Opnieuw beginnen dankzij eindpunten Amsterdamse metro: ‘Ik ontdekte een nieuwe passie, fotograferen’

Noord. Beeld Julièn Tweeboom

Op de benedenverdieping van een statig kantoorpand aan de Duivendrechtsekade huist sinds kort De Amsterdamse Mediafabriek (DAM). Het pand wordt gedeeld met meerdere bedrijven. Wat losse spullen en dozen verraden dat ze net verhuisd zijn. Op deze donderdagochtend zit in drie verschillende werkkamers een handjevol mensen te werken .

Julièn Tweeboom is een van hen. Hij ondervond hoe het is om plotseling alles kwijt te raken. Voor 2013 werkte Tweeboom full-time in customer relations, maar toen ging het mis. Hij raakte zijn baan kwijt en gleed in een sociaal isolement. “Sociale contacten zijn altijd moeilijk ­geweest voor mij.”

Hij besloot hulp in te schakelen en kwam terecht bij GGZ InGeest. Daar werd hij onder andere gediagnosticeerd met het syndroom van Asperger, een ­diagnose die tegenwoordig niet meer wordt gegeven maar onder de noemer autismespectrumstoornis valt. Ook bleek hij al drie jaar rond te lopen met een burn-out.

Met intensieve therapie probeerde hij er weer bovenop te komen, maar in het proces naar genezing raakte hij in 2014 alles kwijt; eerst zijn vriendin, dan zijn huurappartement. Het lukte hem nog enige tijd om onderdak te vinden, maar in 2015 ging ook dat mis. Vier jaar lang was hij thuisloos, waarvan periodes zelfs dakloos. “In de eerste weken sliep ik overal waar een mogelijkheid was. Ik sliep stiekem in machinekamers, op het Centraal Station of in trappenhuizen van gebouwen. Vanuit dat dieptepunt ben ik opnieuw begonnen.”

Julièn Tweeboom (links) en fotograaf Martin Waalboer. Tweeboom: ‘Ik was gigantisch vereerd dat ik Martins creatieve project samen met hem mocht doen.’ Beeld Sophie Saddington

Tijdens zijn zoektocht naar een woning werkte Tweeboom vier jaar lang bij een fietsenwinkel, onderdeel van zijn re-integratieproces. “Gelukkig, want het was voor mij iets wat ik kon doen, maar ik wilde heel graag mijn creatieve flow weer op gang brengen.”

Daardoor kwam hij in 2018 bij Digivibes terecht, een leer-werktraject van Scip van De Regenboog Groep. “Ik ontdekte een verborgen talent en een compleet nieuwe passie: fotograferen.”

‘Voor het echie’

Terug naar de Duivendrechtsekade. Want terwijl Tweeboom zijn vaardigheden als fotograaf aan het ontdekken was, waren Wouter Overhaus (59) van ontwerp- en communicatiebureau Overhaus en Arno Kooij (64) van De Regenboog Groep bezig om De Amsterdamse Mediafabriek op te zetten. Het doel: een sociaal bedrijf zijn dat relevante stageplekken creëert bij mediabedrijven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Sinds januari 2022 is De Amsterdamse Mediafabriek een feit en begeleiden ze zes mensen. “Wij vinden het belangrijk dat er mensen bij ons werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. In onze stoutste dromen hopen we dat elk bedrijf daarmee bezig is. Iedereen kan een periode hebben dat het minder gaat,” aldus Maarit van Zalk (56), eigenaar van Earforce en de Podcastfactory. Samen met Wouter Overhaus is ze de sturende kracht achter DAM.

Gaasperplas. Beeld Martin Waalboer

Het bedrijf krijgt opdrachten uit allerlei hoeken in de mediawereld. “Die opdrachten moeten serieus worden uitgevoerd, inclusief deadlines en een bepaalde kwaliteit. Door onze partners samen te laten werken met de deelnemers, combineren we talent, maar is het wel voor het echie.”

Zo koppelde DAM Tweeboom aan fotograaf Martin Waalboer (63), die zich als een van de eerste partners aanbood. De klik tussen de twee was er meteen. Ze bekeken fotoboeken en maakten tripjes naar Foam en bibliotheken. “Het was snel duidelijk dat Julièn wel kan fotograferen. Dan kan je blijven praten en naar foto’s kijken, maar je moet op een gegeven moment ook iets gaan doen,” zegt Waalboer.

Erkenning

Daarom vroeg hij Tweeboom in 2020 om samen te werken aan een idee dat bij hem al langer op de plank lag: Het einde van de wereld. In eerste instantie wilde Waalboer dit project in Tokio doen, maar door corona zocht hij het dichter bij huis. “In grote steden zoals Amsterdam of Tokio zie je altijd dezelfde foto’s uit een paar buurten. Ik wilde de stad op een andere manier laten zien. Wat gebeurt er aan het einde van de wereld die Amsterdam heet?”

“Ik was gigantisch vereerd dat ik Martins creatieve project samen met hem mocht doen,” zegt Tweeboom. “Dat voelde als een stukje erkenning.” Inmiddels loopt het project al twee jaar en hebben ze de werelden rondom vier eindstations van de Amsterdamse metro gefotografeerd: Noord, Gaasperplas, Gein en Isolatorweg. Wat vooral opvalt? “Dat Amsterdam meer is dan de stereotypen. Daardoor ga je de stad in een veel breder perspectief zien,” zegt Waalboer.

Duizenden foto’s werden er gemaakt, alleen Tweeboom had er al 2500. “De beeldselectie was voor mij echt een uitdaging. We moesten van 2500 naar 200 foto’s. Voor iemand met asperger is het heel moeilijk om keuzes te maken.”

Eigen brood verdienen

De stage bij Waalboer en het fotografieproject hebben Tweeboom veel gebracht. “Het was voor mij professioneel gezien een enorme groeispurt. Ik heb geleerd met een beeldverhaal te werken en weet nu wat het principe is van kill your darlings.”

Voorlopig blijft hij zich bij DAM verder ontwikkelen. “Er is een enorme kloof om van je uitkering af te stappen. De Amsterdamse Mediafabriek maakt die stap makkelijker, want je zit in een beschermde omgeving. In de toekomst hoop ik serieuze opdrachten aan te nemen, zodat ik mijn eigen brood kan verdienen.”