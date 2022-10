Op zoek naar varkens en konijnensporen op dierendag

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

A. Dierendag vraagt om een wandeling langs vrolijke dieren en daarom beginnen wij bij NoordOogst, aan het einde van de Meteorenweg op het voormalige sportpark Melkweg. Hier staan Bonte Bentheimer Landvarkens luid knorrend klaar om ons te begroeten. Een groep staat tussen de bomen waar ook twee grote stadsratten het naar hun zin hebben en even verderop wentelt de andere groep zich in de modder.

NoordOogst is het eerste stadslandbouwproject in Amsterdam. Het is een gemeenschap van imkers, brouwers, boeren met hun winkels vol goede bedoelingen in een vrijgevochten opzet. Het gevoel van een vrijstaat aan de rand van stad wordt versterkt door de ‘tiny houses’ in het deel dat Noorderbos heet. Om het zelf te ervaren kun je landelijk overnachten in de Amsterdam Fam Lodge. Wees je er wel van bewust dat je tegen de Ring A10 aan slaapt.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B. We lopen een rondje langs de achttien ondernemingen die vooral in het weekend open zijn voor verkoop. Honing, gerookte waren, maar ook maaltijden en wijn: het aanbod is divers. Kinderen kunnen spelen in de natuurspeeltuin terwijl tuinders het voedselbos en de zelfoogsttuin van Stadstuinderij NoordOogst verzorgen. De wijnstokken in de stadswijngaard met zeventig deelnemers worden gekoesterd met het doel er uiteindelijk No Chateau wijn of grappa van te kunnen produceren.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

C. Vroeger bood de voetbalkantine pannenkoeken voor de hongerige sporters, nu is er restaurant Pof met vrolijke bediening en een mooie kaart. De zaak werkt volgens het principe van de korte keten: bijna alle producten komen uit de directe omgeving. De ham is vervaardigd van de Bonte Bentheimer Landvarkens in het park. Dichterbij is moeilijk voor te stellen.

D. We vervolgen onze route bij de ingang van NoordOogst, waar we linksaf slaan en het snelfietspad volgen (als je met de rug naar restaurant Pof en de varkens staat). Dit pad brengt ons onder de A10 door. Wat ons betreft, is dit het eerste deel van veel meer A10-wandelingen. De Ring is letterlijk de rand van de stad en daar bloeien de mooiste bloemetjes.

E. Het pad brengt ons naar het hek van het Coentunnelcircuit, met daarachter de onbekende natuur van de vroegere Noorder IJpolder. Met de komst van de Coentunnel in 1966 werd de Noorder IJplas afgegraven voor zandwinning, met als gevolg de hoogteverschillen in het landschap. Omdat het gebied daarna met rust is gelaten, lijkt het nu een oerbos.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

F. We gaan op zoek naar de sporen van konijnen, vossen, vogels en de Schotse hooglanders. Via de talloze paden kom je dichter bij de Noorder IJplas. Nu kun je nog genieten van deze ongerepte natuur, want in 2023 komen er ingrepen. Er is een inrichtingsplan gemaakt, compleet met fietspaden en bankjes, waardoor de ongereptheid zal verdwijnen.

Er is geprotesteerd tegen de aanleg van het park, maar ook tegen de komst van zonnepanelen en windmolens. De energiecoöperaties onderzoeken nu de impact van verschillende opstellingen van de windturbines. De bewoners hebben inmiddels het overleg gestaakt, omdat ze zich niet gehoord voelen.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

G. Wij lopen via de paden naar de Noorder IJplas. Het water is hier brak, wat zeldzame flora en fauna mogelijk maakt. Je kunt ervoor kiezen een rondje om de plas te lopen langs de woonboten of een verkorte versie te doen via de kop van de plas naar het zijkanaal H.

Het uitzicht op het water is de beloning. Vanuit hier keren we enigszins melancholiek terug. Als het stadspark met recreatie er komt, gaat dat ten koste van de ruige natuur. De windmolens en drijvende zonnepanelen zullen het gebied definitief veranderen.

H. De terugweg leidt ons over de Coentunnel, die in 1966 werd geopend na veel gekrakeel bij de overheden. Het is bijna niet voor te stellen dat er tot die tijd een pont nodig was om vanaf Zaandam naar Amsterdam te komen. De Hempont verplaatste in 1956 twee miljoen voertuigen.

Soms stond men bij de pont wel vijf kwartier in de file. Na de bouw van de tunnel is er nog een tweede Coentunnel aangelegd. Er rijden nu dagelijks 130.000 voertuigen onder het Noordzeekanaal door. We lopen verder over de Meteorenweg, weer naar de Bonte Bentheimer-knorren, voor een laatste dierendaggroet.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Gerrit Lamberts’ Amsterdam door Gijs en Floor, Uitgeverij Wbooks, €24,95.