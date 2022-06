Openlucht Atelier zoekt voor iedere exposerende kunstenaar bijpassende hapjes

Beeld Sophie Saddington

Op het Stenen Hoofd is een artistieke en culinaire nieuwkomer geland. Voor de komende drie jaar zal er van april tot oktober kunst met bijbehorende hapjes worden geserveerd. Elke drie weken hangt er in Openlucht Atelier een andere kunstenaar en zal de kaart daar deels op worden aangepast.

Initiatiefnemer en uitbater Amine Hanouche (26), voorheen manager bij Mossel & Gin, liep al langer met het idee rond. “Eigenlijk wilde ik het nog groter aanpakken, met een grote loods waarin je allerlei kunstenaars kunt zien. En dat bezoekers in de museumshop in plaats van mokken en pennen eten kunnen kopen dat daarbij past.”

Dat het nu om te beginnen een keet op het Stenen Hoofd is geworden, daar is Hanouche niet rouwig om. “Ik meldde me een week van tevoren aan voor de driejaarlijkse verdeling van de horeca op het Stenen Hoofd en tot mijn blijdschap vond de commissie het leuk. Mooi om met mijn eigen plekkie daar te kunnen beginnen.”

De absolute aanraders onder de vaste gerechten zijn volgens Hanouche en zijn klantenkring de kimchikroket (€6,50) en de nisht burger (€9), een mash-burger met gekaramelliseerde ui. De eerste expositie is van Jonas van der Poel, die veel met Aziatische thema’s werkt, en waarbij dat ook het thema van de gerechten zal zijn. De drie weken daarop kunnen bezoekers werk van Tycho Sok en Hans de Tweede bekijken, hierbij kun je echte Amsterdamse gerechten verwachten.

Openlucht Atelier Stenen Hoofd 1

