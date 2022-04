Operazangeres Laetitia Gerards: ‘Als jong meisje begon ik met cello spelen en dacht ik: ooit sta ik in het Concertgebouw’

tekst Dianne Bleeker, foto’s Sophie Saddington

Laetitia Gerards. Beeld Sophie Saddington

Mijn buurt

“Ik heb met veel plezier in West gewoond, maar nu woon ik aan de Keizersgracht. Ik had nooit verwacht dat ik hier zou gaan wonen. Het centrum vond ik altijd erg druk en toeristisch. Maar hier is de straat vrij rustig. De enige rolkoffers die ik hoor, zijn die van mezelf als ik op reis ga. Ik ga nu gewoon zeggen dat dit mijn favoriete buurtje is.”

Eerste keer in Amsterdam

“Toen ik een jaar of negen was, ging ik met mijn ouders en twee zussen naar De Notenkraker van Tsjaikovski. Ik herinner me nog de rode pluchen stoelen van Het Nationale Ballet en de muziek, die ik daarna altijd opzette.”

Plek om te sporten

“Ik ben een jogger en ik jog het liefst langs de Amstel. Dan vertrek ik hier aan de Keizersgracht en zet ik een koptelefoon op met een afspeellijst die is afgestemd op mijn mood. Ik heb een vast hardlooprondje waarbij ik kan kiezen tussen vijf, zeven of tien kilometer. Normaal hou ik niet van dezelfde routes lopen, maar deze weg is perfect. Bij mooi weer ren ik langs alle mensen die genieten van het zonnetje aan de Amstel.”

Beste plek om te relaxen

“Aan de Amstel. Als het mooi weer is zit ik daar met vrienden, een flesje wijn en kaarsjes. Of we pakken een bootje. Dat gebeurt nu sneller, want mijn vriend heeft een boot; heel fijn. Hij is ook dol op varen.”

De Amstel. Beeld Sophie Saddington

Mooiste herinnering

“Tien jaar geleden kwam ik hier wonen, het was hartje zomer. Dan ken je Amsterdam nog helemaal niet. Mijn vader en zus kwamen me helpen verhuizen en gingen op een gegeven moment weer terug naar huis. Ik weet nog dat ik mijn fiets toen heb gepakt en de hele dag door Amsterdam ben gaan fietsen, langs het Westerpark, naar Oost en door het centrum. Gewoon, om te kijken waar ik woonde. Ik had het gevoel dat ik eindelijk thuis was.”

Concertzaal

“Het Concertgebouw. Als jong meisje begon ik met cello spelen en dacht ik: ooit sta ik in het Concertgebouw. Voor mij was dat het hoogst haalbare. Mijn eerste hoofdrol, in West Side Story, zong ik daar, en ik heb er een Young Talent Award mogen ontvangen. De liefde voor het Concertgebouw is groot, ik heb er veel geleerd, gezongen en gezien.”

Concertgebouw. Beeld Sophie Saddington

Favoriet vervoermiddel

“De benenwagen. Doordat ik tijdens corona opeens veel meer tijd had, ging ik lopend naar mijn afspraken. Ik heb ontdekt dat ik daar zo ontzettend blij van word. Dat neem ik mee en hou ik altijd bij me. Als het niet te koud is, ga ik ’s avonds een uur wandelen in plaats van netflixen of een boek lezen. Vanaf het centrum is ook alles dichtbij.”

Lied over Amsterdam

“Een paar jaar geleden heb ik Aan de Amsterdamse grachten gezongen tijdens het Prinsengrachtconcert. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger televisie keek en de Amsterdamse grachten voorbij zag komen. En dat ik dacht: ooit ga ik dat daar zingen. Toen ik het podium op liep, dacht ik aan dat jonge meisje voor de televisie en zag ik mezelf daar ineens staan, vanuit een helikopterview. Ben ik dit écht nu al aan het doen? dacht ik. Er waren duizenden mensen in bootjes om me heen; heel bijzonder.”

Gemist in coronatijd

“Zingen voor publiek en de interactie met mensen in de zaal. Ik heb natuurlijk live-streams mogen doen, dan deel je ook je muziek met publiek, maar dat is niet de reden dat ik dit vak heb gekozen. Ik vond het heel pittig om niet te kunnen werken. Wel moest ik steeds optredens voorbereiden. Dan werk je ergens naartoe en gaat het weer niet door, teleurstelling op teleurstelling.”

Mooiste brug

“De Magere Brug is hier om de hoek, dus die zie ik elke dag. Precies een jaar geleden heb ik daar samen met vier vriendinnen een feestje georganiseerd. We hadden koptelefoons geregeld, een pan glühwein gemaakt en zijn gaan dansen op de Magere Brug. Een silent disco; helemaal fantastisch.”

Magere Brug. Beeld Sophie Saddington

Ik voel me Amsterdammer...

“Omdat alles hier mogelijk is. Je mag zo gek doen als je wilt en zijn wie je bent. Dat vind ik echt heerlijk. Ik reis veel, voor mijn werk en voor vakanties. Daar ben ik dol op, maar ik vind het altijd fijn om weer terug te komen. Amsterdam is de allerbeste plek om weer thuis te komen.”