees.

• Lodewijk Napoleon leerde Nederlands, maar raakte zijn zware Franse accent nooit kwijt. Volgens de overlevering stelde hij zich voor aan het Nederlandse volk met de woorden: ‘Ik ben uw konijn.’

• Het aantal Instagramvolgers van gravin Eloise (@eloisevanoranje), de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, is flink ­gegroeid. Van 6000 volgers in mei 2020, naar 252.000 op Koningsdag.

• Veel mensen spreken de naam Ariane verkeerd uit. De juiste uitspraak is ‘Ariaan’, dus zonder ‘e’ aan het einde.

• In 2012 werden er op Koningsdag 219 arrestaties verricht in de stad. In 2018 waren dit er 66.

• Toen prinses Beatrix in 1956 achttien jaar werd, kreeg ze De Groene Draeck, een boot, cadeau van het Nederlandse volk.

• Koning Willem-Alexander werd vroeger gepest om zijn ‘provinciaalse’ Baarnse accent. Dankzij Van Kooten & De Bie leerde hij naar eigen zeggen ‘in no-time’ Haags

• Het Wilhelmus is geschreven aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog (circa 1580) en is daarmee het oudste volkslied ter wereld.

• Prinses Alexia verruilt het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag na de zomer voor het Atlantic College in Wales. Op deze school is vrijwilligerswerk doen een vast onderdeel.

• Koningin Máxima heeft schoenmaat 42 en draagt daarom hakken van minimaal 10 centimeter, om zo haar voeten optisch kleiner te laten lijken.

• Wildplassende mensen op Koningsdag zijn voor veel Amsterdammers een grote bron van ergernis. In 2018 hing een Jordanees een camera aan zijn huis en filmde 66 wildplassers in een uur.

• Amalia deed in 2016 mee aan een paardrijwedstrijd onder een valse naam, zodat de pers niet zou komen om te kijken of ze van haar paard zou vallen.