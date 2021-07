Open de poort! Tijdens Iconic Houses Maand kun je binnenkijken bij drie Amsterdamse museumwoningen

Beeld Shutterstock

U dacht: gezellig, wat aanloop?

“In augustus vorig jaar begon ik te merken dat er ineens Utrechters naar mijn huis kwamen, meer dan voorheen. Het corona-effect natuurlijk, mensen hebben de tijd om dingen te ontdekken in hun eigen stad, regio, en land. Zo is het idee ontstaan, en gelukkig waren er meteen negen huizen in ons netwerk die mee wilden doen. Er is veel interesse, ik hoop op volgend jaar nog meer deelnemers.”

Hoe kwam u er ooit bij om woonhuizen voor publiek te openen?

“Ik woon zelf in het Van Schijndelhuis in Utrecht, en dat stelde ik al regelmatig open voor publiek. Ons netwerk bestaat nu uit 150 museumwoningen, wereldwijd, en die zijn allemaal te bezoeken.”

Wat gebeurt er tijdens de Iconic Houses Maand?

“Je kunt een passe-partout kopen waarmee je in de maand juli op zondagen 50 procent korting krijgt op de entreeprijs bij tien van onze Nederlandse huizen. Drie daarvan staan in Amsterdam: in Het Schip, de museumwoning van het Van Eesteren Museum en de stijlkamer in De Dageraad. Die laatste is dus geen hele woning maar de woonkamer van de familie die beneden een apotheek dreef.”

Wat zien we in die stijlkamer?

“Een ameublement dat is gemaakt door meneer Das, in de stijl van de Amsterdamse School.”

Wat zou u zelf graag bezoeken?

“Het atelier van beeldend kunstenaar André Volten in Amsterdam-Noord. Dat kan normaal gesproken ook hoor, dat is open voor publiek, maar nu nog even niet. Ik hoop dat het atelier zich ook zal aansluiten bij de Iconic Houses en we er volgend jaar allemaal heen kunnen.”