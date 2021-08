Opknappers van Stadsherstel willen nog lang niet met pensioen

Beeld Shutterstock

Gefeliciteerd, 65, kan Stadsherstel nu zelf ook met pensioen?

“Absoluut niet. We willen en kunnen niet stoppen, we zijn nog niet klaar en gaan lekker door.”

Hoeveel oude en monumentale gebouwen zijn er eigenlijk te redden?

“Wat we de laatste tijd zien is dat huizenbezitters op een zeker moment, op een zekere leeftijd, voor groot onderhoud komen te staan en ons vragen: willen jullie het overnemen? Het pand kost hen dan te veel geld, tijd, energie of zorg. Dan doen wij wat moet gebeuren, en daarna kunnen zij er blijven wonen tot het eind van hun leven.”

Hoe zet u de 65ste verjaardag van Stadsherstel luister bij?

“We geven cadeautjes weg. Uiteraard aan onze 3000 leden, die krijgen de komende vijf jaar elk jaar een boekje van Theo Rouwhorst over Amsterdamse gevels, dat ze later in een mooi bandje kunnen binden. Maar we werken ook toe naar de 750ste verjaardag van Amsterdam natuurlijk.”

Maar even over de cadeautjes?

“Iedereen kan zich gratis abonneren op ‘Om de dag een ­monument’, waarin we in een nieuwsbrief om de dag een van onze opgeknapte panden voorstellen. Echt een feest om te maken, met mooie foto’s en een Amsterdams verhaal. We zijn nu bij nummer 189, en als we bij 750 zijn, viert Amsterdam z’n 750ste verjaardag.”

Wat is het meest Stadsherstel-­achtige pand van Stadsherstel?

“In de Amstelkerk komt alles wat we doen bij elkaar: we houden er zelf kantoor, we verhuren er huisjes, er worden concerten gegeven, er is een restaurant, het is gratis toegankelijk, er wordt gekerkt, en het kijkt uit op allemaal andere Stadsherstelpanden.”