Op zoek naar wat zich onder De Nieuwe Kerk bevindt

Wat gaat er gebeuren in uw kerk?

“We doen een kijkje naar beneden. Dat is een vooronderzoek omdat we volgend jaar acht zuilen moeten gaan vervangen.”

Hoe dat zo?

“Omdat de kerk, aan de kant van het schip, heel licht verzakt. Het gaat om een millimeter, misschien anderhalf, maar wij willen als goed huisvader zorgen dat onze nationale kerk, de kerk van de Oranjes, de kerk waar we herdenken en vieren, in prima staat blijft.”

Een verzakking van een millimeter, hoe zie je dat?

“Scheurtjes her en der in de binnengevel, glas-in-lood dat strak staat, nauwelijks zichtbaar. We gaan onze bezoekers terdege informeren over het bouwkundige en archeologische onderzoek, want dat speelt zich allemaal ondergronds af, onzichtbaar.”

Het gaat om het opnieuw funderen van acht zuilen, maar De Nieuwe Kerk telt toch veel meer zuilen?

“In de jaren tachtig en begin deze eeuw hebben we 140 zuilen opnieuw gefundeerd, maar deze acht zuilen zijn destijds overgeslagen, kennelijk was daar geen noodzaak toe. We gaan nu eerst twee proefputten graven om te kijken hoe het herfunderen volgend jaar aangepakt moet worden, maar we blijven gewoon open.”

Volgend jaar ook?

“Dat verwacht ik eerlijk gezegd niet, al kan het meevallen. Wat we onder de vloer aantreffen, weten we uiteraard niet. We hebben ons licht opgestoken bij de Nieuwe Kerk in Delft, daarop baseren we de raming dat we onder elke grafzerk twee tot drie begravingen zullen aantreffen. We hebben geen idee in hoeverre daarmee in het verleden is gerommeld of geschoven. We houden er rekening mee dat we menselijke resten zullen aantreffen.”

