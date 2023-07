Operaster in wording Maria Warenberg verovert vanuit Amsterdam de wereld: ‘Ik was op mijn tweede al een performertje’

Maria Warenberg (27) komt uit een lange lijn klassieke musici. Ze was de eerste Nederlander in jaren die de finale van de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd haalde. Net afgestudeerd zingt ze dit najaar in een opera in Antwerpen.

Afgelopen juni staat er ineens een jonge Nederlandse operazangeres tijdens de finale van een belangrijke zangwedstrijd, de Koningin Elisabethwedstrijd, op het podium van het Flageygebouw in Brussel. Grote ogen, een zwarte avondjurk met glimmende pailletten. Ze draait zich even om naar het orkest, draait terug en begint dan te zingen. Een krachtig, lyrisch, gouden geluid. Het is de Amsterdamse Maria Warenberg, operaster in wording.

Bij de familie Warenberg huist muzikaliteit zo diep in de genen, dat in elke generatie topmusici zitten. Overgrootmoeder was operazangeres in Charkiv, Oekraïne. Haar beide grootouders speelden viool in Sint-Petersburg, waar ook de kinderen, onder wie haar vader, voor de muziek kozen. Haar opa speelde lange tijd in het Leningrad Philharmonisch Orkest. Maar zodra de kans zich voordeed, verhuisde het gezin naar Nederland.

Maria Warenberg behoort met haar broertje – cellist Alexander Warenberg – tot de jongste generatie. En ze zijn niet zomaar getalenteerd: zij en haar broer gingen al jong naar het conservatorium, wonnen prijzen, hebben al voor hun afstuderen een internationale carrière. Ze traden vorig jaar nog samen op tijdens het Grachtenfestival.

Als kind al waren ze allebei gefascineerd door muziek. “Mijn vader speelt viool bij het Residentie Orkest in Den Haag en wij gingen op woensdagmiddag na school altijd mee. Een beetje kijken naar de dirigent, luisteren naar de muziek.”

Haar moeders hakken aan

Op haar zevende ging ze op pianoles, en daarin bleek ze niet ongetalenteerd. Maar ze had ook danseres kunnen worden. Of actrice. Want Maria Warenberg was van jongs af aan vooral een kind dat hield van optreden. “Ik was op mijn tweede al een performertje. Ik pakte mijn moeders hakken, zette muziek aan en ging gewoon.”

Dat ze nu operazangeres is, stond ook niet in steen gebeiteld. Als tiener zong ze in een bandje in haar woonplaats Zoetermeer. Proud Mary van Tina Turner was een lekker nummer. Verder soul, jazz en popmuziek. Het was pas dankzij haar zangdocent, Marjan Kuiper, dat ze werd gewezen op opera. “Ze zei: ‘Je mag natuurlijk pop zingen, maar ik ben daar niet in getraind. Ik kan je wel klassiek leren zingen.’” En dat bleek liefde op het eerste gezicht.

Een jaar later werd ze aangenomen op de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. “Zang voelde zo goed, zo intuïtief. Piano had ik al laten liggen, want ik werd er gek van om uren achter zo’n ding te zitten.”

Muziek was absoluut haar eigen keuze, benadrukt ze. “Ik heb een heel vrije jeugd gehad, mijn ouders hebben me nooit gepusht. Tegelijkertijd is mijn vader Russisch, dus daar zit wel iets van Russische discipline. Hij zei altijd: als je voor muziek kiest, maar niet studeert, lukt het niet. En ik had er echt veel plezier in. Als ik niet zing, voel ik me niet goed."

Ze verhuisde na de middelbare school naar Amsterdam, waar ze op het conservatorium studeerde bij de gerenommeerde docent Sasja Hunnego. Haar master haalde ze aan de Dutch National Opera Academy.

Warenberg is een energieke spraakwaterval, met een immense liefde voor muziek. Zingen is veel oefenen. Maar ook met je neus in de boeken zitten. “Als ik me voorbereid op een rol, lees ik, kijk ik, luister ik eigenlijk alles.” Voor de opera Clemenza di tito van Mozart, die ze dit najaar in Antwerpen gaat zingen, kijkt ze de HBO-serie Succession terug. “Zowel de opera als de serie gaat over macht en machtsmisbruik. Ik vind het leuk om te kijken hoe mensen met elkaar omgaan in crisisperiodes. Hoe meer ik me erin verdiep, hoe boeiender ik het vind.”

Olympische Spelen van de klassieke muziekwereld

Sinds kort gaat het ineens heel hard met haar carrière. Begin dit jaar meldde ze zich spontaan aan voor de Koningin Elisabethwedstrijd, die slechts een keer in de vier jaar een zangeditie heeft (afgewisseld met piano, cello en viool). Het is de Olympische Spelen van de klassieke muziekwereld. Van over de hele wereld komen zangers bij elkaar. “Het was nu of nooit, want er zit ook een leeftijdsgrens aan.”

Dat ze zo ver zou komen, had ze niet verwacht, maar in juni zat ze plotseling bij de laatste twaalf. Sinds 2010 was dat geen Nederlander meer gelukt. “Het was geweldig om mee te doen en mezelf te kunnen laten zien aan zoveel mensen. Ik zat in een superleuk gastgezin. Ik zat in een flow, een goede, gezonde energieke spanning. En dan brandt het vuurtje op het podium. Dan ga ik als performer aan, en dat is iets onbeschrijfelijks.”

Wedstrijden in de muziek vindt ze eigenlijk zonde – ‘Hoe kun je kunst op die manier met elkaar vergelijken?’ –, maar het heeft haar wel veel gebracht. Ze mag er weinig over zeggen nog, maar de aanbiedingen van gezelschappen zijn talrijk, onder meer bij de Opera Bastille in Parijs vanaf 2024. Een leven van internationale reizen, zingen bij de prestigieuze operahuizen, ligt in het verschiet. “Ik heb zo'n zin in dit avontuur.”

Mannenrollen

Haar droom is de rol van Octavian, de titelrol uit Der Rosenkavalier van Richard Strauss. Het personage van de jonge man wordt altijd door een mezzosopraan, dus een vrouw, gezongen, sinds castraten niet meer in zwang zijn. In Clemenza di tito zingt ze ook een mannenrol, Annio. “Alleen moet je als vrouw niet ineens geforceerd mannelijk gaan spelen. Ik denk meestal aan mijn broertje, hoe hij beweegt, maar blijf vooral dicht bij mezelf.”

Onlangs zag ze de uitvoering van Der Rosenkavalier bij De Nationale Opera, met de Amerikaanse mezzosopraan Angela Brower in de rol van Octavian. Warenberg was vol bewondering. “Over zeven jaar wil ik dat ook, dan is mijn stem er klaar voor. Het is een behoorlijk zware partij, met een gigantisch orkest, waar je bovenuit moet kunnen komen. Als zanger zit je rond je veertigste pas op je top. Je hebt zelfkennis nodig, je stem moet rijpen, al je spieren in je lijf moeten zich ontwikkelen. En je moet de muziek nog verder doorgronden. Dat kost allemaal tijd.”

Sober leven

Het is een sober leven, het leven van een operazangeres. Ze drinkt en rookt niet. Gaat vroeg naar bed, sport veel. “Alleen champagne mag af en toe, als de gelegenheid zich voordoet,” zegt ze en lacht.

Maria Callas is haar grote voorbeeld. “Ik vind haar ‘de opera-artiest’. Haar leven was vrij dramatisch, maar artistiek was ze geweldig. Ik houd erg van drama op het podium, niet in mijn leven. Je hebt een bepaalde persoonlijkheid nodig om de hele tijd in de schijnwerpers te staan. Mensen kunnen dat egoïstisch of diva-achtig vinden, maar de mensen die mij kennen, weten wie ik ben.”

Soms lijkt het een eenzaam bestaan, als operazangeres. Maar daarover maakt ze zich geen zorgen. “Veel van mijn vriendinnen zijn operazangeres en wonen verspreid door Europa. Je komt elkaar altijd weer tegen. Ik houd van de kunstwereld, zowel de muziek als de andere kunsten. Ik zou niet weten hoe ik me zou moeten gedragen buiten die wereld.”

Clemenza di tito, Opera Antwerpen, 10 september t/m 26 oktober

Over de auteur: Lorianne van Gelder schrijft ruim tien jaar voor Het Parool, vooral over theater, cultuur en media. Ook is zij presentator van de wekelijkse Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.