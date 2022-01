Oranje Leeuwin Merel van Dongen vroeg haar vriendin ten huwelijk op de middenstip van De Toekomst

Eens een Ajacied, altijd een Ajacied: Oranje Leeuwin Merel van Dongen (28) vroeg haar vriendin Ana ten huwelijk op de middenstip van De Toekomst.

Was het liefde bij de eerste goal?

“Nee, die goal duurde wel wat langer, ik werd vrij snel verliefd. Op het moment dat ik Ana (Romero Moreno, red.) voor het eerst bij Ajax zag, dacht ik: wie ben jij, hoe heet je, wat wil je drinken? Ik was erg van haar onder de indruk en hield haar altijd een beetje in de gaten. Zo wist ik precies in welk rijtje ze stond bij de warming-up. Gelukkig ging ik door de liefde nóg beter voetballen en zijn we nu vijf en een half jaar verder.”

Jij dacht: als ik haar ten huwelijk vraag, dan bij Ajax.

“Veel mensen gaan op reis en kiezen dan een romantische plek uit. Ana en ik hebben het allebei ontzettend druk. Zij werkt nu in het ziekenhuis, ik speel bij Atlético Madrid. We hebben elkaar op De Toekomst ontmoet, en plots viel alles op zijn plaats. Ik heb Ajax gebeld met de vraag of het zou mogen. Dat vonden ze alleen maar leuk. We zijn de enige oud-Ajacieden die een relatie hebben én gaan trouwen.”

En toen?

“Ik heb nog veel fijne contacten van mijn tijd bij Ajax, in het bijzonder met Erol (Elman, red.) van Ajax TV. Zij hebben mij geholpen Ana naar het veld te lokken onder het mom van een interview over het tienjarig bestaan van de Ajaxvrouwen.”

Ze zei ja, neem ik aan?

“Ja! Als verrassing van Ajax hebben we een shirtje gekregen met de opdruk ‘she said yes’. Dat gaan we inlijsten.”

Trouwen in de Johan Cruijff Arena, dan maar?

“We willen heel graag in Sevilla trouwen, waar Ana vandaan komt.”

